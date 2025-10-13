Sociedad

Médicos y trabajadores del Garrahan irán en caravana a Olivos a pedir que se aplique la ley de emergencia

Además, un sector impulsó un paro para el martes 14, exigiendo que la norma aprobada, vetada por Milei y ratificada por el Congreso, se ponga en práctica

Guardar
La caravana del Hospital Garrahan
La caravana del Hospital Garrahan exige la implementación de la ley de emergencia pediátrica frente a la Quinta de Olivos (Maximiliano Luna)

El próximo sábado 18 de octubre por la tarde, una caravana encabezada por médicos y personal de la salud del Hospital de Pediatría Dr. Garrahan avanzará desde el Congreso Nacional hasta la Quinta Presidencial de Olivos. El objetivo de la movilización, convocada a partir de las 14:30, es exigir al presidente Javier Milei la implementación efectiva de la ley de emergencia pediátrica, junto con las normas referidas a discapacidad y financiamiento universitario, todas recientemente ratificadas en el Congreso de la Nación. La protesta, que incluirá un “ruidazo” frente a la residencia presidencial, sumará el reclamo de sectores universitarios y organizaciones vinculadas a la discapacidad, consolidando un frente común en defensa de la salud, la educación y los derechos sociales.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) comunicó que la convocatoria está dirigida a toda la comunidad, invitando a participar con cualquier medio de transporte desde el emblemático edificio parlamentario hasta Olivos. El mensaje insistentemente reiterado es que si la sociedad logra la aplicación de estas leyes, toda la población se verá beneficiada, descontando el argumento oficial sobre la supuesta falta de recursos económicos. “El presidente y su gobierno no nos escuchan, por eso vamos a Olivos a la Quinta Presidencial y hacemos ruido para que nos escuchen”, comunicó la APyT, según información de APyT informa.

Además de la marcha del sábado, un sector del personal agremiado impulsa un paro total para el martes 21 de octubre, la última fecha disponible para que el Poder Ejecutivo promulgue la ley nacional de emergencia en salud pediátrica. La medida fue decidida por asamblea y se plantea como un ultimátum para la administración nacional. Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, señaló que el gobierno aún no implementó la ley pese a su aprobación en ambas cámaras y luego de vencer el veto presidencial. El dirigente remarcó que “ese día será el último que tiene el gobierno de Milei para implementar la ley de emergencia en salud pediátrica. Ya no hay excusas, tras cuatro votaciones parlamentarias con mayorías contundentes (sanción e insistencia contra el veto)”, declaraciones distribuidas en la gacetilla de ATE.

El reclamo de los trabajadores va acompañado de una crítica al uso de recursos oficiales. Lipcovich sostuvo que “la excusa de que ‘no hay plata’ es inaceptable, no solo porque la ley establece de dónde utilizar fondos, sino especialmente porque el gobierno dilapida recursos públicos en otras ‘prioridades’ en forma sistemática”.

El paro total del Hospital
El paro total del Hospital Garrahan se anuncia como ultimátum al gobierno si no se promulga la ley de emergencia pediátrica (Maximiliano Luna)

El descontento se materializa también en el planteo de futuras acciones conjuntas con docentes universitarios agrupados en la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y colectivos del movimiento de discapacidad. El martes 14, las partes se reunirán en la sede central de la AGD-UBA, mientras que el miércoles 15 se ha programado un “ruidazo” frente a la Dirección del Garrahan. Lipcovich expresó que “además de nuestras propias acciones de lucha, e incluso presentaciones legales, realizaremos una coordinación con trabajadores y trabajadoras de la universidad y del movimiento de discapacidad. El reclamo por la implementación de las tres leyes nos encontrará juntos en las calles”.

Según las consignas oficiales de la APyT, el reclamo va más allá de las demandas sectoriales del hospital: “el reclamo no pertenece solo a los trabajadores del hospital, sino que involucra a toda la sociedad porque si ganan el Garrahan, la discapacidad y la universidad, ganamos todos”, según destacó la licenciada Norma Lezana, secretaria general del gremio, en declaraciones a APyT informa.

