Sociedad

Sorpresa en un campo de Chaco por un objeto metálico que cayó del cielo: investigan su origen

Ocurrió esta tarde en una zona rural de Puerto Tirol. Las autoridades constataron que no presentaba ningún material combustible ni riesgoso a simple vista

Un objeto metálico cayó en
Un objeto metálico cayó en un campo de Chaco

La aparición de un objeto metálico caído del cielo generó sorpresa en la provincia de Chaco. El hallazgo sucedió en un campo privado de la zona de Puerto Tirol y movilizó a personal policial y de bomberos, que montaron un operativo especial en el lugar.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el caso se registró cerca de las 18:30, cuando efectivos de la División Bomberos de Resistencia y agentes de la Comisaría Puerto Tirol se acercaron al predio rural ante la presencia de un elemento de grandes dimensiones a unos 100 metros hacia adentro del campo.

El hecho se produjo en
El hecho se produjo en un campo privado de la zona de Puerto Tirol
Se trata de un cilindro
Se trata de un cilindro de aproximadamente 1,70 metros de largo y 1,20 de diámetro

Una vez en el lugar, observaron un cilindro de aproximadamente 1,70 metros de largo y 1,20 de diámetro, fabricado en fibra de carbono, con un orificio de 40 centímetros en uno de sus extremos y un sistema de válvulas en el otro. La estructura, además, tenía una inscripción con un número de serie.

El operativo ocurrió sobre el ex Campo Rossi, en la zona rural de la localidad chaqueña. Allí, personal especializado de la Sección Explosivos revisó el objeto y confirmó que no contenía ningún material combustible ni presentaba riesgos visibles.

Personal especializado revisó el objeto
Personal especializado revisó el objeto y constató que no contenía ningún material combustible ni presentaba riesgos visibles

A modo preventivo, las autoridades dispusieron un perímetro de seguridad de 30 metros alrededor del artefacto, mientras continúan las tareas para establecer la procedencia del objeto, que, por sus características, sería un artefacto vinculado a la industria espacial.

La Policía resguarda el objeto
La Policía resguarda el objeto mientras se determina su origen

