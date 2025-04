Federico Wals, exsecretario de Francisco: “Al Papa nunca le tembló el pulso, gobernaba con mano de hierro en un guante de seda”

La icónica imagen de Bergoglio en el subte y, a su derecha, sentado, un por entonces joven Federico Wals

Federico Wals, exasistente y secretario de prensa del fallecido Jorge Bergoglio, quien fuese arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires para luego ser ungido como Papa en marzo de 2013, compartió recuerdos personales y anécdotas en el piso de Infobae en Vivo que ilustran la cercanía y el peculiar estilo del difunto Santo Padre.

La conversación comenzó con una anécdota significativa sobre una famosa foto viral, en la que Wals aparecía sentado junto a Bergoglio en un viejo vagón de la línea A de subterráneo, yendo al Corpus Christi de 2010, para recibir en Once a los jóvenes que allí se juntaban para bajar por la avenida hacia la Plaza de Mayo.

Wals recordó que uno de los males que el Papa solía señalar dentro de la Iglesia era “el clericalismo de los laicos”, esto se refería a la actitud de delegar toda la acción pastoral en los sacerdotes: “Cuando para hacer algo dentro de la Iglesia los laicos empezamos a decir ‘bueno, tengo que hablar con el cura, con el obispo’, entonces al final no terminás haciendo nada”, citó. Y aclaró que esto no implicaba “saltearse al sacerdote”, sino que respondía al llamado que el propio Bergoglio hizo en Río de Janeiro: “Hagan lío. Salgan, busquen”.

Sobre las lecturas locales que se hacían del Papa Francisco, Wals expresó su incomodidad. “Me dolía que en Argentina se lo redujera a la política, porque nos estábamos perdiendo de ver su figura, su grandeza, su mensaje”, afirmó, en relación con los análisis que interpretaban cada palabra del Papa en clave política local. “Nos quedábamos en ese reduccionismo. Y uno veía que afuera Francisco era ese líder global, que con su sencillez acercó a Cuba con Estados Unidos, el que fue a tocar el timbre a la embajada rusa ante la Santa Sede”.

Y recuerda como consiguió ser su asistente de prensa. “A principio de 2007 estaba buscando un trabajo estable, en un viaje en tren me entregan una estampita de San Cayetano, que para mí era el 4 de la selección de Hungría, pero mi mujer, que es muy creyente, me dijo, ´acá está la solución´, a lo que le contesté no necesito ponerme a rezar sino conseguir trabajo”.

Pero, a través de un sacerdote, consiguió un puesto en el Arzobispado. “Me dice: ‘te conseguí trabajo en la oficina de prensa con el Obispo de Buenos Aires’. ¿Quién es el obispo? ‘Bergoglio’”, rememoró el entrevistado, quien no tenía formación en comunicación ni una trayectoria religiosa previa. Sin embargo, comenzó a trabajar a su lado a los 26 años, destacando la generosidad y el acompañamiento que recibió por parte del entonces arzobispo.

Wals compartió también recuerdos sobre la cercanía de Bergoglio con la gente: “Por lo general iba solo, en subte o colectivo, llegaba con tiempo para charlar con la gente, con el párroco”, dijo, y reveló que en la oficina del Arzobispado existía una línea telefónica exclusiva para los sacerdotes, que sólo él atendía. “Era como si tuviera el teléfono rojo”, bromeó.

Al ser interrogado sobre la ausencia de Francisco en Argentina durante su papado, Wals fue contundente: “Me duele por la gente, por el pueblo que lo quiere”. Y consideró que en un primer momento hubo motivos políticos que lo alejaron y que “la clase política no estuvo a la altura de las circunstancias”.

A eso se sumaron, con el tiempo, cuestiones personales. “Su agenda fue tomando un vuelo distinto, no quiere decir que se olvidó de Argentina, las emociones que le podía traer a sus 80 y pico de años, ver la ciudad cambiada y amigos que no están”.

También destacó el estilo particular de ejercer el poder que tenía Bergoglio: “Nunca vi que le temblara el pulso para ejercer el poder, pero lo hacía sin gritos, sin pisarte”, y lo definió como alguien que “gobernaba con mano de hierro en un guante de seda”. Y habló de las preocupaciones sociales que lo atravesaban, en especial la migración, y su rechazo a los discursos que “dejaban de lado al otro”.

Wals, quien actualmente se desempeña como director de cuentas para América Latina en Axon Marketing & Communications, recordaba de Bergoglio que, “en Buenos Aires, más de una vez me llamaba a la oficina. ‘¿Federico, podrás venir un minuto a mi despacho?’ ‘Sí, padre.’ Yo pensando que había alguna cuestión laboral y era él que tenía una caja de chocolates para mi esposa. ‘Pero mirá que es de parte mía. No te hagas el vivo.’”, le decía.

El vínculo entre ambos se forjó en la cotidianeidad de la tarea pastoral de Jorge Bergoglio. Según Wals, el entonces arzobispo tenía una forma muy personal de “descomprimir” situaciones, especialmente a través del fútbol: “Podía ser un chiste. Empezando una charla, terminando una misa. Él con San Lorenzo, te descomprimía”

También rememoró la rutina de trabajo compartida durante las homilías dominicales: “Yo iba con su grabador en 2007. Me ponía al lado del parlante y grababa la homilía. Terminaba de hablar, volvía con mi grabador a desgrabar. Le dejaba sobre su escritorio la desgrabación y él terminaba la misa. Veía el texto y me marcaba y me decía: ‘No, esta palabra no la dije.’ Como había sido maestro de Literatura y Letras, tenía una capacidad extraordinaria para corregirte rápido”.

Wals evocó también el momento en que supo que su jefe se convertiría en Papa. “Una vez que hubo fumata blanca, estaba yo en la oficina. Me entra un mensaje de texto de un colega en Roma que me dice: ‘Felicitaciones, Fede, tu jefe es el Papa.’ No había salido público. Me quedé congelado.” La emoción, contó, fue inmediata: “La sensación de verlo ahí, decir: ’Llegó‘. Eso fue lo primero que pensé. Llegó”.

Finalmente, recordó su último encuentro presencial con el pontífice: “Nos encontramos en familia en agosto último. Pude despedirme. No sabía que iba a ser la última vez, pero sentí que me despedí de él. Le agradecí todo. Nos dimos un fuerte abrazo”.

