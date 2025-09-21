Sociedad

Calles inundadas y techos volados: así quedó el AMBA luego de la fuerte tormenta

Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional activara una alerta naranja en toda la provincia, el fenómeno se desató con la llegada de la noche

En la zona habrían quedado varias calles inundadas (X: @MagazineGonnet)

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado varias localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se vieron afectadas por la fuerte tormenta que se desató por la noche. Pese a que no se registraron grandes complicaciones, en algunos lugares hubo caídas de árboles, voladuras de techos y agua acumulada.

Aunque la advertencia regía desde la mañana, en varios lugares no fue hasta pasadas las 19:00 horas que se reportaron fuertes lluvias. Además de la gran cantidad de agua que cayó en el lapso de una hora aproximadamente, el fenómeno estuvo acompañado de fuertes ráfagas de viento.

“En zona oeste del GBA ya está lloviendo con intensidad moderada a fuerte, hay ráfagas superiores a 50 km/h y la temperatura bajó abruptamente a valores de 12 °C“, comunicó Christian Garavaglia, meteorólogo del SMN, por medio de una publicación en la red social X (antes de Twitter).

Con el paso de los minutos, la tormenta se extendió hacia la Capital Federal, la zona norte y sur del conurbano bonaerense. Asimismo, el experto climático confirmó que los vientos más veloces se detectaron en las localidades de Campo de Mayo (65 km/h), San Fernando (68 km/h), Ezeiza (70 km/h), y Moreno (74 km/h).

Además, se registraron algunas ramas caídas

Al cabo de la hora y media, las lluvias mutaron en una leve garúa en varias zonas de la región. Sin embargo, Garavaglia comunicó que “seguirá lloviendo el resto de la noche, con moderada a leve intensidad”. Asimismo, indicó que “ya pasó lo peor de la tormenta en el AMBA”.

Por su parte, la vocera del SMN, Cindy Fernández, advirtió que “sí pueden dejar lluvias intensas que generen algunos anegamientos puntuales”. En línea con esto, explicó que algunas de las tormentas tenían un desplazamiento lento.

Varias chapas del lugar se volaron producto de los vientos

Hasta el momento, no se conoció una cifra oficial de la cantidad de agua que cayó durante el fenómeno. Sin embargo, varios usuarios en las redes sociales reportaron inundaciones, sobre todo, en las ciudades de Tigre y Quilmes. De hecho, la intensidad con la que llovió en la zona norte fue tal que también afectó al desarrollo del partido entre Tigre y Aldosivi, que terminó suspendido por las condiciones climáticas.

En el caso de Merlo, se conoció que una vivienda de la localidad resultó afectada por las ráfagas de viento, ya que estas terminaron por volar todas las chapas del techo. En declaraciones para el noticiero de TN, una vecina de la zona reveló que había quedado atrapada en su casa, debido a que la estructura cayó en el frente de su casa.

Además, otra familia quedó atrapada en su casa por el bloqueo que les produjo la estructura

“No podemos salir de nuestra casa, no podemos saber cómo están ellos”, alertó la mujer al contar que la familia del domicilio afectado estaba compuesta por una pareja y tres menores de edad. Por esto, no pudo confirmar si hubo heridos, aunque en ese instante había un auto que circulaba por la calle.

Hasta cuando seguirán las lluvias

De acuerdo con el pronóstico emitido por el SMN, este domingo se prevé una leve mejora en el clima. Aunque aseguraron que las lluvias continuarían durante la madrugada, para la mañana ya no se registrarían precipitaciones.

Así será el desarrollo climático
Así será el desarrollo climático de la jornada

No obstante, los expertos resaltaron que el resto de la jornada permanecería el cielo nublado y con ráfagas de viento, de entre 42 y 50 km/h, durante la mañana y la tarde. Al igual que las temperaturas frescas, debido a que la mínima sería de 11 grados y la máxima escalaría hasta los 16 grados.

Con respecto a las alertas por tormentas, el organismo confirmó que dejaría de estar activa en gran parte de la provincia. Tras actualizarse la información por medio de los radares, indicaron que solo regirá una advertencia amarilla de nivel bajo por lluvias en la Costa Atlántica y parte del sur bonaerense.

