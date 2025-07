El espectacular mural de 50 metros de altura que rinde homenaje al Papa Francisco en La Plata: “Es un honor pintarlo”

Martín Ron delante de su obra: el mural de uns 50 metros que homenajea al PapaFrancisco

La monumental imagen impacta. Tanto como la sonrisa de Francisco, el Papa de la gente que quedó en el corazón de millones en todo el mundo. Su legado, aún fresco en la memoria colectiva, empieza a tomar forma también en los muros. En el corazón de La Plata, frente a la imponente Catedral Inmaculada Concepción, avanza la realización de un mural excepcional que busca capturar su esencia humana.

“Es una foto hermosa, una de las más lindas del Papa, porque lo representa como persona: el Papa de la Paz. Está alzando la mano y se posa una paloma. Es una imagen épica que transmite un sentido de ascenso, de unión con el cielo”, dice Martín Ron, el artista a cargo de la obra y uno de los muralistas más reconocidos del mundo, sobre la fotografía elegida para retratar al líder espiritual, fallecido el 21 de junio de 2025 en Roma.

Con cerca de 50 metros de alto y más de 5 de ancho, la imagen ya se perfila como el mural más grande del mundo en homenaje al pontífice argentino. La intervención, que conjuga virtuosismo técnico con un profundo contenido simbólico, se despliega sobre la medianera de un edificio ubicado en la emblemática esquina de las calles 14 y 54, en pleno casco histórico de la ciudad.

Realizada con técnica hiperrealista, la obra reproduce una de las escenas más representativas de Jorge Mario Bergoglio: su rostro sereno y la mano extendida en un gesto cargado de significado espiritual. El mural ya atrae la mirada de vecinos, turistas y fieles que se detienen a contemplar el avance de una pintura que transforma el entorno y deja huella.

La conmovedora imagen de Francisco que eligió Martín Ron para retratarlo en el mural

Un trabajo artístico de alto impacto

“Estamos representando a la figura argentina más importante de la historia, una figura de tanto poder religioso y tan querido”, dice el artista Martín Ron sobre su espectacular obra. Pasadas las 18, emprende el regreso a casa y, aún conmovido por lo que el mural del Papa ya empieza a generar en la ciudad de las diagonales, le cuenta a Infobae cómo vive la experiencia de pintarlo. “Estoy agradecido porque me eligieron para representar al Papa. Es un honor. Nunca lo había pintado, y creo que no solo es uno de los primeros murales dedicados a él, sino que además está en un lugar emblemático, como la plaza central de La Plata, donde pinto por primera vez”, relata.

La ejecución del mural implica un proceso que se inicia con la preparación de la pared y que se desarrolla capa por capa, utilizando un andamio colgante debido a las características estructurales del edificio. Desde los primeros días de trabajo artístico en altura, Martín tomó una costumbre que se volvió marca registrada: “Inicio con un ‘hola, mamá’, que es un guiño que hago en cada mural. Empezó como un mensaje para mi vieja, pero a la gente le generó ternura y curiosidad. Hoy es una marca registrada. Cuando ven eso en una pared, ya saben que viene una obra mía”, explica sobre el primer trazo que acompaña sus intervenciones públicas.

El mural de Francisco avanza en la emblemática esquina de 14 y 54, frente a la Catedral de La Plata, y se perfila como el más grande del mundo dedicado al Papa argentino

Esta obra —impulsada por la Municipalidad de La Plata y pensada para realizarse durante unos veinte días de trabajo—, se integra a una política de revitalización del espacio público con sentido cultural y espiritual. Con esa idea, no podía faltar el homenaje al Papa de la gente, líder espiritual mundial.

“Francisco es el Papa que vino a romper moldes, el que acercó la Iglesia al pueblo. Ser el responsable de inmortalizar su imagen es un honor enorme, y también una gran responsabilidad artística”, afirma Ron, quien también eligió para este trabajo una fotografía que fue tomada en sus primeros años de pontificado en la Plaza de San Pedro, durante una de las tradicionales recorridas que Francisco realizaba.

“Es una imagen que transmite todo. Está alzando la mano y se posa una paloma, que es el símbolo de la paz y él es el Papa de la Paz. Y al estar en contrapicada, con el cielo de fondo, hay una idea de ascenso, de homenaje póstumo, como si se elevara”, explica Ron.

Martín Ron, uno de los muralistas más reconocidos a nivel internacional, lidera la obra junto a un equipo de cinco artistas

Pero el mural —que comenzó a pintar el miércoles 1 de julio— no solo busca reflejar un momento, sino generar un vínculo duradero con la ciudad. “Lo más lindo que tienen los murales es cómo dialogan con el espacio. En este caso, se funde con el cielo. Está ubicado bien en el centro de la ciudad: en la Plaza Moreno, frente a la Catedral y a la Municipalidad, y se lo ve como una figura que se eleva. El edificio no está rodeado por otros, entonces el impacto visual es enorme”, relata el artista, y agrega que, para que la mole de cemento pueda recibir la imagen del Papa, también se la está restaurando y poniendo en valor.

Con más de 20 años de experiencia pintando en ciudades de Argentina y del mundo, Ron destaca la dimensión social de este tipo de intervenciones: “Mis murales se convierten en amigos de la gente. Hay vecinos que se asoman todos los días y lo primero que ven es la cara del Papa. Para muchos, es parte de su rutina, de su paisaje emocional. El arte urbano tiene eso: genera identidad, despierta emociones, queda en la memoria colectiva”.

