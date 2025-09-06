Sociedad

La Secretaría de Seguridad alerta sobre fraudes con videos de inteligencia artificial, así puedes evitar la extorsión

La sofisticación de los engaños digitales ha llevado a la emisión de alertas y recomendaciones para evitar que la ciudadanía sea víctima de estafas

Por Carlos Salas

Guardar
La SSPC informó sobre la
La SSPC informó sobre la nueva extorsión que usa IA. POLITICA KASPERSKY

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha emitido una alerta sobre una nueva modalidad de fraude digital que utiliza videos generados con inteligencia artificial para la suplantación de identidad de funcionarios públicos.

En un comunicado publicado este 5 de septiembre, la dependencia advirtió que estos engaños buscan aprovechar la confianza de la ciudadanía y difundió una serie de recomendaciones de seguridad para evitar ser víctima de estos delitos.

Según la SSPC, la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas detectó que ciberdelincuentes emplean herramientas de inteligencia artificial para crear videos en los que imitan la imagen y la voz de servidores públicos.

A través de estos materiales, los estafadores simulan mensajes oficiales en los que invitan a las personas a invertir en supuestas oportunidades financieras, presentando la información como si proviniera de fuentes gubernamentales legítimas.

La Unidad de Ciberseguridad atenderá
La Unidad de Ciberseguridad atenderá cualquier problema de riesgo digital. (Imagen: Shutterstock)

El comunicado oficial detalla que estas ofertas son falsas y carecen de cualquier respaldo institucional, ya que forman parte de esquemas fraudulentos cuyo único propósito es obtener beneficios económicos ilícitos. Los responsables manipulan información y suplantan identidades para engañar a la población, aprovechando la sofisticación de las tecnologías digitales y la dificultad para distinguir entre contenidos auténticos y falsificados.

La SSPC subrayó que estos fraudes no cuentan con aval de ninguna autoridad y que su objetivo es engañar a la ciudadanía mediante la manipulación de datos y la suplantación de identidad. Por ello, la dependencia enfatizó la importancia de mantenerse alerta ante cualquier mensaje que prometa beneficios económicos a nombre de funcionarios públicos o instituciones oficiales.

Qué hacer para evitar ser víctima de esta extorsión:

Entre las recomendaciones emitidas por la SSPC para prevenir este tipo de delitos, se encuentra la consulta exclusiva de fuentes oficiales, como los sitios web de las dependencias gubernamentales y los comunicados publicados por autoridades reconocidas.

Además, la dependencia aconsejó revisar cuidadosamente la ortografía y el dominio de las páginas consultadas, ya que los sitios fraudulentos suelen presentar errores o direcciones web sospechosas.

La SSPC instó a reportar
La SSPC instó a reportar cualquier contenido sospechoso en plataformas digitales, ya que esto permite a las redes identificar y eliminar material falso o malicioso.

Otra medida sugerida es verificar siempre la autenticidad del remitente y utilizar únicamente canales oficiales para realizar trámites o compartir información sensible.

La SSPC también recomendó mantenerse informado sobre las estafas más frecuentes en el ámbito financiero y digital, así como difundir alertas y consejos de seguridad entre adultos mayores y personas con menor experiencia en el uso de tecnologías, quienes pueden ser especialmente vulnerables a este tipo de engaños.

El comunicado incluyó la sugerencia de ajustar las configuraciones de privacidad en redes sociales y restringir el acceso de desconocidos a información personal y publicaciones.

Asimismo, la SSPC instó a reportar cualquier contenido sospechoso en plataformas digitales, ya que esto permite a las redes identificar y eliminar material falso o malicioso, contribuyendo a la protección de otros usuarios.

Para quienes requieran mayor orientación sobre cómo protegerse de fraudes digitales, la SSPC invitó a consultar la Ciberguía, disponible en su sitio web oficial, donde se ofrecen recursos adicionales y consejos prácticos para fortalecer la seguridad en línea.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirma su compromiso de promover entornos digitales más seguros para la población.

Temas Relacionados

Fraude digitalExtorsiónIASSPCSSCmexico-noticias

Últimas Noticias

El titular de una ONG que acompaña a familiares de víctimas de delitos mató a uno de los ladrones que intentó robarle en La Matanza

Rubén Carballo fue atacado por una banda de seis delincuentes cuando hacía viajes para una app. Ocurrió anoche en Virrey del Pino

El titular de una ONG

Una provincia tendrá que pagar $70 millones a la familia de un chico que se fracturó un codo en la escuela

El niño había sufrido una fractura grave durante el recreo en una escuela primaria de Río Negro. El caso fue a juicio y la familia denunciante obtuvo una suma millonaria

Una provincia tendrá que pagar

Trágica muerte en Neuquén: atropellaron y mataron a una mujer en la ruta 237 mientras hacía dedo

La víctima fatal, de 56 años, era oriunda de Bariloche y reconocida en la zona por viajar de esa manera. Falleció camino al hospital. Horas después, hubo otro accidente fatal sobre la misma ruta

Trágica muerte en Neuquén: atropellaron

Morón: asesinaron a un joven acusado por homicidio e investigan un ajuste de cuentas

La víctima tenía 22 años y usaba una tobillera electrónica del Servicio de Protección Domiciliaria. Hay un detenido y un prófugo

Morón: asesinaron a un joven

La trampa del equilibrio trabajo-vida: un ideal que genera más daño que bienestar

Expertos en salud destacan la importancia de identificar y priorizar lo verdaderamente importante en cada etapa, favoreciendo así la armonía mental y emocional

La trampa del equilibrio trabajo-vida:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Beneficios para jubilados: cómo ahorrar

Beneficios para jubilados: cómo ahorrar en el supermercado y hacer crecer los haberes

El cine latinoamericano triunfa en Venecia con premios para películas de México y Ecuador

Naomi Watts: 7 lecciones sobre bienestar sexual después de los 50 años

El titular de una ONG que acompaña a familiares de víctimas de delitos mató a uno de los ladrones que intentó robarle en La Matanza

Una provincia tendrá que pagar $70 millones a la familia de un chico que se fracturó un codo en la escuela

INFOBAE AMÉRICA
Un hombre se desmayó al

Un hombre se desmayó al volante y atropelló a varios peatones en el norte de Francia: al menos un muerto y tres heridos graves

El cine latinoamericano triunfa en Venecia con premios para películas de México y Ecuador

Católicos de la comunidad LGTBIQ+ realizaron el primer gran peregrinaje al Vaticano en el marco del Jubileo

El Reino Unido denunció el adoctrinamiento de 50.000 niños ucranianos en territorios ocupados por Rusia

George Saunders recibe el National Book Award y confirma su lugar entre los grandes de la literatura estadounidense

TELESHOW
En video: así quedó el

En video: así quedó el auto de Mauro Icardi, involucrado en un accidente en Turquía

Silvia Pérez relató un duro episodio de su adolescencia, cuando era novia de un famoso modelo: “Mi vieja me echó de casa”

El desopilante diálogo íntimo entre Wanda Nara y Maxi López: “Nunca imaginé leer esto de vos”

El romántico saludo de Pedro Alfonso que emocionó a Paula Chaves en su cumpleaños: el video con imágenes inéditas

El fuerte ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Mario Pergolini: “Vos sabrás de maldad”