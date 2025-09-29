Un incendio consumió casi 300 hectáreas en Jujuy y los bomberos trabajan para extinguir las llamas

Cerro Azul, en Jujuy (Google Maps)

Los bomberos de la provincia de Jujuy continúan trabajando para extinguir las llamas que se desataron en la zona de Cerro Azul, cerca de Parque Provincial Potrero de Yala. El fuego se inició el miércoles pasado y al momento se vieron afectadas aproximadamente 300 hectáreas.

Se trata de una zona de difícil acceso por encontrarse a unos 4000 metros sobre el nivel del mar, por lo que el acceso es a través de helicópteros. El operativo coordinado incluyó el despliegue de personal del Manejo del Fuego, integrantes de la Brigada de Incendios Forestales, Bomberos de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios y agentes técnicos del Ministerio de Ambiente, con el respaldo logístico del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Este último facilitó el acceso y transporte con un helicóptero, permitiendo movilizar cuadrillas a zonas de difícil acceso del cerro.

La superficie corresponde a la jurisdicción de Lozano, que continúa en estado de alerta, dado que solo se ha logrado controlar pero no extinguir el fuego. El foco ígneo, reportado originalmente con una rápida propagación debido a las condiciones de sequía y vientos variables, movilizó desde el primer momento a diversas fuerzas provinciales y nacionales quienes además de combatir las llamas, mantienen un monitoreo constante debido al riesgo de reactivación.

Las tareas demandaron el uso de helicopteros (Foto: @AFE_Arg)

Las llamas se iniciaron el miércoles (Foto: @PDV_jujuy)

Según especificó el portal Jujuy al Momento, el último comunicado señaló que el trabajo en el área sigue siendo intenso para impedir la reanudación del fuego y bloquear su avance hacia sectores de mayor fragilidad ambiental. A las cuadrillas de rescate se sumaron algunos pobladores que mantienen ganado y animales domésticos en la zona, quienes colaboraron de manera directa con la apertura y ampliación de brechas cortafuego, para aislar el incendio y evitar que alcance nuevos sectores.

Las tareas se mantuvieron durante la tarde del domingo en las áreas con focos residuales, donde los equipos de emergencia accedieron por vía aérea, y corresponden principalmente a pastizales de altura, un ecosistema clave por su biodiversidad y su función en la regulación hídrica de la región. “El incendio está circunscripto y contenido, no extinguido”, explicó el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Marcelo Torrico, según detallaron en el sitio web del Gobierno de la provincia.

El SMN emitió una alerta de peligro de incendio en el norte del país (Foto: SMN)

Además, contó que el día en que se inició el incendio se intentó efectuar un recambio de personal utilizando un helicóptero provincial, pero las condiciones de viento solo permitieron realizar un sobrevuelo para observar el avance del incendio, que presentaba un comportamiento errático. Al día siguiente, una nueva cuadrilla con brigadistas de diferentes bases provinciales se movilizó al lugar para reforzar los trabajos.

El jefe de la Base de El Brete, Marcelo Alba, detalló que además los brigadistas llevaron a cabo un procedimiento conocido como “contra fuego”, una táctica consiste en encender un fuego controlado bajo monitoreo para que se encuentre con el foco principal y así lograr su contención en ese sector. Según Alba, la técnica permitió circunscribir con éxito una porción del incendio, sumando un avance importante en el control del siniestro forestal registrado en la provincia.

Cerca de la zona afectada se encuentra el Parque Provincial Potrero de Yala que concentra diversas especies de flora y fauna endémicas. Para que la situación no se propague, los equipos accedieron también por vía terrestre. Según el portal PuntodevistaJujuy, el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales comentó que desde el día 24 se está trabajando en este incendio, con cuadrillas que se acercaron al lugar luego de 6 horas de caminata.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta temprana por peligro de incendios en varios puntos del norte del país y en particular en la superficie que abarca el Cerro Azul. De acuerdo al reporte generado por el organismo, el nivel de peligrosidad es extremo, ya que la situación se considera “potencialmente “explosiva” o extremadamente crítica".