Sociedad

Construirán un cuarto carril en el tramo de mayor tránsito de la autopista Buenos Aires - La Plata

Lo anunció la empresa AUBASA, concesionaria del corredor. Las obras comenzarán en noviembre y se extenderán por 20 kilómetros desde el acceso sudeste hasta el peaje de Hudson

Guardar
La ampliación forma parte del
La ampliación forma parte del Plan de Obras 2024-2027 de AUBASA

La circulación cotidiana de decenas de miles de personas entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense está a punto de transformarse. La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) confirmó la esperada ampliación de la autopista Buenos Aires-La Plata en su tramo de mayor demanda: a partir de noviembre dará inicio la construcción de un cuarto carril en sentido a La Plata, desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson. Esta decisión alcanza directamente al segmento que concentra el volumen más alto de vehículos de la vía, estimado entre 60.000 y 70.000 usuarios diarios, y busca dar respuesta a la saturación habitual observada en horarios de ingreso y egreso laboral.

La obra anunciada se extenderá a lo largo de 20 kilómetros, unificando la calzada y ofreciendo una renovada estructura vial entre los dos puntos neurálgicos del corredor. El tramo inicial, que va desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7, ya dispone de cuatro carriles, pero la continuidad hasta Hudson mantenía una configuración de solo tres vías, lo que provocaba frecuentes embotellamientos. AUBASA apuesta a que la incorporación del carril adicional no solo sumará capacidad sino que también mejorará la fluidez y disminuirá sensiblemente los tiempos de viaje, facilitando los desplazamientos diarios a quienes residen o trabajan en los partidos del sur del Gran Buenos Aires y la capital provincial.

El proyecto anunciado forma parte del Plan de Obras 2024-2027 de la empresa, que contempla más de 24 intervenciones en las rutas y autovías bajo su administración. Según lo comunicado por la compañía, la novedad radica en que representa un 86% de traza a nueva y será ejecutada íntegramente con fondos propios. Respecto a su modalidad de desarrollo, se prevé una ejecución en dos tramos: cada uno se licitará por separado debido a la magnitud de la obra. Ambos sectores comenzarán en la misma fecha, aunque tendrán plazos distintos: uno de 12 meses y otro de 15 meses, con la intención de acelerar la puesta en servicio de todo el recorrido.

La obra busca aliviar la
La obra busca aliviar la saturación en el tramo de mayor demanda, beneficiando a hasta 70.000 usuarios diarios

La intervención no se limitará únicamente a la suma del carril extra. Según lo especificado por AUBASA, el proyecto incluye tareas de repavimentación total de los tres carriles actuales, a los que se sumará una nueva carpeta asfáltica para los cuatro carriles con el fin de garantizar la nivelación y la homogeneidad de la superficie de rodamiento, además de la actualización de toda la demarcación horizontal. De este modo, la obra busca elevar la calidad y durabilidad de la autopista, adecuándola al alto tránsito que soporta diariamente.

La viabilidad del proyecto fue atribuida a la determinación de las autoridades provinciales de sostener la inversión en infraestructura, incluso en un contexto general de restricciones presupuestarias. “La decisión del gobernador Kicillof y del ministro Katopodis de no frenar la obra pública en la provincia de Buenos Aires, es fundamental para que esta empresa cumpla con su plan de obras proyectado, con el objetivo de mejorar y, en muchos casos, construir a nuevo rutas y autopistas bonaerenses”, señaló José Arteaga, presidente de AUBASA, quien formó parte del proceso licitatorio junto a referentes del sector privado.

Además del beneficio inmediato para los usuarios que se desplazan hacia La Plata, la conducción de la empresa tiene previsto avanzar en un proyecto simétrico para el otro sentido de circulación: construir el cuarto carril en dirección a la ciudad de Buenos Aires. Al respecto, Pablo Ceriani, gerente general de la firma, adelantó que “se proyecta la realización del proyecto para construir el cuarto carril sentido a Buenos Aires, y de esta manera completar el tramo de cuatro carriles en ambas manos”. Ceriani detalló que “se estima que en 60 días estará finalizado el plan de trabajo para licitar ese tramo importante de la autopista Buenos Aires-La Plata”.

