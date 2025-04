Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados por la protesta

La CGT convoca a un paro general de 24 horas en Argentina (Maximiliano Luna)

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará este jueves 10 de abril un paro general que se extenderá por toda esa jornada, acompañado por una movilización que comenzará el día anterior, miércoles 9, junto a la habitual protesta que realizan ese día los jubilados.

Será la tercera huelga nacional impulsada por la central sindical desde que Javier Milei asumió la presidencia. La medida cuenta con el respaldo de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y se presenta como una protesta contra las políticas económicas del Ejecutivo.

Durante una conferencia de prensa, Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, explicó que el paro busca “exigir la libertad para negociar paritarias libres y acuerdos homologados; aumento a los jubilados y actualización del bono; y volver a discutir las asignaciones familiares”.

A continuación, un repaso sector por sector del impacto previsto.

Transporte urbano

Transporte público y educación, sectores más afectados por la huelga

El transporte será uno de los sectores comprometidos, aunque marcado por la decisión de la UTA que no se plegará a la protesta. El escenario será el siguiente:

Colectivos urbanos : funcionarán con normalidad. Si bien la Unión Tranviarios Automotor (UTA) adhiere al paro, el gremio sostiene que se encuentra impedido de implementar medidas de fuerza debido a una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

Trenes : todos los sindicatos ferroviarios confirmaron su adhesión. El servicio se encontrará completamente paralizado desde las 00:00 hasta las 24:00 del jueves.

Subtes : los metrodelegados del subterráneo porteño también se suman a la huelga. No habrá servicio durante toda la jornada.

Taxis: el Sindicato de Peones de Taxis se adhiere a la medida, por lo que se prevé una reducción importante en la disponibilidad del servicio.

Transporte aéreo

Aerolíneas Argentinas canceló 258 vuelos debido al paro

El impacto en los vuelos será considerable, aunque no total. Se estima una operatividad del 45%, debido a que los controladores aéreos están obligados por ley a mantener servicios mínimos por tratarse de una actividad esencial.

Entre los gremios que anunciaron su participación figuran la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA). También adhiere ATEPSA, que representa al personal de navegación aérea.

Aerolíneas Argentinas informó que cancelará un total de 258 salidas, lo que afectará a cerca de 20.000 pasajeros.

Educación

Escuelas y universidades interrumpen actividades por la protesta

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó su adhesión.

También participarán gremios universitarios, como CONADU, lo que impactará en la actividad académica en instituciones de educación superior.

Salud

Los servicios de salud garantizan solo atención de urgencias

El sector salud mantendrá guardias mínimas, garantizando atención solo para urgencias y consultas espontáneas. El funcionamiento regular en hospitales y centros médicos se verá interrumpido debido a la participación de los sindicatos UPCN y ATE.

“En un cuadro por demás dramático, se dispuso adherir al paro general de la CGT. No exageramos, el principal hospital pediátrico del país no tiene presupuesto, muchos profesionales renuncian por bajos salarios y no son reemplazados”, informó Alejandro Lipcovich, de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan. El miércoles 9 se realizará un Abrazo al hospital a las 12 hs para luego movilizar al Congreso de la Nación en apoyo a los jubilados. El jueves 10 el paro es por toda la jornada.

Bancos

No habrá atención al público en ninguna entidad financiera. La Asociación Bancaria confirmó que la única operatividad posible será a través de home banking o aplicaciones móviles. La medida afectará tanto a bancos públicos como privados.

Administración pública

La administración pública suspende atención al público durante el paro

La adhesión de los gremios estatales implica la suspensión de actividades en organismos nacionales, provinciales y municipales. No habrá atención al público en oficinas estatales, y se anticipan interrupciones en el funcionamiento de servicios como ANSES, PAMI, registros civiles y reparticiones municipales.

Recolección de residuos

La recolección de residuos se verá afectada desde la noche del miércoles

El servicio de recolección permanecerá suspendido durante todo el jueves, retomando su funcionamiento normal a partir de las 00:00 del viernes 11. No obstante, pueden registrarse excepciones en localidades donde la recolección es gestionada directamente por los municipios.

Correo postal

No habrá reparto de correspondencia por parte del Correo Argentino ni de empresas privadas. En cambio, repartidores autónomos que operan bajo plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, podrían continuar con sus tareas, según lo informado por Ámbito Financiero.

Comercio y gastronomía

Comercio y gastronomía operan parcialmente en medio del paro

El Sindicato de Empleados de Comercio no confirmó formalmente su adhesión. Se anticipa un esquema de atención parcial, con personal reducido en muchos casos. La apertura de comercios de cercanía dependerá del funcionamiento del transporte público.

En el sector gastronómico, el gremio adhiere parcialmente. Algunas seccionales, como la de la Ciudad de Buenos Aires, no se sumarán, lo que podría permitir el funcionamiento de ciertos locales, aunque con operatividad reducida.

Estaciones de servicio

Las estaciones de servicio también tendrán atención parcial

Si bien el gremio del sector impulsa la protesta, las cámaras empresarias anunciaron que intentarán mantener una atención parcial al público durante el día.

Puertos y transporte de carga

Los 19 gremios portuarios ratificaron su participación en el paro general

Los 19 gremios portuarios ratificaron su participación, lo que implicará la paralización de actividades en los puertos y afectará el comercio exterior. También se verá limitado el transporte de mercaderías, diarios, revistas y el suministro de combustibles. Empresas que operan por fuera de las cámaras tradicionales podrían mantener operativos sus servicios.