Tragedia en una competencia de natación en Córdoba: qué dijo la médica que atendió al nadador que murió

El nadador de 73 años se descompensó al salir del agua tras finalizar una prueba en el natatorio Georgina Bardach

La muerte de Marcelo Chiapero, un nadador de 73 años oriundo de Casilda, Santa Fe, ocurrida el domingo durante el Torneo Master de Natación en el Estadio Mario Alberto Kempes, continúa generando repercusiones. El trágico episodio tuvo lugar en la pileta de 50 metros Georgina Bardach, donde se desarrollaba la jornada de apertura de la temporada competitiva.

Chiapero, deportista federado con amplia experiencia en el circuito máster, había finalizado una carrera y salía del agua cuando se descompensó. Según relató la médica Natalia Caffaro, que se encontraba presente en el evento, el hombre manifestó sentirse mal antes de sufrir el colapso. “Se sentó y dijo que le dolía el cuello, que se había esforzado mucho. Al rato la paramédica me dijo ‘no lo veo bien’ y cuando me acerqué, ya estaba en paro. Ahí lo recostamos y empezamos las maniobras de reanimación”, explicó la profesional en declaraciones a Noticiero Doce.

Caffaro detalló que junto a la paramédica realizaron maniobras de RCP básico durante más de 30 minutos, a la espera de una ambulancia solicitada bajo “código rojo”. “El problema fue que no hubo un servicio de emergencia que llegara a tiempo. Si bien había desfibrilador, no estaba cerca de la pileta, y en un evento con tanta gente eso es fundamental”, sostuvo en la misma entrevista.

El dato que encendió las alarmas fue la ausencia de una ambulancia fija en el predio al momento del incidente. Esta situación abrió un debate sobre los protocolos de seguridad en competencias deportivas, particularmente en actividades que no se consideran de riesgo por sus características técnicas. Testigos presentes en el estadio indicaron que no observaron una unidad sanitaria cercana cuando se produjo la descompensación del nadador.

El presidente de la Federación Cordobesa de Natación (FCN), Rubén Bustos, reconoció que la ambulancia tardó alrededor de 15 minutos en llegar. En diálogo con radio Mitre, describió esa espera como “interminable”. Posteriormente, llegaron al lugar tres ambulancias, pero para entonces ya se había confirmado el fallecimiento.

La Federación Cordobesa de Natación admitió que el protocolo no exigía la presencia física de una ambulancia

Bustos defendió que la federación cumplió con el protocolo vigente, que contempla la presencia de un paramédico y un médico en el sitio de la competencia. No obstante, admitió que los contratos establecidos por la organización “no conllevan presencia física” de una ambulancia, y atribuyó esa ausencia en parte a la escasez de vehículos sanitarios de alta complejidad. Además, aseguró que el desfibrilador estaba en la recepción del estadio y que fue acercado rápidamente.

En cuanto al perfil de la competencia, Bustos remarcó que la natación máster no está catalogada como una actividad de riesgo, ya que no implica fricción ni contacto físico, y destacó que los participantes deben presentar certificados médicos. Señaló también que muchos nadadores cuentan con el Examen Médico de Mediana y Alta Competencia (Emac).

La noticia generó conmoción entre los presentes y obligó a la suspensión del torneo, que había reunido a unos 400 nadadores de diferentes puntos del país. La Federación Cordobesa de Natación anunció que evaluará posibles modificaciones en los protocolos de seguridad a futuro, entre ellas, la exigencia de contar con una ambulancia en el lugar de la competencia.

Mientras tanto, la Justicia avanza con la investigación del caso. El fiscal Horacio Vázquez, a cargo de la causa, ordenó una autopsia para determinar la causa precisa de la muerte, que en principio habría sido un infarto masivo. Además, dispuso medidas para establecer si existió algún tipo de responsabilidad por parte de los organizadores del evento.

Chiapero había viajado desde Casilda para participar en la competencia interprovincial, que reúne a nadadores federados y aficionados mayores de 20 años. El evento era organizado por la Federación Cordobesa de Natación y se llevaba a cabo en la pileta olímpica del estadio Kempes, en la ciudad de Córdoba.