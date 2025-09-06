La Secretaría de Seguridad alerta sobre fraudes con videos de inteligencia artificial, así puedes evitar la extorsión

La SSPC informó sobre la nueva extorsión que usa IA. POLITICA KASPERSKY

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha emitido una alerta sobre una nueva modalidad de fraude digital que utiliza videos generados con inteligencia artificial para la suplantación de identidad de funcionarios públicos.

En un comunicado publicado este 5 de septiembre, la dependencia advirtió que estos engaños buscan aprovechar la confianza de la ciudadanía y difundió una serie de recomendaciones de seguridad para evitar ser víctima de estos delitos.

Según la SSPC, la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas detectó que ciberdelincuentes emplean herramientas de inteligencia artificial para crear videos en los que imitan la imagen y la voz de servidores públicos.

A través de estos materiales, los estafadores simulan mensajes oficiales en los que invitan a las personas a invertir en supuestas oportunidades financieras, presentando la información como si proviniera de fuentes gubernamentales legítimas.

La Unidad de Ciberseguridad atenderá cualquier problema de riesgo digital. (Imagen: Shutterstock)

El comunicado oficial detalla que estas ofertas son falsas y carecen de cualquier respaldo institucional, ya que forman parte de esquemas fraudulentos cuyo único propósito es obtener beneficios económicos ilícitos. Los responsables manipulan información y suplantan identidades para engañar a la población, aprovechando la sofisticación de las tecnologías digitales y la dificultad para distinguir entre contenidos auténticos y falsificados.

La SSPC subrayó que estos fraudes no cuentan con aval de ninguna autoridad y que su objetivo es engañar a la ciudadanía mediante la manipulación de datos y la suplantación de identidad. Por ello, la dependencia enfatizó la importancia de mantenerse alerta ante cualquier mensaje que prometa beneficios económicos a nombre de funcionarios públicos o instituciones oficiales.

Qué hacer para evitar ser víctima de esta extorsión:

Entre las recomendaciones emitidas por la SSPC para prevenir este tipo de delitos, se encuentra la consulta exclusiva de fuentes oficiales, como los sitios web de las dependencias gubernamentales y los comunicados publicados por autoridades reconocidas.

Además, la dependencia aconsejó revisar cuidadosamente la ortografía y el dominio de las páginas consultadas, ya que los sitios fraudulentos suelen presentar errores o direcciones web sospechosas.

La SSPC instó a reportar cualquier contenido sospechoso en plataformas digitales, ya que esto permite a las redes identificar y eliminar material falso o malicioso.

Otra medida sugerida es verificar siempre la autenticidad del remitente y utilizar únicamente canales oficiales para realizar trámites o compartir información sensible.

La SSPC también recomendó mantenerse informado sobre las estafas más frecuentes en el ámbito financiero y digital, así como difundir alertas y consejos de seguridad entre adultos mayores y personas con menor experiencia en el uso de tecnologías, quienes pueden ser especialmente vulnerables a este tipo de engaños.

El comunicado incluyó la sugerencia de ajustar las configuraciones de privacidad en redes sociales y restringir el acceso de desconocidos a información personal y publicaciones.

Asimismo, la SSPC instó a reportar cualquier contenido sospechoso en plataformas digitales, ya que esto permite a las redes identificar y eliminar material falso o malicioso, contribuyendo a la protección de otros usuarios.

Para quienes requieran mayor orientación sobre cómo protegerse de fraudes digitales, la SSPC invitó a consultar la Ciberguía, disponible en su sitio web oficial, donde se ofrecen recursos adicionales y consejos prácticos para fortalecer la seguridad en línea.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirma su compromiso de promover entornos digitales más seguros para la población.