Cómo sacar el “pase libre” para viajar gratis en transporte público durante la Noche de los Museos

Colectivos, subtes, Ecobici y buses eléctricos ofrecerán viajes sin costo desde las 18 hasta las 3 de la madrugada para vecinos y turistas (GCBA)

El transporte público de la Ciudad de Buenos Aires será gratuito este sábado 8 de noviembre con motivo de una nueva edición de La Noche de los Museos. Desde las 18 hasta las 3 de la madrugada del domingo 9, dependiendo el medio elegido, miles de vecinos y turistas podrán desplazarse sin costo para recorrer museos y espacios culturales.

Según indicó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la medida abarca a colectivos, subterráneos, el sistema de bicicletas públicas Ecobici y buses eléctricos, lo que facilita la circulación y acceso a las distintas propuestas del evento cultural que tiene lugar desde 2004.

Para quienes opten por los colectivos, hay una particularidad con el rango horario: es mayor. Todas las líneas ofrecerán viajes sin costo desde las 18 hasta las 3 de la madrugada. Es requisito mostrar el “pase especial”, disponible en formato PDF en la web oficial de La Noche de los Museos.

Para viajar gratis en colectivo durante La Noche de los Museos se requiere un pase especial descargable desde la web oficial del evento (GCBA)

A su vez, se incorpora el servicio del eBus, un colectivo eléctrico con frecuencia de 15 minutos, cuyo recorrido llegará hasta la Usina del Arte, epicentro del acontecimiento para esta edición.

En cuanto al transporte subterráneo, los pasajeros también podrán acceder gratuitamente desde las 18. Aunque en este caso, no será necesario acreditar ningún pase especial para este servicio. Las líneas A, E, C, H y el Premetro mantendrán su horario habitual, mientras que las líneas B y D continuarán circulando hasta las 2 de la madrugada.

Entre las estaciones habilitadas en horario extendido en la línea D se encuentran Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini, Pueyrredón, Callao y Catedral; en la línea B serán Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Medrano, Pueyrredón, Callao, Carlos Pellegrini y Alem.

Por otro lado, el sistema Ecobici ofrecerá un pase gratuito especial denominado “La Noche de los Museos”. Los usuarios podrán realizar hasta cuatro trayectos de 45 minutos cada uno entre las 19 y las 3 de la madrugada del domingo. Para acceder, será necesario gestionar el pase específico a través de la plataforma correspondiente.

De esta manera, la ciudad prepara un despliegue logístico para asegurar la movilidad de quienes participan en una de las jornadas culturales más convocantes del calendario porteño, permitiendo el traslado a múltiples destinos sin necesidad de usar la tarjeta SUBE.

El servicio eBus, colectivo eléctrico con frecuencia de 15 minutos, conectará con la Usina del Arte, epicentro de la edición 2025 (GCBA)

La participación del Subte en la Noche de los Museos

La reconocida Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires incluye este año el regreso del Paseo Histórico sobre la Línea A, una propuesta que atrae tanto a residentes como a turistas y fanáticos de los subterráneos. El evento, programado para el sábado 8 de noviembre, brindará la oportunidad de viajar en los históricos coches La Brugeoise, íconos del sistema porteño durante casi 100 años.

Subterráneos de Buenos Aires S.E. confirmó a través de un comunicado oficial que este recorrido forma parte de los eventos centrales del calendario cultural.

Los recorridos subterráneos comenzarán en la madrugada del domingo 9, con tres partidas que saldrán desde la estación Perú hacia Acoyte. Cada trayecto tendrá una duración cercana a los cuarenta minutos y contará con el acompañamiento de una guía que narrará la historia de “las brujas”, apodo tradicional de estos legendarios vagones.

La habilitación para subir a los trenes será posterior al cierre habitual del servicio, comenzando el primer viaje a las 00:30. “Una experiencia única para que disfruten personas de todas las edades, que invita a descubrir nuevas historias, anécdotas y curiosidades del mundo subterráneo”, expresaron quienes organizan la propuesta.

El histórico Paseo sobre la Línea A permitirá viajar en los legendarios coches La Brugeoise, con salidas desde la estación Perú tras el cierre habitual (Sbase)

Acorde con el ambiente festivo, la estación de partida se decorará especialmente y sumará actividades culturales, juegos y sorpresas para el público. La cantidad de lugares será limitada, pudiendo quienes lo deseen completar el formulario que se habilitará el martes 4 de noviembre a las 12, a través de la cuenta de Instagram @BAsubte, hasta agotar el cupo.

También durante esa noche, desde las 19 hasta las 2 de la mañana, abrirán el Museo del Subte y el Laboratorio Patrimonial Centenera, ubicado en Avenida del Barco Centenera 777, en Caballito.

Una parte importante de este espacio ha sido edificada con materiales reciclados de la red y ofrece un recorrido didáctico centrado en la historia, el taller y la sustentabilidad. Los asistentes podrán experimentar un simulador de conducción, observar una exposición de ferromodelistas y participar en talleres abocados a todas las edades.