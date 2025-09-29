Sociedad

Un incendio consumió casi 300 hectáreas en Jujuy y los bomberos trabajan para extinguir las llamas

Todo comenzó el miércoles en una zona conocida como Cerro Azul, de difícil acceso, que demandó el arribo en helicóptero

Guardar
Cerro Azul, en Jujuy (Google
Cerro Azul, en Jujuy (Google Maps)

Los bomberos de la provincia de Jujuy continúan trabajando para extinguir las llamas que se desataron en la zona de Cerro Azul, cerca de Parque Provincial Potrero de Yala. El fuego se inició el miércoles pasado y al momento se vieron afectadas aproximadamente 300 hectáreas.

Se trata de una zona de difícil acceso por encontrarse a unos 4000 metros sobre el nivel del mar, por lo que el acceso es a través de helicópteros. El operativo coordinado incluyó el despliegue de personal del Manejo del Fuego, integrantes de la Brigada de Incendios Forestales, Bomberos de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios y agentes técnicos del Ministerio de Ambiente, con el respaldo logístico del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Este último facilitó el acceso y transporte con un helicóptero, permitiendo movilizar cuadrillas a zonas de difícil acceso del cerro.

La superficie corresponde a la jurisdicción de Lozano, que continúa en estado de alerta, dado que solo se ha logrado controlar pero no extinguir el fuego. El foco ígneo, reportado originalmente con una rápida propagación debido a las condiciones de sequía y vientos variables, movilizó desde el primer momento a diversas fuerzas provinciales y nacionales quienes además de combatir las llamas, mantienen un monitoreo constante debido al riesgo de reactivación.

Las tareas demandaron el uso
Las tareas demandaron el uso de helicopteros (Foto: @AFE_Arg)
Las llamas se iniciaron el
Las llamas se iniciaron el miércoles (Foto: @PDV_jujuy)

Según especificó el portal Jujuy al Momento, el último comunicado señaló que el trabajo en el área sigue siendo intenso para impedir la reanudación del fuego y bloquear su avance hacia sectores de mayor fragilidad ambiental. A las cuadrillas de rescate se sumaron algunos pobladores que mantienen ganado y animales domésticos en la zona, quienes colaboraron de manera directa con la apertura y ampliación de brechas cortafuego, para aislar el incendio y evitar que alcance nuevos sectores.

Las tareas se mantuvieron durante la tarde del domingo en las áreas con focos residuales, donde los equipos de emergencia accedieron por vía aérea, y corresponden principalmente a pastizales de altura, un ecosistema clave por su biodiversidad y su función en la regulación hídrica de la región. “El incendio está circunscripto y contenido, no extinguido”, explicó el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Marcelo Torrico, según detallaron en el sitio web del Gobierno de la provincia.

El SMN emitió una alerta
El SMN emitió una alerta de peligro de incendio en el norte del país (Foto: SMN)

Además, contó que el día en que se inició el incendio se intentó efectuar un recambio de personal utilizando un helicóptero provincial, pero las condiciones de viento solo permitieron realizar un sobrevuelo para observar el avance del incendio, que presentaba un comportamiento errático. Al día siguiente, una nueva cuadrilla con brigadistas de diferentes bases provinciales se movilizó al lugar para reforzar los trabajos.

El jefe de la Base de El Brete, Marcelo Alba, detalló que además los brigadistas llevaron a cabo un procedimiento conocido como “contra fuego”, una táctica consiste en encender un fuego controlado bajo monitoreo para que se encuentre con el foco principal y así lograr su contención en ese sector. Según Alba, la técnica permitió circunscribir con éxito una porción del incendio, sumando un avance importante en el control del siniestro forestal registrado en la provincia.

