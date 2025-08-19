El Parque Centenario será sede de una celebración de Shabat abierta a la comunidad

En Parque Centenario se realizaron varias ceremonias

Bajo el cielo de Buenos Aires, el anfiteatro del Parque Centenario se prepara para recibir a vecinos, familias y amigos en una celebración singular: Shabat Bajo las Estrellas. Esta propuesta, impulsada por la Comunidad Dor Jadash, invita a toda la ciudadanía a sumarse de manera libre y gratuita el viernes 29 de agosto de 2025, a las 19:00, en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

Actividad gratuita y espíritu inclusivo en Buenos Aires

La iniciativa busca transformar la tradicional bienvenida al Shabat en un encuentro abierto, donde la música, la espiritualidad y el sentido de comunidad se entrelazan en un ambiente inclusivo. La organización ha dispuesto que la actividad no requiera inscripción previa ni pertenencia a la comunidad, con el objetivo de que tanto quienes participan habitualmente como quienes se acerquen por primera vez puedan sentirse parte de la experiencia. “Queremos que todos puedan sentirse parte: quienes ya comparten con nosotros cada Shabat y quienes se acerquen por primera vez”, expresaron desde la organización.

Kabalat Shabat especial y encuentro comunitario

Durante la jornada, los asistentes disfrutarán de un Kabalat Shabat especial, acompañado por las melodías clásicas del templo. Estas canciones, reconocidas por su capacidad de conectar con la tradición y la calidez de la vida comunitaria, formarán parte central de la celebración. El programa contempla momentos de música, tefilá y encuentro, en un entorno pensado para compartir emociones y fortalecer lazos entre los presentes.

La convocatoria permanece abierta para quienes deseen sumarse a esta noche especial, en la que la música y el encuentro prometen iluminar el corazón de la ciudad. El espíritu de la comunidad reunida hará que la celebración destaque en el firmamento porteño.