Los trenes circulan a 30 km/h tras un paro técnico de los maquinistas: hay demoras y cancelaciones en el servicio

Demoras en el servicio de trenes por medida de fuerza del sindicato La Fraternidad (C5N)

La jornada de este miércoles en el área metropolitana de Buenos Aires se ve marcada por demoras generalizadas en el servicio ferroviario, luego de que los trenes comenzaron a circular a 30 km/h como consecuencia de una protesta sindical.

La medida, impulsada por el gremio La Fraternidad y que durará 24 horas, agrupa a los maquinistas e impacta de lleno en la rutina de miles de pasajeros que dependen de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Por su parte, desde Trenes Argentinos no se informó oficialmente la medida.

Desde las primeras horas del día, las formaciones avanzaron a una velocidad considerablemente reducida, lo que generó alteraciones en los horarios habituales y una acumulación de usuarios en los andenes.

Una de las alertas que ya comienzan a circular en redes

Todas las líneas mencionadas presentaron demoras a raíz de este paro técnico, que se tradujo en un ritmo de circulación cercano al paso de hombre.

El origen de la protesta radica en la falta de avances en las negociaciones paritarias y en una serie de reclamos que, de acuerdo con los trabajadores, permanecen sin respuesta. La Fraternidad denunció la ausencia de una propuesta superadora en las discusiones salariales, así como deficiencias en el servicio de la ART, al que calificaron de “deplorable e insuficiente”.

Además, el gremio señaló los bajos ingresos en distintas líneas, atribuidos a acuerdos inconsultos, y criticó las diagramaciones e itinerarios, a los que definieron como “un desastre y sin apertura a sugerencias”.

Las sorpresivas demoras y cancelaciones en el servicio ferroviario en el AMBA durante esta mañana (TN)

No se trata de la primera vez que el sindicato recurre a la reducción de velocidad como herramienta de presión. El año pasado, La Fraternidad ya había implementado esta modalidad de protesta, manteniéndola durante varias horas. En esta ocasión, se prevé que la medida se extienda durante toda la jornada.

Noticia en desarrollo...