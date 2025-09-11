Construirán un cuarto carril en el tramo de mayor tránsito de la autopista Buenos Aires - La Plata

La ampliación forma parte del Plan de Obras 2024-2027 de AUBASA

La circulación cotidiana de decenas de miles de personas entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense está a punto de transformarse. La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) confirmó la esperada ampliación de la autopista Buenos Aires-La Plata en su tramo de mayor demanda: a partir de noviembre dará inicio la construcción de un cuarto carril en sentido a La Plata, desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson. Esta decisión alcanza directamente al segmento que concentra el volumen más alto de vehículos de la vía, estimado entre 60.000 y 70.000 usuarios diarios, y busca dar respuesta a la saturación habitual observada en horarios de ingreso y egreso laboral.

La obra anunciada se extenderá a lo largo de 20 kilómetros, unificando la calzada y ofreciendo una renovada estructura vial entre los dos puntos neurálgicos del corredor. El tramo inicial, que va desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7, ya dispone de cuatro carriles, pero la continuidad hasta Hudson mantenía una configuración de solo tres vías, lo que provocaba frecuentes embotellamientos. AUBASA apuesta a que la incorporación del carril adicional no solo sumará capacidad sino que también mejorará la fluidez y disminuirá sensiblemente los tiempos de viaje, facilitando los desplazamientos diarios a quienes residen o trabajan en los partidos del sur del Gran Buenos Aires y la capital provincial.

El proyecto anunciado forma parte del Plan de Obras 2024-2027 de la empresa, que contempla más de 24 intervenciones en las rutas y autovías bajo su administración. Según lo comunicado por la compañía, la novedad radica en que representa un 86% de traza a nueva y será ejecutada íntegramente con fondos propios. Respecto a su modalidad de desarrollo, se prevé una ejecución en dos tramos: cada uno se licitará por separado debido a la magnitud de la obra. Ambos sectores comenzarán en la misma fecha, aunque tendrán plazos distintos: uno de 12 meses y otro de 15 meses, con la intención de acelerar la puesta en servicio de todo el recorrido.

La obra busca aliviar la saturación en el tramo de mayor demanda, beneficiando a hasta 70.000 usuarios diarios

La intervención no se limitará únicamente a la suma del carril extra. Según lo especificado por AUBASA, el proyecto incluye tareas de repavimentación total de los tres carriles actuales, a los que se sumará una nueva carpeta asfáltica para los cuatro carriles con el fin de garantizar la nivelación y la homogeneidad de la superficie de rodamiento, además de la actualización de toda la demarcación horizontal. De este modo, la obra busca elevar la calidad y durabilidad de la autopista, adecuándola al alto tránsito que soporta diariamente.

La viabilidad del proyecto fue atribuida a la determinación de las autoridades provinciales de sostener la inversión en infraestructura, incluso en un contexto general de restricciones presupuestarias. “La decisión del gobernador Kicillof y del ministro Katopodis de no frenar la obra pública en la provincia de Buenos Aires, es fundamental para que esta empresa cumpla con su plan de obras proyectado, con el objetivo de mejorar y, en muchos casos, construir a nuevo rutas y autopistas bonaerenses”, señaló José Arteaga, presidente de AUBASA, quien formó parte del proceso licitatorio junto a referentes del sector privado.

Además del beneficio inmediato para los usuarios que se desplazan hacia La Plata, la conducción de la empresa tiene previsto avanzar en un proyecto simétrico para el otro sentido de circulación: construir el cuarto carril en dirección a la ciudad de Buenos Aires. Al respecto, Pablo Ceriani, gerente general de la firma, adelantó que “se proyecta la realización del proyecto para construir el cuarto carril sentido a Buenos Aires, y de esta manera completar el tramo de cuatro carriles en ambas manos”. Ceriani detalló que “se estima que en 60 días estará finalizado el plan de trabajo para licitar ese tramo importante de la autopista Buenos Aires-La Plata”.

La expectativa es que, superados los plazos previstos, la autopista pueda prestar un servicio a la altura del crecimiento demográfico y el incremento sostenido de vehículos en circulación.