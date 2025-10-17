Calendario de feriados 2025: cuándo es el próximo fin de semana largo

El calendario de feriados 2025 prevé períodos prolongados de descanso en noviembre

El calendario 2025 vuelve a tomar relevancia tras el fin de semana largo de octubre. Ante esto, muchos comienzan a preguntarse cuando será el próximo feriado. Es, bajo ese contexto, que el mes de noviembre se presenta con cuatro días de descanso prolongados, producto de un puente no laborable con fines turísticos y un feriado trasladable.

Se trata del fin de semana largo del 20 de noviembre, que se da en conmemoración al Día de la Soberanía Nacional. En este día, se recuerda la Batalla de Vuelta de Obligado, que tuvo lugar en 1845 en un punto “clave” del río Paraná para evitar el avance de las tropas anglosajonas.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

En la tercera semana de noviembre, se configura un fin de semana extralargo que abarca desde el viernes 21 hasta el lunes 24. Esta secuencia se compone de un puente no laborable dispuesto oficialmente con fines turísticos y un feriado.

El viernes 21 de noviembre se declara día no laborable, sujeto a la decisión de cada empleador, en tanto que el lunes 24 se establece como feriado nacional, trasladado del jueves 20 de noviembre, fecha original de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

La normativa que permite este tipo de organización surge de la Ley 27.399, que faculta al Gobierno nacional a definir hasta tres feriados puente por año. Estos suelen ubicarse en lunes o viernes para incentivar el turismo interno, y en 2025 uno de estos puentes coincide con el mencionado viernes 21 de noviembre. Así, los días libres sujetos quedan dispuestos a una decisión totalmente empresarial.

Los fines de semana largos impulsan el movimiento turístico y la economía en distintas regiones del país

Por qué es día no laborable el 21 de noviembre

La decisión de que el 21 de noviembre sea un día “no laborable” responde a una estrategia oficial destinada a extender los períodos de descanso y fomentar el turismo interno. De acuerdo con la Ley 27.399, el Gobierno nacional dispone la posibilidad de establecer hasta tres feriados puente al año, ubicándolos en lunes o viernes para crear fines de semana extendidos.

Este año, la selección recae en el viernes 21 de noviembre, configurando así un bloque de cuatro días de descanso junto con el feriado nacional trasladado al lunes 24.

Por qué es feriado el 24 de noviembre

Por otra parte, el 24 de noviembre figura en el calendario 2025 como feriado nacional debido a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

La celebración del Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845 en un recodo del río Paraná, al norte de la provincia de Buenos Aires. Este hecho marcó la defensa del territorio de la Confederación Argentina frente a la invasión de flotas anglo-francesas, quienes buscaron abrir los ríos nacionales para el comercio internacional sin consentimiento argentino. La resistencia liderada por el gobierno de Juan Manuel de Rosas, apoyada por José de San Martín desde el exilio, constituyó un acto simbólico de defensa de la soberanía, aun ante una desventaja militar evidente.

La fecha adquirió estatus de feriado nacional permanentemente a partir de un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado en 2010 durante el Bicentenario de la Argentina, luego de haber sido instaurada como día de celebración en 1974 bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

El feriado del 20 de noviembre recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado en el río Paraná (foto: Wikipedia/Oleo de Manuel Larravide)

Cuál es la diferencia entre un día no laborable y un feriado

La distinción entre ambos es fundamental por el impacto que tienen en la organización del trabajo, el régimen de descansos y la liquidación de haberes.

Un feriado nacional implica una jornada de descanso obligatoria para la totalidad de los trabajadores, tanto del sector público como privado. La legislación establece que en estas fechas la prestación de tareas solo procede en los casos que el empleador lo requiera expresamente. En tal circunstancia, el empleado que cumple funciones durante el feriado tiene derecho al cobro del salario en doble cuantía respecto de una jornada habitual. Este beneficio aplica independientemente de la rama de actividad, el lugar de desempeño o las condiciones individuales expuestas en acuerdos particulares o convenios colectivos.

Por el contrario, un día no laborable responde a un criterio de opción para el empleador. Es decir, la empresa, institución pública o privada, y organismos pueden decidir si otorgan o no el día libre al personal a su cargo. En el supuesto de que el empleador disponga la asistencia a las tareas habituales, el trabajador debe cumplir su jornada con normalidad y percibirá la remuneración simple, sin ningún tipo de recargo ni adicional.

El pago doble no corresponde, porque el descanso no reviste carácter obligatorio y está sujeto a la autonomía de las partes en la organización de las tareas.

Cuántos feriados quedan en 2025

Luego del mes de noviembre, los feriados que quedan en lo que resta del año son los siguientes:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)