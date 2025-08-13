Sociedad

Vuelve el frío al Área Metropolitana de Buenos Aires: el SMN anticipó un brusco descenso de la temperatura

Tras varios días con máximas de 25 grados en el norte del país y condiciones primaverales en el centro, el ingreso de una masa de aire frío provocará un marcado descenso

El jueves se esperan mínimas
El jueves se esperan mínimas de hasta cinco grados bajo cero en la franja central del país según el SMN (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Después de una seguidilla de jornadas con condiciones más cercanas a la primavera que al invierno, el ingreso de un frente frío traerá nuevamente bajas temperaturas para buena parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el descenso térmico comenzará a sentirse con fuerza a partir de este miércoles, sobre todo en la región Patagónica y el centro del país, aunque el cambio de masa de aire también se extenderá hacia el norte con el correr de las horas.

De acuerdo con el organismo, mañana será el día más frío de la semana. Las temperaturas mínimas alcanzarán valores negativos en extensas zonas del territorio nacional. En sectores de la franja central, las marcas podrían descender hasta los -5 °C, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se esperan mínimas de entre 3 °C y 5 °C, con máximas que no superarán los 10 °C, según el sitio especializado Meteored.

El mapa elaborado por el organismo oficial, en tanto, muestra con claridad la distribución del frío. Las tonalidades celestes y grises predominan en gran parte del país, desde el sur de Salta hasta Tierra del Fuego, lo que confirma la extensión del fenómeno.

El retorno de las heladas será generalizado, con mayor intensidad en la Patagonia, especialmente en Santa Cruz y el oeste de Chubut, donde se prevén heladas fuertes a severas. En tanto, La Pampa y el interior de Buenos Aires también experimentarán valores mínimos significativamente bajos.

El ingreso de aire frío
El ingreso de aire frío afecta a Buenos Aires con mínimas entre tres y cinco grados y máximas que rondan los diez

Para este jueves, el SMN anticipó condiciones de tiempo estable, producto de un centro de altas presiones post-frontal que se encuentra ubicado sobre el norte de la Patagonia.

Este sistema irá desplazándose hacia el este de la provincia de Buenos Aires durante el jueves y viernes, lo que consolidará el dominio de aire frío sobre la región Pampeana. El viento del sudeste, presente durante la mañana, rotará luego al este y se mantendrá hasta comienzos de la próxima semana.

Más allá del frío intenso del jueves, el viernes —día no laborable— mostrará una leve recuperación térmica, aunque sin grandes cambios. Meteored indicó que se espera una escasa amplitud térmica debido a la abundante nubosidad, con mínimas que tenderán a subir levemente y máximas similares a las del día anterior. El viento, ahora del norte o noreste, propiciará este ascenso progresivo de temperatura en buena parte del país.

El cambio en las condiciones se debe al paso de un sistema frontal frío que cruzó la región sin dejar precipitaciones. El viento rotó al sector sur, impulsando el ingreso de aire más frío desde el Mar Argentino, especialmente sobre la costa sur de la provincia de Buenos Aires, en el tramo comprendido entre Mar del Plata y Bahía Blanca, donde se observaron ráfagas destacadas.

El SMN confirmó que el
El SMN confirmó que el jueves será el día más frío de la semana con condiciones de tiempo estable

De cara al fin de semana largo, el panorama se vuelve más inestable. El sábado comenzará con buenas condiciones en el AMBA, pero hacia la tarde aumentará la probabilidad de lluvias en el norte bonaerense y alrededores.

La inestabilidad se trasladará de oeste a este por la franja central de la Argentina, producto de una perturbación en altura que se desplazará desde la cordillera mendocina hacia el este.

El domingo, en coincidencia con el Día del Niño, se prevé un inicio de jornada con abundante nubosidad, posibles neblinas y lloviznas en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 10 °C y 12 °C, y las máximas rondarán los 16 °C a 18 °C, con tendencia a mejorar hacia la tarde.

Finalmente, el lunes se perfila como una jornada de transición. El modelo ECMWF prevé inestabilidad por la mañana y mejoras temporarias, antes del desarrollo de un sistema de bajas presiones que podría intensificar las lluvias y los vientos sobre el centro del país. Tanto el ECMWF como el modelo GFS coinciden en la formación de una ciclogénesis durante el martes, aunque discrepan sobre el horario exacto del fenómeno.