La expectativa es que, superados los plazos previstos, la autopista pueda prestar un servicio a la altura del crecimiento demográfico y el incremento sostenido de vehículos en circulación.

Temas Relacionados

Autopista Buenos Aires-La PlataAUBASAAxel KicillofGabriel KatopodisCiudad Autónoma de Buenos AiresLa PlataInfraestructura vialObras públicas

Últimas Noticias

Encontraron muerto a un turista argentino que había desaparecido hacía cuatro días en Río de Janeiro

Alejandro Ainsworth tenía 54 años y estaba de vacaciones. No se sabía nada de él desde el domingo. Su familia había viajado a Brasil para colaborar con las autoridades. La hipótesis principal de la Policía

Encontraron muerto a un turista

Tres empleados de Correo Argentino de Rosario fueron detenidos por maniobras con encomiendas internacionales

Fueron allanados y arrestados por la Policía Federal a pedido de los fiscales Javier Arzubi Calvo y Soledad García. Hubo un cuarto aprehendido, que era un importador

Tres empleados de Correo Argentino

El Gobierno de Santa Fe entregó pistolas Taser a la policía: se implementarán en la capital y en Rosario

La vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro Pablo Cococcioni encabezaron la entrega en el marco de una licitación que incorporó equipamiento de baja letalidad y herramientas de control policial

El Gobierno de Santa Fe

Quién era el turista argentino que desapareció y fue hallado muerto en Río de Janeiro

Alejandro Ainsworth se encontraba de vacaciones en Copacabana. Fue visto con vida por última vez el domingo, tras salir del hotel donde se alojaba. La hipótesis que maneja la Policía

Quién era el turista argentino

“Buenas Noches, Cenicienta”: la hipótesis sobre cómo murió el turista argentino en Río de Janeiro

La División de Homicidios de la policía brasileña investiga la muerte de Alejandro Ainsworth, de 54 años. Estaba desaparecido desde el domingo. Cómo es la modalidad delictiva similar al de las viudas negras y el antecedente fatal

“Buenas Noches, Cenicienta”: la hipótesis
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Senado de EEUU podría

El Senado de EEUU podría confirmar a Peter Lamelas como embajador en la Argentina en la sesión del lunes

Tres empleados de Correo Argentino de Rosario fueron detenidos por maniobras con encomiendas internacionales

El Gobierno de Santa Fe entregó pistolas Taser a la policía: se implementarán en la capital y en Rosario

Quién era el turista argentino que desapareció y fue hallado muerto en Río de Janeiro

Facundo Tignanelli: “Hay que cortarla con la novelita del llamado entre Cristina y Axel”

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de Brasil rechazó

El Gobierno de Brasil rechazó las “amenazas” de Estados Unidos tras la condena a Bolsonaro y defendió la independencia judicial

La inteligencia artificial frente al razonamiento y la creatividad, según un físico

Estados Unidos “no está lejos” de cerrar acuerdos comerciales con India, Taiwán y Suiza, según funcionarios estadounidenses

Marco Rubio calificó de “caza de brujas” la condena a Bolsonaro y advirtió que Estados Unidos “responderá en consecuencia”

La defensa de Bolsonaro pedirá la prisión domiciliaria del ex presidente y sus hijos repudiaron al Supremo Tribunal

TELESHOW
Trueno confirmó su relación con

Trueno confirmó su relación con la modelo Teresa Prettel: “Mi wacha es andaluza”

Yami Safdie deslumbró con un llamativo look en la Vogue Fashion’s Night Out: tejido metálico y pedrería brillante

Las sensuales imágenes de Wanda Nara, a puro escote y con escenas jugadas en “Tóxica”, su nuevo videoclip

La palabra de Emilia Attias ante los rumores de embarazo: “No está en los planes”

Entre libros, playa y naturaleza: el tiempo de relax de Griselda Siciliani