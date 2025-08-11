Temperaturas agradables y alerta por lluvias: cómo estará el clima en el AMBA y el resto del país

El AMBA comienza el lunes con una máxima de 20° C (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó las condiciones climáticas que prevalecerán durante los próximos días y auguró temperaturas agradables con y sin registros de lluvias, al menos para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias aledañas. Al final de la semana, la térmica baja un poco en la ciudad, pero se mantiene el cielo despejado.

Este lunes se prevé que la jornada inicie con una temperatura de 8 °C y el cielo parcialmente nublado, condición que persistirá durante todo el día. Hacia la tarde se alcanzarán los 19° C, y por la noche la temperatura descenderá a los 12 °C.

El martes presentará un leve aumento de la mínima, con registros entre 10 y 11 grados en las primeras horas, y una máxima de 20 °C. Los vientos soplarán desde el noroeste por la mañana y rotarán al sur en la tarde.

El miércoles se anuncia como el día más ventoso de la semana, con ráfagas provenientes del sur que oscilarán entre 42 y 50 kilómetros por hora. Además, el cielo estará mayormente cubierto durante la tarde y la noche, pero se descarta la llegada de la lluvia.

Para el jueves y viernes se anticipan días con un cielo despejado y un descenso pronunciado de la temperatura. El sábado regresará la nubosidad parcial sobre el AMBA, aunque no se esperan lluvias.

Pronóstico extendido para Capital Federal y alrededores (Foto: SMN)

El clima para las provincias

Después de una jornada de domingo cerrando con cielo despejado y temperaturas agradables, el interior de la provincia de Buenos Aires recibirá un lunes con sol pleno. Por encima de los valores previstos para el AMBA, se esperan mínimas de 12°C al inicio del día y máximas que llegarán a los 18°C por la tarde. Aunque podrían observarse algunas nubes a lo largo del día, la presencia del sol será predominante.

Para el martes, está previsto que el cielo se cubra en toda la provincia debido al avance de un frente nuboso y se mantendrá mayormente nublado con bajas probabilidades de lluvias, principalmente en la zona de Necochea. Las temperaturas no presentarán grandes cambios respecto al lunes.

Para la zona patagónica del país, el SMN anticipa una alerta amarilla y naranja por lluvias y vientos. Las jurisdicciones afectadas son Neuquén, Río Negro y Chubut, específicamente en la zona cordillerana.

En Neuquén rige una alerta amarilla por vientos intensos que afectarán la región durante el lunes, con intensidad proveniente del sector oeste. Se esperan velocidades sostenidas entre 45 y 60 kilómetros por hora y ráfagas capaces de superar los 90 kilómetros por hora en distintos sectores, con la posibilidad de alcanzar valores aún más altos en forma puntual.

Además, se encuentran vigentes alertas por lluvias que podrían generar precipitaciones acumuladas entre 15 y 30 milímetros, sin descartar que en las áreas más elevadas estos episodios puedan presentarse en forma de nieve. Por otra parte, en zonas bajo alerta naranja, se prevén lluvias de mayor intensidad, con valores de precipitación que oscilarán entre 50 y 90 milímetros. En estos sectores, algunas lluvias pueden volverse localmente fuertes. Las ciudades que se encuentran bajo esta advertencia son Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Neuquén, Río Negro y Chubut anticiparon viento y lluvia para el lunes y martes (Foto: SMN)

Este nivel de advertencia alcanza a la ciudad de Bariloche, en Río Negro, y Leleque, Esquel y José de San Martín, en Chubut. De acuerdo con el pronóstico emitido por el SMN, las condiciones climáticas son muy similares a las mencionadas en el párrafo anterior. Esto indica que en gran parte de ambas provincias rige una alerta amarilla, con pronóstico de precipitaciones.

En las zonas más elevadas, no se descarta la posibilidad de que la lluvia se presente en forma de nieve. En algunas áreas, la lluvia podría adquirir característica de fuerte intensidad y dejar acumulados entre 50 y 90 milímetros, con registros que en puntos específicos podrían superar los valores estimados.

En el resto de las provincias del norte, no se registran alertas por lluvias ni vientos. Predominan jornadas con condiciones estables y temperaturas propias de la primavera, con máximas que superan los 20°C. Esta situación se observa principalmente en Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.