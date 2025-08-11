Sociedad

Un grupo de mujeres se pelearon en una celebración por el Día del Niño: siete personas resultaron heridas

El hecho ocurrió en San José del Rincón, un pueblo cerca de la ciudad de Santa Fe. Además, dos agentes de la policía fueron agredidos y reportaron que usaron de cadenas de bicicletas como armas

Guardar
Un grupo de mujeres se pelearon en una celebración por el Día del Niño: siete personas resultaron heridas

Una brutal pelea ocurrió entre un grupo de mujeres que se encontraba en el centro de la localidad de San José del Rincón, un pueblo a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, mientras se desarrollaba un evento por el Día del Niño. Todo terminó con una importante intervención policial y siete personas resultaron heridas.

El domingo, al atardecer, un ambiente festivo y familiar dominaba la plaza principal de San José del Rincón. Numerosos vecinos, incluidos muchos menores, participaban de una jornada organizada por el Mes de las Infancias cuando la tranquilidad se vio interrumpida por un enfrentamiento entre varias mujeres. Según información oficial, la situación escaló rápidamente, en presencia de entre 200 y 300 personas que estaban en el evento, muchas de las cuales intentaron intervenir o documentar la pelea con sus teléfonos móviles.

El conflicto tomó gran magnitud en el centro de la plaza pública, ubicada sobre las calles San Martín y Constituyentes, cuando un llamado del responsable de Seguridad de la Municipalidad alertó a la policía sobre una “gresca de proporción”. Al arribar, los agentes constataron los hechos, con gran parte de la concurrencia rodeando la escena, y algunos observadores alentando el altercado mientras otros intentaban separar a las involucradas.

La intervención policial resultó necesaria ante la presencia de objetos contundentes, como cadenas de bicicleta, que fueron utilizadas durante la disputa. Entre gritos y empujones, niños y adultos quedaron expuestos a la violencia en un evento destinado a la celebración familiar. Testigos señalaron que, durante la reyerta, algunos menores se vieron empujados al suelo en medio de la confusión, generando escenas de pánico y descontrol.

La pelea comenzó con un
La pelea comenzó con un grupo de mujeres y todavía se desconocen los motivos

El despliegue de efectivos del Comando Radioeléctrico y la Comisaría Distrito 14° incluyó al menos dos móviles y requirió de refuerzos, ya que los uniformados actuantes mencionaron haber sido superados en número por la cantidad de presentes. En el intento de disolver el enfrentamiento, dos agentes resultaron agredidos físicamente, aunque lo ocurrido no les generó lesiones de gravedad. Minutos después de iniciado el operativo, la llegada de más efectivos permitió separar parcialmente a las personas involucradas, mientras algunos partícipes del altercado se alejaron individualmente del lugar.

El saldo inmediato del episodio fue de siete mujeres con lesiones leves, quienes recibieron asistencia médica en el lugar y no requirieron traslado hospitalario. Autoridades locales confirmaron la intervención de servicios médicos y la identificación preliminar de las víctimas como parte del procedimiento habitual en circunstancias de violencia colectiva. La presencia de menores y el uso de objetos contundentes elevaron la preocupación por la seguridad durante el evento.

Entre las siete personas lesionadas figuran adolescentes de 16 y 17 años, jóvenes de 20 y 22 y una mujer de 36. Todas ellas decidieron instar acciones penales contra sus agresoras, de acuerdo al parte oficial citado por El Litoral. Tras ser evaluadas por Medicina Legal, las imputadas quedaron vinculadas a una causa por lesiones leves.

Todo el hecho de la pelea quedó grabado por parte de varios asistentes con sus teléfonos celulares.

Siete personas resultaron heridas tras
Siete personas resultaron heridas tras la pelea

En el plano institucional, se destacó la articulación entre agentes de Seguridad municipal y la policía local, quienes desarrollaron un operativo para dispersar la multitud y evitar consecuencias mayores. Las fuerzas de seguridad informaron que, tras el control parcial de la situación, la investigación quedó en manos de las autoridades judiciales competentes. El hecho generó indignación entre los vecinos, muchos de los cuales lamentaron la violencia sufrida en una jornada destinada a los más chicos.

