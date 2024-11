Secuestrada en la ESMA y forzada a mentir en una nota: la trama del engaño que expuso la relación entre la dictadura y los medios

La falsa entrevista a Thelma Jara de Cabezas quien estaba detenida desaparecida en el campo de concentración de la ESMA

“Lo hacés si querés. Acá no se obliga a nadie a hacer lo que no quiere. Pero si no querés, puntos suspensivos”, le dijo el marino Ricardo Miguel Cavallo a Thelma Jara de Cabezas en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada. “La Vieja”, como le decían en las catacumbas de la ESMA, tenía 52 años y entendió a la perfección lo que significaban esos “puntos suspensivos”: que la tirarían viva desde un avión al mar en un vuelo de la muerte.

Corrían los primeros días de septiembre de 1979 y una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estaba por llegar a la Argentina para investigar las denuncias sobre los crímenes de lesa humanidad que estaba perpetrando la dictadura que había comenzado en 1976. La junta militar había aceptado la visita -a la que se venía negando sistemáticamente- porque la presión internacional no solo se le hacía insoportable sino porque corría peligro de sufrir sanciones económicas.

Al no poder evitar la investigación, los dictadores habían preparado una fuerte campaña publicitaria para dar una falsa imagen de la situación en el país a los delegados de la CIDH. Desde los avisos gubernamentales y muchos medios de comunicación se martillaba la idea de la existencia de una “campaña antiargentina” orquestada desde el exterior para desacreditar a los militares que habían tomado el poder con el sagrado objetivo de salvar a la patria y con ella a la “civilización occidental y cristiana de los embates de la subversión internacional”.

Thelma Jara de Cabezas, madre de un desaparecido, dio testimonio en el Juicio a las Juntas

El slogan más difundido que sonaba casi como una consigna política era “Los argentinos somos derechos y humanos”, pero llamativamente no había sido creado por ningún argentino, sino que era obra de Burson Marsteller, una agencia de relaciones públicas y publicidad con sede en Nueva York contratada por la dictadura un año antes para mejorar su deteriorada imagen. La frase se repetía en radio y televisión, en vía pública y no pocos automovilistas llevaban el sticker en sus vehículos.

Para entonces, Thelma Jara llevaba más de cuatro meses desaparecida luego de ser secuestrada por un grupo de tareas que la llevó a la ESMA. La habían “levantado” el 30 de abril por sus actividades en Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. La mujer se había sumado al organismo de derecho humanos después de la desaparición de su hijo Gustavo Cabezas, de 17 años, un militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) -que respondía a Montoneros- secuestrado por un grupo de tareas el 10 de mayo de 1976. Durante toda su detención la habían torturado, una y otra vez, casi sin descanso.

En los planes de la Armada, “La Vieja” iba a ser una pieza más de su estrategia publicitaria, con la complicidad de Para Ti, una revista de Editorial Atlántida que en esos años era una de las más leídas de la Argentina. La dirigía Aníbal Vigil, un empresario periodístico cuyos medios apoyaban abiertamente a la dictadura.

El plan era tan sencillo como siniestro: se publicaría una “entrevista” a la madre de un subversivo que denunciaría el “lavado de cerebro” al que habían sometido a su hijo para incorporarlo y utilizarlo. La nota serviría para desprestigiar a Montoneros, a los familiares de las víctimas y para “demostrar” que Thelma no estaba secuestrada como lo denunciaban Cortázar y el fundador de Amnesty International, Sean McBride. La nota saldría justo cuando la delegación de la CIDH que encabezaba el abogado venezolano Andrés Aguilar estuviera en la Argentina.

La mujer que fue "entrevistada" en la nota de Para Ti, integraba la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas

Fue entonces cuando el marino Cavallo le propuso la alternativa fatal: o se prestaba al montaje de esa “entrevista” o se podía despedir de la vida. Thelma aceptó, pero por otra razón: si aparecía en la revista, su otro hijo, Daniel, que estaba exiliado en México sabría que estaba viva.

Armado en una confitería

El día anterior a la “entrevista”, un grupo de tareas sacó a Thelma Jara de Cabezas de la ESMA y la llevó a una peluquería y a comprarle ropa adecuada para el montaje. Debía parecer una mujer “libre” y no una de las tantas detenidas-desaparecidas en las catacumbas del Estado terrorista.