Cerca de la zona afectada se encuentra el Parque Provincial Potrero de Yala que concentra diversas especies de flora y fauna endémicas. Para que la situación no se propague, los equipos accedieron también por vía terrestre. Según el portal PuntodevistaJujuy, el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales comentó que desde el día 24 se está trabajando en este incendio, con cuadrillas que se acercaron al lugar luego de 6 horas de caminata.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta temprana por peligro de incendios en varios puntos del norte del país y en particular en la superficie que abarca el Cerro Azul. De acuerdo al reporte generado por el organismo, el nivel de peligrosidad es extremo, ya que la situación se considera “potencialmente “explosiva” o extremadamente crítica".

Temas Relacionados

incendiosJujuyCerro Azulbrigadistasúltimas noticias

Últimas Noticias

El “efecto lunes”: por qué el inicio de la semana dispara el estrés, la ansiedad y hasta el riesgo cardíaco según la ciencia

Levantarse este día no solo implica volver a la rutina: diversos estudios confirman que eleva el cortisol en el organismo y aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares

El “efecto lunes”: por qué

Accidente fatal en Córdoba: murió un hombre tras volcar en la Ruta Nacional 36

Una camioneta se despistó en el kilómetro 649, a la altura de la localidad de Alcira Gigena. Hay heridos

Accidente fatal en Córdoba: murió

Desarmaban autos en un garaje de Córdoba y fueron sorprendidos por la Policía

Todo sucedió durante un patrullaje en Villa Siburu. Los agentes secuestraron armas, dinero, herramientas, autos con pedido judicial y documentación presuntamente apócrifa que será analizada por la Justicia

Desarmaban autos en un garaje

Ingresaron por el techo y robaron en un comercio de electrodomésticos en La Plata

El hecho ocurrió durante la madrugada sobre calle 60 de Los Hornos. Se llevaron dos freidoras de aire y dinero en efectivo, entre otras cosas

Ingresaron por el techo y

Tiempo en el AMBA: tras las lluvias, llegan las temperaturas primaverales con el inicio de octubre

La última semana de septiembre estará dominada por altas presiones en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que asegura días soleados, mínimas que rondarán los 12 a 16 grados y máximas de hasta 26, consolidando un escenario de cielos despejados y viento del norte

Tiempo en el AMBA: tras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones La Rioja 2025: qué

Elecciones La Rioja 2025: qué se vota el 26 de octubre

Accidente fatal en Córdoba: murió un hombre tras volcar en la Ruta Nacional 36

Desarmaban autos en un garaje de Córdoba y fueron sorprendidos por la Policía

Tiempo en el AMBA: tras las lluvias, llegan las temperaturas primaverales con el inicio de octubre

Se incendió un geriátrico en Junín y ya son cuatro las víctimas fatales: otras cinco personas luchan por su vida

INFOBAE AMÉRICA
El “efecto lunes”: por qué

El “efecto lunes”: por qué el inicio de la semana dispara el estrés, la ansiedad y hasta el riesgo cardíaco según la ciencia

El régimen de Irán ahorcó a un hombre acusado de espiar para Israel

Familiares de rehenes israelíes instaron a Trump a cerrar un acuerdo de tregua y liberación en su encuentro con Netanyahu

EEUU autorizó a Ucrania a bombardear objetivos en Rusia con misiles de largo alcance bajo supervisión del Pentágono

Al menos un muerto y 12 militares heridos durante la última jornada de protestas por el alza del diésel en Ecuador

TELESHOW
Premios Martín Fierro de Televisión

Premios Martín Fierro de Televisión 2025: dónde verlos, a qué hora y quiénes son los nominados

Emma Roach de La Voz Argentina y Consuelo Peppino del Bailando, nieta y abuela unidas por la TV: “El arte está en nuestra sangre”

Graciela Borges, antes de recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Resistir es una norma del cine”

El terror de Robertito Funes al enfrentar su fobia a las alturas en el rascacielos más alto de Corea: “¡No quiero ver!”

La felicidad de Julián Álvarez y Emilia Ferrero por su bebé en camino: el nombre que eligieron y cuándo nacerá