Fuentes de la Unidad Regional I indicaron que se abrió una investigación formal para determinar responsabilidades individuales y el origen del altercado. El proceso incluirá el análisis de las grabaciones captadas por los presentes y la identificación de los partícipes principales, así como el eventual testimonio de los agentes agredidos. Los organismos de seguridad adelantaron que continuarán trabajando de manera conjunta para esclarecer los motivos y circunstancias que derivaron en el violento incidente en la plaza central de San José del Rincón.

Temas Relacionados

Santa FePeleasDía del Niñoúltimas noticias

Últimas Noticias

“Por ser curiosos cavamos más”: habló el albañil que encontró los restos de Diego Fernández Lima

Fue uno de los que encontraron los restos durante la excavación en la ex casa de Gustavo Cerati. Este martes deberá presentarse ante el fiscal

“Por ser curiosos cavamos más”:

Se refuerza la hipótesis del crimen por error de la peluquera asesinada frente a su hijo en Rosario

Los investigadores creen que la confundieron con una vendedora de drogas. María Florencia González fue ejecutada a tiros frente a un búnker denunciado por vecinos

Se refuerza la hipótesis del

Robaban autos y vendían autopartes en un desarmadero de Esteban Echeverría: hay cinco detenidos

Nueve allanamientos derivaron en el secuestro de un fusil con numeración suprimida y más de 300 repuestos. Hay otros seis imputadas

Robaban autos y vendían autopartes

Mendoza: colapsó el techo de una casa en Guaymallén y una familia con sus mascotas se salvaron de milagro

El derrumbe parcial obligó a evacuar a todos los que habitaban la vivienda y al rescate de seis perros y cuatro gatos que quedaron atrapados. No hubo heridos

Mendoza: colapsó el techo de

Así extraditaron desde Paraguay a Brisa y “Pinky”, la pareja que se casó antes del triple crimen de Rosario

Llegaron al país desde Asunción, buscados por la justicia federal en una causa narco. También arribaron el sospechoso del crimen de Magalí Levy en Recoleta y otro acusado de homicidio

Así extraditaron desde Paraguay a
ÚLTIMAS NOTICIAS
El “Turco” García, candidato a

El “Turco” García, candidato a diputado nacional: “No siento que la popularidad sea un factor favorable”

“Por ser curiosos cavamos más”: habló el albañil que encontró los restos de Diego Fernández Lima

La CGT ya tiene su candidato a diputado nacional, pero preocupan las tensiones en el PJ por las listas

Con el dólar estable y a la espera de la licitación del Tesoro, los bonos y la Bolsa tuvieron una leve suba

El Gobierno y la Justicia electoral ultimaron detalles para el uso de la Boleta Única de Papel

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos insistió en que

Estados Unidos insistió en que influencia de China en el Canal de Panamá “amenaza la seguridad global”

Cómo Kim Ju-ae pasó de la mano de su padre a la primera fila del poder en Corea del Norte

En las líneas del frente en el este de Ucrania, la paz luce lejana

Cómo vivir la magia de Disney en altamar: Guía completa para disfrutar de sus cruceros

El fenómeno de El Niño provocó la pérdida de hasta el 40% de insectos claves para la supervivencia de los bosques

TELESHOW
El arte del Museo del

El arte del Museo del Prado como nunca se vivió: la magia de “Art Masters” llega a Buenos Aires

Julieta Prandi: “Si no le dan una prisión preventiva a mi exmarido, la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”

Andrea Bocelli regresa a Buenos Aires, en una noche única en el Teatro Colón

Emilia Mernes contó qué cantantes consagradas tendría en su banda pop de chicas: “Seríamos las Avengers”

Nicolás Cabré contó cómo vive que Rufina estudie en Turquía: “Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella”