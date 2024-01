Hallaron un cráneo humano enterrado en una de las playas de Mar del Plata

Fue hallado por un niño en la zona de Constitución. La Fiscalía de la ciudad investiga el caso

En plena temporada de verano y con la ciudad repleta de turistas que veranean a metros del mar, un macabro hallazgo captó la atención de visitantes y residentes de Mar del Plata, donde se encontró un cráneo humano enterrado en una de las playas ubicadas en la zona norte.

El descubrimiento fue realizado por un grupo de niños, quienes se convirtieron en los protagonistas de un momento de tensión cuando visualizaron los restos óseos mientras jugaban inocentemente en la arena.

Según consignaron medios locales, el hecho ocurrió en una bajada pública localizada en las inmediaciones de la avenida Constitución y Félix U. Camet. Allí se dirigió un grupo de agentes de la policía local que fue alertado por los familiares de los menores acerca de lo que había sucedido.

De acuerdo a las precisiones trascendidas, la parte encefálica del cadáver se encontraba a orillas del mar, donde había decenas de personas que disfrutaban de la tarde de verano mientras tomaban sol o se metían al agua.

Los gritos de sorpresa y horror por el descubrimiento llamaron la atención de muchos de los presentes, que no demoraron en acercarse al lugar donde los chicos cavaban pozos. El cráneo no se encontraba enterrado en profundidad, sino que estaba incrustado en la arena mojada y apenas tapado. Es decir: no hizo falta hacer una excavación demasiado sofisticada para llegar a él.

Ante la inusual situación, los testigos alentaron a llamar al 911 para dar aviso sobre lo sucedido mientras grababan con sus celulares el momento. Los videos rápidamente se difundieron a través de las redes sociales, donde los usuarios se hicieron eco y comenzaron a replicar las distintas grabaciones, mostrándose indignados y a la vez curiosos por el encuentro.

Fuentes policiales indicaron al medio local 0223 que al lugar se movilizó personal de la comisaría séptima y la Policía Científica, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes y dieron inicio a una investigación a fin de determinar la procedencia del cráneo y en que circunstancias pudo haber aparecido allí.

La pieza craneal fue incautada por los investigadores para realizar las pericias de rigor y en el caso tomó intervención la Fiscalía General de Mar del Plata, que abrió una causa por averiguación de restos óseos.

No se trata de la primera vez que ocurre un encuentro de este estilo en la ciudad costera. Días antes del comienzo de la temporada de verano, un joven salió a caminar por la playa y halló restos fósiles de un animal prehistórico. Era un diente curvado de un Toxodon, de características similares a los hipopótamos, que podía llegar a medir unos 3,5 metros de largo y 1,60 de alto.

El diente de Toxodon hallado por un joven marplatense mientras caminaba por la playa

Junto a ese diente que lo esperaba en las barrancas del norte de Mar del Plata, había más restos fósiles, todos pertenecientes al mismo animal, según confirmó el Museo de Ciencias Naturales local.

El equipo de Paleontología del Museo Lorenzo Scaglia informó que se trata de un diente curvado, junto a otros huesos pertenecientes a un ungulado nativo sudamericano, un notoungulado conocido como Toxodon. Estos animales herbívoros, con dientes de crecimiento continuo y de aspecto muy robusto, llegaban a pesar entre dos y tres toneladas. Además, formaban parte de la megafauna junto con los gliptodontes, elegantes y perezosos terrestres gigantes.

El paleontólogo Matías Taglioretti, de Ciencias Naturales, indicó que “a estos niveles geológicos es difícil encontrar fósiles y aún más difícil es rescatarlos, ya que depende del clima y bajamares”. Desde el área de Paleontología del Museo Scaglia precisaron que el hallazgo es de gran importancia, ya que estos niveles en la base del acantilado están frecuentemente sepultados por arena y/o invertebrados marinos.