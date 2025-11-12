El sábado se realizará la tercera edición de la Feria Gastronómica Italiana: todo lo que hay que saber

La Feria Gastronómica Italiana celebra su tercera edición en la Usina del Arte con entrada libre y gratuita

La tercera edición de la Feria Gastronómica Italiana se prepara para convocar al público en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, este sábado 15 de noviembre. La cita, de entrada libre y gratuita, se enmarca en la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo (SCIM), conectando tradiciones del sur de Europa con las calles porteñas a través de sabores, música y propuestas interactivas.

Organizada por la Embajada de Italia y apoyada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Feria no solo refleja una corriente migratoria que modeló el ADN porteño, también busca mostrar el alcance actual de la cultura italiana.

Será de 12 a 18, a lo largo de esas seis horas, la Usina del Arte concentrará experiencias gastronómicas, actividades de aprendizaje, espectáculos y un costado solidario, bajo el lema “La cocina italiana entre salud, cultura e innovación”.

El atractivo de los stands llama la atención de los visitantes por la variedad de platos típicos presentes: desde pastas artesanales y pizzas napolitanas hasta dulces como cannoli, sfogliatelle y helados con denominación de origen italiana. Cada puesto funciona como ventana a una región distinta y permite al público no solo probar sino también adquirir productos genuinos. Entre ellos, figuran quesos, vinos, aceites de oliva y café.

No faltan, además, tickets de consumiciones sorteados ni la posibilidad de llevarse vales para canjear en esos mismos locales, multiplicando los motivos para recorrer cada rincón del predio.

Uno de los premios destacados consiste en una exclusiva máquina de café italiana DeLonghi, junto a miles de vales de consumo canjeables en los puestos participantes. Además, habrá premios entre los que habrá productos regionales como quesos, aceite de oliva, café y pasta italiana. También se sortearán picadas, workshops de pizza napolitana, almuerzos y cenas en los mejores restaurantes italianos de Buenos Aires, cursos de italiano del Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires, funciones en el Teatro Coliseo, noches en hoteles de la ciudad y estadías en distintas regiones del interior del país.

Más allá del acto de comer, la feria propone cruzar gastronomía con cultura. El grupo Buenos Aires Chef Italiani (BACI) y la marca Mozzarì conducen demostraciones en vivo sobre cocina, conocidos como “shows cookings”, cargo del reconocido chef Donato De Santis. En la agenda se suman las masterclases de pizza de la Scuola Pizzaioli.

No menos llamativas resultan las charlas sobre el histórico aperitivo Carpano, que cuentan con la participación de representantes de la firma, y el set musical en manos de un DJ de Metro Power Hits.

El público infantil, muchas veces relegado a un segundo plano en ferias gastronómicas, esta vez protagoniza el espacio lúdico iUpiiiii dentro de la Usina, habilitado durante toda la jornada. Juegos, talleres y una ambientación especialmente pensada para familias buscan sumar experiencias colectivas y fomentar la participación desde edades tempranas. Quienes deseen garantizarse un lugar pueden inscribirse previamente vía la web de iUpiiiii.

La acción solidaria, promovida por Catena Zapata y la Comunidad de Sant’Egidio, da espacio a quienes quieran colaborar con personas en situación de vulnerabilidad acercando donaciones. La organización señaló que cada aporte será recompensado con botellas de vino, en proporción al monto entregado.

El evento no es un hecho aislado: todo ocurre bajo el paraguas de la décima edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, una iniciativa anual impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia. Esta edición resalta el vínculo entre alimentación, innovación y salud, poniendo a la gastronomía italiana como candidata a patrimonio inmaterial de la UNESCO, en diálogo con los debates actuales sobre nutrición.

Entre los patrocinadores, aparecen firmas como Ferrero Argentina, Grupo Vía, Metro Power Hits, Banco Patagonia, Compañía de Tierras Sud Argentino, CMC di Ravenna, Ghella, La Caja Grupo Generali y Siped Buzios Tour, que apoyan la concreción de la feria.