Buscan desesperadamente a un abogado que desapareció mientras ascendía al cerro El Plata en Mendoza

Fernando Reto Reynal desapareció mientras ascendía al cerro El Plata

En los últimos días, se comenzó un operativo de búsqueda en el cerro El Plata, en Mendoza, de Fernando Reto Reynal, un abogado porteño que desapareció el pasado domingo. Fue visto por última vez a pocos metros de la cima y nunca regresó al campamento.

Reto Reynal se radicó en Mendoza hace seis años y rápidamente se aficionó al andinismo, actividad que desarrollaba con asiduidad y que alternaba con sus labores en un estudio jurídico. En la primera hora del domingo, había emprendido el ascenso al cerro El Plata, de 5.968 metros de altura, junto a su amigo Samuel, quien se adelantó en la subida mientras el abogado, aparentemente, se quedó en los 5.500 metros a sacar unas fotos.

Una vez que el amigo comenzó el descenso, volvieron a cruzarse. Fernando estaba bien, según el testimonio de su compañero, y dijo que seguiría su camino hasta la cima. Incluso intercambiaron radios y el andinista desaparecido se quedó con la que más batería tenía.

Samuel no fue la última persona que vio a Reto Reynal. Daniel Pizarro, guía de una expedición, aseguró haberlo visto luego, en la cumbre. Dijo que dialogaron y que el abogado se encontraba bien.

Sin embargo, Fernando no regresó al campamento en el que lo esperaba su amigo, quien en la mañana del lunes llamó al 911 para alertar sobre la situación.

El abogado fue visto en la cima por el guía de una expedición, pero luego desapareció

El testimonio de Pizarro es clave, ya que a partir del mismo se desarrolla el misterio. En diálogo con Los Andes, el guía aseguró que Reto Reynal “se encontraba totalmente lúcido, sin trastabillar, en muy buen estado”.

“Le digo que espere 5 minutos y que nos alcance, que bajemos juntos. A partir de allí, empezamos a estar atentos. A los 30 minutos, en el camino de descenso, nos encontramos con una chica, Mariana, que iba ascendiendo en solitario. Le dije lo mismo que a él: ‘Viene tormenta, estate muy poco si llegás y sumate a nosotros para bajar’. Entonces, ella sigue su camino, la perdemos de vista y a los 25 minutos esta chica regresa y se reencuentra con nosotros. Le preguntamos por este chico, pero nos dice que no vio a nadie en la cumbre, que llamó, que gritó, que buscó, pero que no vio a nadie en la cumbre”.

Pizarro calcula que pasaron solo 25 minutos entre la última vez que vio al abogado y la aparición de Mariana, quien fue directo hacia la cima, donde se encontraba Reto Reynal. En ese lapso de tiempo, se esfumó.

Reto Reynal se radicó hace seis años en Mendoza y desarrolló su fanatismo por el andinismo

“No entendemos por qué Fernando se quiso quedar solo. Es el gran misterio, porque entendemos que no hay que quedarse nunca solo en la montaña. Suponemos que habrá tenido sus razones para quedarse solo. Esto era para él un desafío, llegar a la cumbre, sacar las fotos, un cerro más que pudo hacer”, expresó en diálogo con UNO María, una de los tres hermanos del abogado que viajaron a Mendoza, junto a sus padres.

Según indicó la prensa local, este martes la Patrulla de Rescate llegó a la cumbre del cerro El Plata. En el camino, recorrieron varios senderos por los que Reto Reynal pudo haberse desviado, pero no hallaron ni siquiera las pertenencias del andinista. Este miércoles, el operativo de búsqueda continuaba, cada vez con más premura, ya que no se descarta ninguna hipótesis de lo que pudo haber acontecido. “El tiempo arriba no ayuda”, le indicaron fuentes policiales a Infobae.

La Policía de Mendoza, a través de su Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM) y la unidad de Cuerpo de Aviación Policial (CAP), con el apoyo de medios terrestres y aéreos, lleva adelante un intenso trabajo.

A pesar del operativo de búsqueda, los rescatistas no han dado con señales del abogado desaparecido

Se desplegaron desde el lunes tres equipos especializados de rescatistas en zonas estratégicas del cerro. El primero de ellos, se concentró en la ruta normal hacia la cumbre; el segundo, realizó tareas de búsqueda en la quebrada de La Angostura; el tercero reforzó el rastrillaje en la ruta principal, abordando sectores clave del ascenso.

El gobierno provincial detalló que a estas tareas terrestres se sumaron dos patrullajes aéreos realizados martes y miércoles, con sobrevuelos intensivos en la zona del cerro.

El equipo de rescate alcanzó la cumbre del cerro El Plata, que posibilitó un abordaje más amplio y detallado en el descenso por diversos sectores. Además, al operativo se sumaron andinistas de amplia experiencia, aportando conocimientos esenciales para rastrear áreas de difícil acceso.

El cerro El Plata -ubicado en la cordillera de Los Andes- es el pico más alto del cordón montañoso que lleva el mismo nombre. Es el duodécimo más alto de Mendoza y fue bautizado así porque su cumbre está cubierta de nieve durante todo el año.