En relación con las mejoras salariales concretadas tras las movilizaciones recientes, Gerardo Oroz, dirigente de ATE, subrayó que “el bono de $350000 y $450000 que conquistamos será permanente, según anunciaron tanto el gobierno como las autoridades del Garrahan”, un logro atribuido a “huelgas, asambleas y movilizaciones”. Oroz puntualizó que la recomposición salarial a los niveles de noviembre de 2023 es un mandato legal, y advirtió que, ante cualquier intento del gobierno de desconocer derechos laborales, están dispuestos a “redoblar la lucha y ponerlo contra las cuerdas”.

Temas Relacionados

Emergencia pediátrica Hospital de Pediatría Dr. Garrahan Javier Milei Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan Congreso Nacional Quinta Presidencial de Olivos Salud pública

Últimas Noticias

“No puedo creer que haya parido a un asesino”, dijo la mamá del acusado del doble femicidio en Córdoba

Estrella Laurta Varela habló del dolor que siente por los crímenes de Luna y Mariel a manos de Pablo Laurta, de quien alegó estar distanciada

“No puedo creer que haya

Una familia regresaba a Mendoza tras ver la final por el ascenso y volcaron: un joven de 18 años y una beba murieron

Se trata de un grupo de hinchas de Gimnasia que habían viajado hasta la cancha de Platense para ver el partido con Deportivo Madryn. El comunicado del club tras el trágico accidente

Una familia regresaba a Mendoza

Explosión en una feria de ciencias en Pergamino: qué dice el nuevo parte médico de la nena que resultó herida

La menor de 10 años tuvo que ser intervenida y se encuentra internada en el Hospital Garrahan. El hecho ocurrió el sábado durante un evento en el Instituto Comercial Rancagua

Explosión en una feria de

Meses de encierro y abusos reiterados: la pesadilla que vivió Luna en Uruguay antes de escapar a Córdoba

Los cuerpos de la mujer de 26 años y de su madre fueron hallados en el interior de la casa del barrio de Villa Serrana de la capital provincial. Por el doble femicidio fue detenido Pablo Laurta

Meses de encierro y abusos

Polémica por el código de vestimenta de la UADE que prohíbe polleras y musculosas

La universidad reforzó los controles para que los estudiantes cumplan con el reglamento -que rige desde el 2000-, lo que provocó una fuerte discusión entre los alumnos y en redes sociales

Polémica por el código de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son los efectos del

Cuáles son los efectos del estrés postraumático en los rehenes israelíes liberados

Verano 2026: el Gobierno impulsa el turismo local para cuidar las reservas y proyecta que bajarán los viajes al exterior

Caso Bruglia, Bertuzzi y Castelli: el Gobierno aceptó una “solución amistosa” ante la CIDH

Captan por primera vez al murciélago más grande de Europa cazando y comiendo aves a gran velocidad en pleno vuelo

Sigue en aumento la cantidad de presos en las cárceles federales: el 40% no tiene condena

INFOBAE AMÉRICA
Tres escritoras para la apertura,

Tres escritoras para la apertura, Perú como invitado y la emoción de tener historia: así será la Feria del Libro número 50

El juez Alexandre de Moraes decidió mantener la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro por un “fundado riesgo de fuga”

La OTAN inició sus ejercicios anuales de disuasión nuclear con 70 aviones de 14 países

Henri Matisse conquistó Nueva York en una subasta benéfica que recaudó USD 2,5 millones

El disidente cubano José Daniel Ferrer llegó a Estados Unidos tras ser desterrado por el régimen de La Habana

TELESHOW
El enojo de Georgina Barbarossa

El enojo de Georgina Barbarossa en medio de una pelea de Mariana Brey y Nancy Pazos: “Me levanto y me voy”

Florencia Peña sorprendió con su rutina diaria con bandas elásticas

Pampita le respondió a la China Suárez luego de que la dejara de seguir en redes: “Ya hablaremos”

Actores prestigiosos se unen a beneficio de La Casa del Teatro en 4 noches únicas: de Romina Richi a Miguel Ángel Solá

Marley se emocionó con el gran avance de Milenka a sus 9 meses y enterneció a sus seguidores