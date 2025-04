Enrique Piñeyro llevó 79 toneladas de ayuda humanitaria a Sudán: “Están aislados del mundo”

Enrique Piñeyro en Infobae en Vivo

El cineasta, piloto y activista Enrique Piñeyro, quien recientemente regresó de una misión humanitaria en Sudán, habló con Infobae en Vivo sobre la odisea que implicó su segunda operación en el país africano, tras una primera en octubre del año pasado. La organización Solidaire, que preside junto a su pareja Carla Calabrese, colaboró con la Cruz Roja para llevar 79 toneladas de ayuda humanitaria.

En esta ocasión, la ONG utilizó no solo un avión, sino también un buque de rescate que opera en el mar Mediterráneo, rescatando refugiados y migrantes. “Las crisis ocupan espacios grandes en los medios y después, por alguna razon, desaparecen y viene otra guerra más fashion, o más interesante. Sudán desapareció y, como esa, hay varias zonas olvidadas de conflicto”, comenzó relatando.

De acuerdo con datos de Amnistía Internacional, el conflicto interno en el país de África Oriental causó, hasta el momento, la muerte de más de 14 mil personas y el desplazamiento de más de 10 millones. La ONG denuncia que los esfuerzos para brindar ayuda humanitaria suelen verse obstaculizados por la desconexión de internet, mientras millones de civiles intentan sobrevivir sin acceso a alimentos ni agua.

La destrucción de la ciudad de El Fasher, en Sudán, por enfrentamientos entre el ejército del país y las RSF.

En diálogo con el streaming conducido por los periodistas Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Cecilia Boufflet y Ramón Indart, el filántropolo explicó que la idea de realizar esta misión humanitaria surgió después de una reunión con el presidente de la Cruz Roja internacional: “Primero me preguntaron si estábamos dispuestos a colaborar con ellos en estas crisis olvidadas, hay algunas que no podes acceder. A Yemen no podes porque te bajan, pero hay otras que sí”.

En el caso de Sudán, aunque era factible llevar a cabo una operación humanitaria, se encontraron con obstáculos burocráticos y demoras en los tiempos debido al Ramadán, un mes sagrado del islam en el que los musulmanes ayunan y oran.

“No pensábamos que iba a ser tan abandonado Sudán porque no se releva, no se mapea, los GPS no entienden nada. Entramos como en el Aeroclub, desconectando todo, mirando la pista”, aseguró. Y agregó: “Si a vos la Argentina te parece burocrática, tratá de hacer algún trámite en Ramadán. Es un delirio”.

Enrique Piñeyro en Sierra Leona.

En ese sentido, relató que una de las trabas comenzó en Emiratos Árabes Unidos. La carga de ayuda humanitaria, proveída por la Cruz Roja, venía de Dubai: “El driver del camión no podía ser ni sirio ni sudanés. Y nos pusieron a un sirio, entonces todos los permisos fueron para atrás. Sacan al sirio, ¿qué ponen? Un sudanés. Es una pesadilla”.

“Y eso es ayuda humanitaria. Imaginate una carga común. Están aislados del mundo”, cuestionó. Consultado por Amoroso respecto al futuro de los civiles asistidos, aseguró que su sensación era la de colaborar “con un gotero” a “subir el nivel del agua del océano”.

“Los campos son super precarios, las condiciones de vida son malísimas, es bastante ‘descorazonador’. Si el mundo no toma consciencia de que los problemas del mundo son los problemas nuestros, y pensamos que pasa ahí afuera, va a llegar un momento como pasó en Ceuta (España)”, añadió, en referencia al enclave español en donde se registraron migrantes de África subsahariana saltando vallas fronterizas con alambres de púa, desde Marruecos.

El filántropo también llevó ayuda a Bahía Blanca.

La fundación Solidaire cuenta con un buque de rescates en el Mediterráneo, además del reconocido avión que ya llevó asistencia a Varsvovia, Gaza y Bahía Blanca, entre otros ejemplos: “Ves que la gente ve las fotos y dice ‘pero no se estaban ahogando’. No, pero hay 15 criterios para declarar un barco en emergencia. Uno, que no tenga capitán, ya con eso están en orden”.

Según relató, la idea original era que la organización Open Arms, dedicada al rescate en el mar, operara el proyecto. Sin embargo, Solidaire comenzó a experimentar un “drenaje de fondos que no estaba en los planes”.

“En un momento hubo que decir ‘esto no está funcionando, lo vamos a operar nosotros’. Yo a duras penas sabía por qué flota un barco y tuve que empezar de cero a hacer cursos de barco muy rápidos”, destacó.

La entrevista completa

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo.

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.