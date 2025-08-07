Ruta 2: manejaba en contramano, chocó de frente y murió en el acto

El choque ocurrió en el kilómetro 334 de la Ruta Provincial 2.

Un hombre murió este miércoles por la tarde en un choque frontal sobre la Ruta Provincial 2, entre las localidades bonaerenses de General Pirán y Coronel Vidal. La víctima fatal circulaba en contramano cuando impactó de frente contra otro vehículo.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de General Pirán, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 334 de la Ruta 2, en sentido hacia Mar del Plata. Al llegar al lugar, personal del cuartel determinó que el conductor había fallecido en el acto.

En tanto, una mujer que viajaba en el segundo vehículo fue asistida por los bomberos y personal de emergencias. Al momento de ser atendida, se encontraba “ubicada en tiempo y espacio y consciente”, de acuerdo con información de los brigadistas.

“Desde el cuartel acompañamos con profundo respeto a los familiares y seres queridos de la víctima. Pedimos a toda la comunidad extremar las medidas de precaución al circular, especialmente en horarios nocturnos o con baja visibilidad”, lamentaron, en el comunicado publicado en redes sociales.

El medio 0223 de Mar del Plata precisó que la víctima fatal es un hombre de 52 años, identificado como Leonardo Martín Viudez, oriundo de Balcarce. Circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa cuando, por motivos que aún se investigan, tomó uno de los carriles en sentido contrario sobre la Ruta 2.

Momentos después, colisionó de manera frontal contra un Chevrolet Sonic y falleció en el lugar. En tanto, la mujer que iba al mando del segundo vehículo estaba circulando correctamente por su carril. Fue trasladada al Hospital de Coronel Vidal.

En el lugar asistieron bomberos de la región y personal de la Policía Vial, quienes constataron que al momento del siniestro caía lluvia sobre la calzada, según informó el medio local. La Fiscalía de Delitos Culposos del Departamento Judicial de Mar del Plata interviene en el caso.

El vehículo comenzó a arder de forma inmediata, después de salirse de la calzada y colisionar contra una alcantarilla.

Un hombre y una mujer murieron calcinados luego de volcar con su auto

Un trágico siniestro vial tuvo lugar el pasado 14 de julio en el kilómetro 145 de la Ruta 2, a la altura de Lezama, cuando un automóvil que circulaba en dirección a Buenos Aires despistó, impactó contra una alcantarilla y se incendió, provocando la muerte de sus dos ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Nicolás Perroti, de 63 años, y Ana Lucía Matera, de la misma edad, ambos con domicilio en la calle Pedro de Mendoza al 1300, en la localidad de Villa Madero, partido de La Matanza.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, el auto siniestrado era un Fiat Cronos, que no llevaba colocadas sus chapas patentes al momento del choque. Esa circunstancia, indicaron voceros, dificultó la tarea de identificación inicial de las víctimas, quienes fueron halladas sin vida dentro del habitáculo del vehículo, totalmente consumido por las llamas.

Al llegar al punto del kilómetro 145, el automóvil habría salido de la calzada, colisionado con una alcantarilla y, tras el impacto, comenzó a arder de forma inmediata, sin darles tiempo a los ocupantes de escapar. La magnitud del fuego impidió cualquier intento de rescate.

Alertados por un llamado de emergencia, Bomberos Voluntarios de Lezama se desplazaron hasta el lugar y trabajaron en la extinción del incendio. También acudió una ambulancia de la concesionaria AUBASA, cuyo personal médico constató los decesos.

El vehículo quedó detenido sobre la banquina, sin obstruir el tránsito, que fue liberado una vez finalizadas las tareas de peritaje y remoción. Las condiciones climáticas eran favorables y la ruta se encontraba en estado normal al momento del accidente.

Interviene en la causa la Fiscalía Descentralizada N° 9 de Chascomús, que dispuso el se investigue como “averiguación de causales de muerte” y “doble homicidio culposo”. A su vez, se ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para la realización de las autopsias correspondientes. En paralelo, se solicitó la intervención de la Policía Científica, que llevó adelante las pericias de rigor en la escena, con el objetivo de determinar cómo se produjo el siniestro y por qué el vehículo circulaba sin sus patentes.