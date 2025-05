Mariano Israelit, íntimo amigo de Maradona: “Era más fácil no tenerlo y seguir facturando con la marca y la imagen”

En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, en el que en cuestión de horas se definirá si se suspende el debate tras el escándalo con la jueza Julieta Makintach, habló Mariano Israelit, quien fue íntimo amigo del ídolo durante 35 años.

“Ví muchas que hacían con Diego en la casa. A Dalma, Claudia y Giannina les contaba las cosas siniestras que veía ahí adentro“, sostuvo esta mañana Israelit.

En declaraciones a Infobae en Vivo, el productor expresó su indignación por el trato que recibía el astro en su propia casa.

“Había un chico que era el marido de una prima de Rocío Oliva, Carlos Ibáñez. Estábamos tomando mate, charlando, y él venía y le traía una cerveza, sabiendo que no podía tomar o que podía tomar una”, comenzó relatando. Y agregó: “Para alguien adicto, una cerveza son 10 segundos. Sin pedirla, aparecía otra”.

En ese sentido, recordó que, cuando visitaba con su amigo Mariano Castro a Maradona, ambos se servían más vino a propósito para que él tomara menos: “Este chico venía y traía otra botella. Después, me entere por Verónica Ojeda que lo encontró con marihuana. Él le hacía firmar camisetas y las cambiaba por marihuana“.

Israelit se emocionó al rememorar los últimos momentos que compartió con Diego, con quien convivió durante un tiempo en Cuba: “Un día que nos estábamos por ir, nos abrazó a los dos -a Castro y a él- y nos dijo ‘no me abandonen, no me dejen solo’. Lo digo hoy y me corre un sudor en la espalda”.

“Yo iba siempre con Mariano o solo, pero algo pasaba. No nos dejaban los tres solos. Siempre había alguien; el padrastro de Rocío, o Rocío, o Charly, alguno de seguridad, la cocinera”, describió.

Consultado por la periodista Carolina Amoroso sobre cuáles creía que eran las intenciones del entorno, apuntó directamente a la familia: “Era más fácil no tenerlo y seguir facturando con la marca y la imagen que tenerlo a él ‘rompiendo los huevos’ todo el tiempo. Sin él, era laburar tranquilo”.

“Cuando se mueren los padres, Diego le pide a las hermanas que firmen la cesión de la casa, porque la había comprado él. Si Diego le pide a las hermanas que le firmen la cesión, ¿cómo va a firmar para darle la imagen y la marca a ellas? No cierra por ningún lado", cuestionó.

Con respecto al juicio por la muerte del Diez, se mostró escéptico y afirmó que nadie terminará preso; “a lo sumo”, consideró, les quitarán la matrícula a los médicos imputados. En la causa hay siete imputados, todos médicos, enfermeros y responsables de la prepaga del ídolo.

“Los ultimos dos o tres años no era el Diego que yo conoci. Para mí sigue estando, no lo puedo creer y a veces espero que me llame para juntarnos. No entiendo el destrato que había con él, y era él quien le daba de comer a todos”, reflexionó.

Cómo sigue el juicio

Este jueves se resolverá si se suspende o no este proceso judicial tras el escándalo por el documental que grababa la jueza Julieta Makintach sobre el caso, mientras se desarrollaba el acto procesal en el que tenía voz y voto.

Para los fiscales Ferrari e Iribarren, lo que ocurrió con Makintach puso en jaque la validez de ciertos actos procesales y ya contaminó al resto de los magistrados. Por eso, pidieron que se designen tres nuevos jueces para el TOC Nº3 de San Isidro.

Si se hace lugar a este planteo, que es muy probable, el juicio actual será nulo y todo se va a retrotraer a una audiencia que se llama “la audiencia del artículo 338″, donde se va a constituir un nuevo tribunal.

En esa fecha, además, las partes van a poder volver decir desde qué pruebas quieren para el juicio hasta qué testigos y qué pericias nuevas pueden pretender para cuando se haga el debate. En pocas palabras: todo arranca otra vez.