Murieron dos chicos de cuatro años en Córdoba y Misiones en accidentes domésticos

Uno de los hechos ocurrió en la localidad cordobesa de Ordoñez, mientras que el otro sucedió en Posadas

Un menor falleció en Posadas
Un menor falleció en Posadas tras recibir una descarga eléctrica al lavarse las manos cerca de un alargue enchufado

Dos tragedias familiares sacudieron a diferentes provincias del país durante las últimas horas, ambas con víctimas de la misma edad. En dos hechos distintos, un niño de 4 años murió en el barrio El Porvenir II de Posadas, Misiones, mientras que otro nene, también de 4 años, falleció tras el incendio de un camión en la localidad cordobesa de Ordoñez.

En el primer caso, la Policía de Misiones informó que Aarón Sebastián Díaz murió este domingo por la tarde. El incidente se produjo cuando el niño jugaba a la pelota junto a otros dos menores en su casa de El Porvenir II.

Hacia las 17:50, el menor de edad se dirigió a una pileta para lavarse las manos, sin advertir que un alargue permanecía enchufado en las inmediaciones. La descarga eléctrica lo dejó inconsciente en cuestión de segundos, según relató su madre a las autoridades.

Alertados por los propios niños que lo acompañaban, los adultos trasladaron rápidamente a Aarón en un vehículo particular hasta el Hospital de Itaembé Guazú. Allí llegó sin signos vitales. La médica de guardia detalló que el equipo sanitario realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 40 minutos, aunque no se consiguió revertir el cuadro.

En la vivienda intervinieron efectivos de la Comisaría 15ª, junto a Policía Científica y un médico policial, quienes llevaron a cabo las pericias correspondientes, mientras que el Juzgado de turno quedó a cargo de las actuaciones.

En el otro hecho, ocurrido en la provincia de Córdoba, la Policía local reportó que, en la noche del sábado, un niño de 4 años murió en Ordoñez tras incendiarse la caja trasera de un camión Mercedes Benz.

El incendio de un camión
El incendio de un camión en Ordoñez, Córdoba, provocó la muerte de un niño de 4 años que jugaba en la caja trasera

Las primeras pericias señalan que una garrafa habría tomado fuego en la cucheta del camión donde el pequeño jugaba en ese momento, desatando el incendio que derivó en el desenlace fatal.

Las autoridades judiciales trabajan para reconstruir cómo se inició el fuego y cuáles fueron las circunstancias previas al incidente ocurrido en esa localidad del departamento Unión.

En Mendoza se derrumbó un muro y mató a una nena de 3 años

Una niña de 3 años perdió la vida en Guaymallén, en la provincia de Mendoza, después de que una motocicleta se estrelló contra el muro de una vivienda, provocando que parte de la estructura cayera sobre la menor. La pequeña fue trasladada urgentemente a un hospital, donde confirmaron su fallecimiento.

El accidente tuvo lugar en septiembre, poco después de las 15:00, en el asentamiento Lihue. Según los reportes, una moto circulaba por las calles Virgen de las Nieves y Colón cuando el conductor perdió el control y colisionó contra el muro de adobe y ladrillos que rodeaba una casa.

El conductor de la moto en Mendoza perdió el control, lo que derivó en la tragedia

Como resultado del impacto, la pared se desplomó y alcanzó a la menor identificada por las iniciales M.A.A.V, que se encontraba dentro de la vivienda. La niña sufrió heridas graves y fue rescatada por familiares y vecinos, quienes optaron por llevarla al Hospital Humberto Notti por cuenta propia, sin esperar la llegada de una ambulancia. Los médicos en el hospital confirmaron su muerte poco después de su ingreso.

De acuerdo con información oficial a la que accedió Infobae, el conductor de la moto, un hombre de 28 años que viajaba acompañado de su pareja, relató que un automóvil lo chocó mientras iba por la calle Virgen de las Nieves.

Después de ese impacto, perdió el control y terminó contra el muro del domicilio. Las autoridades incautaron una motocicleta Guerrera modelo 110 cc involucrada en el accidente.

Los testigos informaron que la madre y una tía de la niña estaban en la vivienda cuando escucharon el fuerte impacto en el patio delantero. Al salir, vieron a la pequeña bajo los restos del muro y comenzaron a socorrerla de inmediato. La ayuda de vecinos contribuyó a la rápida asistencia, aunque el hecho causó consternación y angustia en la comunidad.

Frente a la gravedad del hecho, algunos familiares intentaron agredir al conductor de la moto. Personal de la Comisaría 31ª intervino para contener la situación y trasladó al hombre a la Comisaría 25º, donde quedó detenido y a disposición de la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén. Policía Científica realizó las diligencias y peritajes en la escena, bajo las órdenes del Ayudante Fiscal.