La mañana siguiente volvieron a sacarla en un operativo especial. La llevaron en un auto manejado por un detenido que colaboraba y un represor custodiándolos. Adelante y atrás, en otros dos autos, iban dos grupos de represores cargados de armas en prevención de una imposible huida. Entre ellos estaban Cavallo, Juan Carlos Rolón y Luis D’lmperio. Con Thelma “tabicada” con unos anteojos oscurecidos para que no pudiera ver el recorrido, la caravana salió de la ESMA y tomó por Avenida del Libertador hacia La Pampa y Figueroa Alcorta, donde estaba la confitería Selquet, el lugar pactado para reunirse con los periodistas de la revista Para Ti.

El local estaba casi vacío. Thelma y el colaborador se ubicaron en una mesa preestablecida, donde los marinos ya tenían colocado un micrófono oculto. En una mesa cercana se instaló Cavallo para escuchar la conversación, mientras que en otra se sentaron Rolón y D’Imperio. Poco después llegaron los periodistas y se sentaron en la mesa donde Thelma los esperaba.

El cronista Eduardo Scola y el reportero gráfico Tito La Penna llegaron al lugar creyendo que iban a hacer una nota auténtica. El jefe de redacción de Para Ti, Agustín Botinelli, no les advirtió de qué se trataba realmente y solo le dijo al periodista que iba a entrevistar a una “subversiva arrepentida”. “Para mí era una nota más. Entramos a la confitería, ella estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con las cortinas cerradas. El lugar estaba casi vacío, a eso de las 10 y media de la mañana”, contó años después el fotógrafo La Penna.

Por expresa orden de Cavallo, Thelma le pidió al reportero que solo la fotografiara a ella y no a sus acompañantes, presentados como “amigos” de su hijo, para preservarlos. Por eso las fotos, en blanco y negro, fueron todas primeros planos. En realidad, lo que se estaba preservando era la identidad de los miembros del grupo de tareas de la ESMA. Cuando comenzó el diálogo de la mujer con el periodista, La Penna se dio cuenta de que se trataba de una nota diferente. “Me quedó grabada la entrevista porque ella era la primera persona que hablaba de un desaparecido”, recordó en una entrevista con BBC Mundo mucho tiempo después. La “entrevista” fue publicada por Para Ti el 10 de septiembre de 1979. En la tapa se la anunciaba así: “Habla la madre de un subversivo muerto”.

Una publicación mentirosa

“La señora Thelma Jara de Cabezas es un testimonio nunca antes contado. Es sacar a la luz la verdad y la infamia que se esconde detrás de grupos con clara e inequívoca ideología”, pudieron leer ese 10 de septiembre los lectores de la revista, sin imaginar que lo que leían de “testimonio” no tenía casi nada, porque la supuesta “entrevista” poco tenía que ver con las palabras de Thelma que habían sido tergiversadas y manipuladas en la redacción de Para Ti.

La tapa de la revista Para Ti y las páginas en las que se publicó la falsa entrevista, en 1979

“Mi nombre es Thelma Dorothy Jara de Cabezas. Soy viuda. Tengo 52 años. Viví separada de mi esposo los últimos 17 años. Mi hijo se llamaba Gustavo Alejandro. Era un chico muy dulce. Sus sentimientos no tenían nada que ver con la violencia”, se presentaba Thelma en el artículo. Trascartón, la nota apunta al objetivo que con ella buscaba el montaje de la dictadura: “Su desesperación la llevó a recorrer los siniestros caminos que organizaciones subversivas tienen preparados para especular con el dolor de las familias deshechas por su propia culpa, por su política de odio y de violencia”, dice.

“Prefiero aclarar ya, antes de seguir hablando, que mi hijo murió en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad”, se lee en la “entrevista” que dijo Thelma. Una afirmación imposible porque Jara de Cabezas todavía pensaba que su Gustavo estaba detenido, pero vivo. Tanto en el Juicio a las Juntas como en otras oportunidades aseguró que nunca dijo que su hijo había muerto.

La falsa entrevista engañó a miles de lectores, pero su falsedad no escapó a la mirada de más de un periodista. Poco después de la publicación, un columnista de The Buenos Aires Herald, por entonces casi el único diario que se atrevía a criticar a la dictadura y a denunciar violaciones de los derechos humanos, sugirió que el lenguaje de la entrevista se parecía mucho más al de un militar que al de una madre.

