Bomberos de Córdoba rescataron a un cóndor herido por perdigones y lo trasladaron para su recuperación

El cóndor andino fue hallado en el paraje Bajo de los Corrales en Salsacate con una lesión en el ala derecha

Un ejemplar de cóndor andino (Vultur Gryphus) fue encontrado con una lesión en el ala derecha en el paraje Bajo de los Corrales, en la zona de Salsacate, al oeste de la provincia de Córdoba. El hallazgo estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de Salsacate, que al advertir el estado del ave dieron aviso inmediato a la Policía Ambiental, organismo provincial con competencia en materia de fauna silvestre.

El rescate se concretó en horas recientes y, según informaron, el animal fue trasladado a la reserva Tatú Carreta, donde un equipo de especialistas le brindó las primeras atenciones. Allí se confirmó que se trata de una hembra adulta con un peso aproximado de ocho kilos.

La inspección inicial permitió descartar fracturas óseas, aunque reveló la presencia de proyectiles de munición pequeña en el ala.

El secretario de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo, explicó: “Nuestros inspectores la trasladaron hasta el Tatú Carreta, en donde los especialistas la revisaron y le brindaron la asistencia primaria necesaria. Una vez que esté estabilizada, se le realizarán estudios complementarios”.

Bomberos voluntarios de Salsacate rescataron al ave y notificaron a la Policía Ambiental que intervino en el caso

La médica veterinaria de la reserva, María Ahumada, detalló el diagnóstico al señalar que “encontramos perdigones de munición pequeña que no llegaron a quebrar huesos, pero sí dañaron músculos. La recuperación será prolongada”. De acuerdo con los especialistas, la herida se localiza a la altura del codo del ala derecha, lo que compromete la movilidad del ave.

El operativo en el que participaron los bomberos locales y la autoridad ambiental provincial puso de relieve nuevamente los riesgos que enfrenta el cóndor andino, una especie que en Córdoba fue declarada monumento natural y que está considerada en la categoría de conservación “Amenazada”.

Esta clasificación advierte sobre la posibilidad de que el animal pase a integrar el grupo de especies “En peligro de extinción” si persisten las amenazas que ponen en riesgo su supervivencia, entre ellas la caza y la destrucción de su hábitat.

El cóndor andino es la mayor ave de Latinoamérica, con una envergadura que puede alcanzar los tres metros. Su distribución incluye zonas serranas y su dieta se compone principalmente de carroña, lo que le otorga un papel relevante dentro de los ecosistemas por su función como limpiador natural.

La hembra adulta de cóndor pesa ocho kilos y presenta perdigones incrustados que dañaron músculos sin fracturar huesos (Fotos: La Voz)

El caso registrado en Córdoba ocurre en paralelo a otros episodios que afectan a la especie en distintas regiones del país. Días atrás, la Fundación Bioandina y el Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA) confirmaron la muerte de Huasi, un cóndor liberado en 2022 en Sierra Pailemán, provincia de Río Negro.

Según comunicó la organización, el animal fue hallado sin vida en cercanías de la localidad de El Caín y los análisis toxicológicos detectaron la presencia de Carbofuran, un agrotóxico prohibido en Argentina por resolución del Senasa desde 2018. El hecho fue denunciado ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), además de autoridades nacionales, provinciales y el Consejo Federal de Medio Ambiente.

La historia de Huasi estuvo ligada a la de Yastay, otro cóndor que había sido liberado en la misma zona y que en 2024 murió tras ingerir los restos de una oveja envenenada con la misma sustancia. Ambos habían sido parte del proyecto “El retorno al mar”, destinado a reintroducir ejemplares en la Patagonia, un área de la que habían desaparecido.

El uso de cebos tóxicos, señalaron desde la Fundación Bioandina, constituye una de las principales amenazas para esta especie carroñera, ya que son empleados de manera ilegal por algunos productores rurales para eliminar predadores como pumas, zorros o perros. “Los cóndores limpian el entorno al consumir animales muertos, evitando la propagación de enfermedades y ayudando a mantener los ecosistemas saludables”, explicó la organización.