Jorge Mario Bergoglio, primer papa latinoamericano y primer pontífice jesuita, fue elegido el 13 de marzo de 2013 y asumió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. Desde el inicio de su pontificado impulsó una agenda centrada en la humildad, la opción por los pobres, el cuidado del medioambiente y el diálogo interreligioso. Su estilo directo y cercano lo convirtió rápidamente en una figura de referencia mundial, incluso mucho más allá del ámbito católico.

El mural, de 50 metros de alto por más de 5 de ancho, está realizado con técnica hiperrealista y materiales de máxima calidad para garantizar su durabilidad

Francisco murió en Roma el 21 de abril de 2025, dejando un legado marcado por gestos de austeridad, encíclicas de impacto internacional como Laudato Si’ y Fratelli Tutti, y una prédica constante en favor de la paz, la justicia social y la fraternidad entre los pueblos. Será recordado como el “Papa de la gente y de la paz” por su capacidad para conmover con palabras simples y su disposición a escuchar a los más vulnerables. Su figura, a la vez espiritual y política, se consolidó como una voz moral en un mundo atravesado por conflictos y desigualdades.

El impacto de su muerte conmovió al mundo entero. En las principales ciudades se organizaron homenajes, incluso interreligiosos, mientras líderes internacionales expresaron su pesar y en Roma miles de personas se acercaron a darle el último adiós. En la Argentina, su partida generó un duelo extendido que trascendió credos y orientaciones políticas. En su ciudad natal, Buenos Aires, la Catedral Metropolitana fue escenario de una misa en su honor que convocó a multitudes, seguida por una peregrinación que recorrió los lugares más simbólicos de su vida porteña. Ahora, en el corazón de La Plata, el mural avanza como un homenaje a cielo abierto. Un testimonio visual que se alza entre los edificios, como un gesto de paz que permanece.

Las primeras etapas de la obra que también busca resignificar el espacio público como ámbito de memoria, identidad y encuentro

Tributo urbano

El mural que hoy realiza en La Plata no solo representa un homenaje al primer Papa argentino. También busca resignificar el espacio público como ámbito de memoria, identidad y encuentro. Según los organizadores del proyecto, su ubicación frente a la Catedral —una de las principales iglesias del país— responde a la intención de vincular arte, espiritualidad y urbanismo, creando un punto de referencia para vecinos y visitantes.

“El objetivo es rendir tributo a Francisco como líder espiritual de alcance mundial, promotor incansable de la paz y la fraternidad”, explicaron desde el municipio. Sin dudas, el mural será también un nuevo hito del circuito cultural y turístico de la capital bonaerense, y una pieza clave del patrimonio simbólico de la ciudad.

Esta obra también forma parte de una corriente contemporánea de arte mural que busca combinar estética e intervención social. En ese sentido, Ron, su autor principal, es reconocido en el mundo por trabajos de gran formato en ciudades como Londres, Miami, Nueva York, Kuala Lumpur, Madrid y Rosario. En cada una de sus obras, combina la técnica hiperrealista con mensajes de alto impacto visual y conceptual.

Cuando esté finalizado, se espera una inauguración oficial por parte del municipio: un tributo a Francisco que quedará como legado visual y espiritual de la ciudad

Con más de dos décadas de trabajo en murales que transforman el paisaje urbano, Ron insiste en el valor colectivo de su tarea: “Los murales se convierten en parte de la vida cotidiana. Eso es lo más poderoso del arte público”. Con litros y litros de la mejor pintura del mercado, la obra que ya está en a etapa final puede o no resistir al tiempo.

“Usamos pinturas de la mejor calidad que existen en el mercado, pero lo más importante es preparar bien la pared. Si la superficie tiene humedad o está deteriorada, por más que uno pinte con los mejores materiales, con el tiempo hay que restaurar. Los murales tienen una vida: nacen, envejecen, se desgastan. Como la vida misma. Me pasó con obras que ya tienen 15 años y están casi en ruinas. Ahí hay que evaluar si vale la pena restaurarlas o hacer una propuesta nueva, para refrescar la visual del barrio. Pero lo cierto es que esos murales ya son parte del lugar. Se convierten en amigos, en íconos. Me pasó también con algunos que los vecinos me dicen: ‘No lo borres, yo convivo con ese mural, lo veo todos los días desde la parada del colectivo, me saluda’. Yo pinto un mural, me voy de la ciudad… pero los murales se quedan. Y se hacen amigos de la gente”, destaca.

Mientras los últimos trazos dan forma al homenaje, La Plata se prepara para inaugurar un mural que proyecta el mensaje de Francisco: palabra, empatía y justicia

Mientras los últimos terminan de delinear el homenaje a Francisco, la ciudad de La Plata se prepara para abrir un nuevo capítulo visual, con un mural que busca proyectar su mensaje: reflexionar sobre el poder de la palabra, la empatía y la búsqueda de justicia. La obra, concebida como una síntesis entre el arte contemporáneo y la espiritualidad popular, funciona como un altar urbano a cielo abierto y será la foto obligada de quienes visiten la capital de Bueos Aires.

Cuando esté finalizada, se espera que el municipio realice una inauguración oficial para presentarla a la comunidad. Será, quizás, el broche de oro para una imagen que ya empieza a integrarse al paisaje emocional de la ciudad: una figura que, como tantas veces en vida, vuelve a proclamar la paz entre las personas, esta vez desde un muro.