La verdad de Thelma

Thelma Jara de Cabezas demoró en conocer el alcance del montaje armado entre la ESMA y Para Ti. Años después le contó a la periodista Claudia Acuña: “No me dan ninguna explicación. Me dicen que la revista Para Ti quiere saber algunas cosas. Me arreglan un poco. El periodista pone un grabador en la mesa y me hace dos ó tres preguntas que no tienen nada que ver con nada. Todo muy seco. El fotógrafo está parado. Se mueve. Parece nervioso. Todo es muy rápido. Después, veo que en la ESMA todos tienen la revista en la mano. Se la pasan. Mirá, dicen. Ellos. A mí no me la muestran. Pero algo pasa después de ese reportaje. Me llevan a una oficina, donde todos los días tengo que copiar algo. Son recortes de diarios, que tienen párrafos señalados. Yo tengo que copiar esos párrafos, a mano. No tiene sentido. Una locura. Todos los días, copiar párrafos. Creo que es nada más que para tenernos ahí, obedeciendo, como esclavos. Dura mucho tiempo, unos cuantos meses. En esa oficina, siempre con la puerta cerrada. Un día abre la puerta así, de golpe, un oficial joven, y me grita: ‘Vos nos debes odiar por todo lo que te hicimos’. Le contesto: ‘No tengo ese pensamiento. No odio. Lo que siento es un gran dolor, por ustedes y por nosotros’”.

En diciembre de 1979, poco después de ese diálogo con el oficial que le gritó, Thelma comenzó a tener salidas vigiladas de la ESMA. En una de ellas, pudo utilizar el teléfono de una vecina para llamar a su hijo Daniel a México y explicarle que había pasado.

-¿Existió el reportaje en sí? ¿A vos te hicieron preguntas o lo armaron ellos? –le preguntó Daniel.

-No, me hicieron preguntas, y lo que dije, no todo está ahí, lo dieron vuelta. Yo comprendo que te cueste entender algunas cosas. No pienses que traicioné a nadie, sé que te va a costar entender, pero es mi forma de seguir luchando –le respondió Thelma.

Esa conversación con su madre es una de las muchas que Daniel grabó desde el exilio y sigue conservado.

Daniel Cabezas, hijo de Thelma

La complicidad de Para Ti

La publicación de la falsa entrevista de Para Ti tuvo como consecuencia que Thelma Jara fuera mirada con desconfianza y que incluso se la acusara de traidora por esas declaraciones que le habían tergiversado de manera burda e intencionada. Con el tiempo, sin embargo, toda la maniobra de la que fue objeto quedó al descubierto.

En noviembre de 2014, Agustín Bottinelli se convirtió en el primer periodista procesado por participar en delitos de lesa humanidad. El juez federal Sergio Torres -hoy integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- le imputó la figura penal de coacción y trabó embargo por un millón de pesos sobre sus bienes al acreditar que fue el responsable de la entrevista apócrifa a Thelma Jara de Cabezas mientras se encontraba detenida-desaparecida en la ESMA. En su resolución, Torres dio por probado que la entrevista fue fraguada y que el ex jefe de redacción de Para Ti dio la orden de realizarla.

En el procesamiento el juez describe: “El objeto del reportaje habría sido poner en duda u ocultar la práctica de detenciones ilegales y desapariciones forzadas, incluida la de la propia entrevistada, y de difundir la idea de que la existencia de las desapariciones era una mentira sembrada por las organizaciones de derechos humanos”.

En 2018, la Cámara Federal revocó el procesamiento de Bottinelli que había dictado Torres, lo que poco después fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal. Sin embargo, la querella considera que el caso está lejos de estar cerrado. “Dos veces lo procesaron y dos veces la Cámara Federal le dictó la falta de mérito. En estos días haremos una nueva presentación, en un tercer intento por que se haga justicia”, dijo, consultado por Infobae, Pablo Llonto, abogado querellante en la causa.

Thelma Jara de Cabezas falleció en octubre de 2021, a los 94 años. La maniobra para la que fue utilizada, la “Operación Para Ti”, ha quedado grabada en la historia como una de las páginas más negras escritas por el periodismo que fue cómplice del genocidio llevado adelante por la última dictadura.