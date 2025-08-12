Cómo sigue la vida del Pato Juan luego de definir su nuevo lugar para vivir: alimento gratis y “DNI”

El pato Juan recibió un carnet veterinario en Maipú para controles periódicos y cuidado de su salud

El pato Juan, conocido en las últimas semanas por la atención mediática que generó su caso en la provincia de Mendoza, fue recibido en el departamento de Maipú, donde recibió un carnet que le permitirá acceder a controles periódicos en el Centro de Atención Primaria Veterinaria de la comuna. Una especie de DNI. Su dueña, Margarita Flores, podrá llevar allí un seguimiento regular para garantizar el cuidado y la preservación del animal.

El traslado de Juan a Maipú se produjo luego de que la Municipalidad de Mendoza no autorizara su permanencia en el puesto de flores de su dueña, ubicado en el centro de la ciudad, en una zona conocida como Kilómetro Cero, en la intersección de San Martín y Garibaldi.

La decisión se tomó pese a una campaña que reunió más de 8.000 firmas en apoyo a la permanencia del pato en ese lugar. Tras acatar la medida, el ave se mudó a un predio de la familia en Maipú, un espacio amplio que hasta incluye una pileta.

El ave ahora vive en un predio familiar con pileta y zona verde, bajo el cuidado de Margarita y su familia

Durante la bienvenida oficial, personal de la Subdirección de Medio Ambiente de Maipú y el Subdirector de Promoción Deportiva, Emiliano Sallei, visitaron a Margarita. En el encuentro, evaluaron el estado de salud del ave y pusieron a disposición servicios veterinarios para su bienestar.

También le entregaron alimento balanceado suficiente para seis meses y ofrecieron asesoramiento para reducir el estrés que el animal sufrió por la exposición pública reciente, según indicó la Municipalidad de Maipú en un comunicado oficial.

En paralelo, Sallei mantuvo comunicación con el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, para coordinar acciones conjuntas que aseguren que el animal disponga siempre de un entorno seguro y adecuado.

“Maipú está comprometido con el bienestar animal y ocupado en que ellos tengan un entorno cómodo y seguro, creemos que a través de acciones como esta podemos lograr una comunidad más empática y solidaria”, expresó Sallei.

Cómo fue el caso del pato Juan

Juan, el pato conocido por su presencia en la intersección de San Martín y Garibaldi, fue retirado del lugar por una denuncia vecinal por maltrato animal. Esto llevó a que la Municipalidad de la capital mendocina solicite retirarlo de allí.

Aunque al comienzo Margarita Flores hizo todo lo posible para que regresara al centro, finalmente se quedará en Maipú, donde ella vive con su familia. Esta decisión surgió luego de que la Municipalidad local y Margarita alcanzaran un acuerdo.

El final del conflicto se consolidó tras una reunión que tuvo lugar por la mañana en las oficinas municipales, donde las autoridades y la dueña evaluaron distintas alternativas para asegurar el bienestar del pato.

A pesar de que había expectativa sobre el posible retorno del animal a su emblemático lugar, el desenlace tomó otro camino. El abogado Oscar Alfredo Mellado había presentado un recurso de revocatoria para intentar revertir la decisión, una posibilidad que perdió vigencia tras el acuerdo alcanzado entre la Municipalidad y la dueña del ave, indicaron a Infobae.

Margarita comentó que el sitio donde ahora reside el pato cuenta con una amplia zona verde y una cancha de fútbol cercana. La mujer señaló que tanto ella como su esposo e hijos se ocupan diariamente del cuidado del animal.

El intendente de Mendoza, Ulpiano Suarez, y la dueña del pato Juan acordaron qué hacer con el animal

A través de un video publicado en Instagram, el intendente de Mendoza, Ulpiano Suarez, mostró imágenes junto a Margarita y detalló que, luego de conversar, ella expresó que el pato “está muy bien en su casa” desde su retiro del puesto de flores.

También informó que se resolvió construir un nuevo corral de más de diez metros de largo, que tendrá una fuente adicional para que el pato pueda bañarse, sumándose a la pileta que ya tiene disponible.

“Vamos a visitarlo en los próximos días”, indicó el intendente, quien resaltó el compromiso del municipio para colaborar con el mantenimiento del sitio y el acompañamiento veterinario.

Por su parte, Margarita explicó que la nueva estructura contará con un área exclusiva pensada para el confort del pato. Insistió en que tanto ella como su familia seguirán a cargo del aviario, tal como han hecho desde que el animal llegó a sus manos. “Va a estar bien cuidado por nuestra familia”, afirmó.

La discusión sobre las condiciones de vida del animal despertó intervenciones, movilizó pedidos y generó debates en redes sociales, una situación que, según admitió Margarita, terminó afectándola. En palabras de Suarez, uno de los principales propósitos del acuerdo fue velar por la tranquilidad de la mujer y la salud del pato.

Al cierre de su mensaje en redes sociales, el intendente manifestó que, además del cuidado del pato, el municipio trabajará en mejorar el entorno donde vive actualmente, para que Juan y los otros animales cuenten con las mejores condiciones posibles.