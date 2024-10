Las Iglesias Evangélicas y Protestantes celebraron por primera vez su día en el Palacio Libertad

El evento se realizó en el Palacio Libertad. Victoria Villarruel y Guillermo Francos fueron algunos de los presentes

El lunes 28 de octubre se llevó a cabo la primera celebración del Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en el Palacio Libertad - Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. El encuentro fue declarado de interés de la Secretaría de Culto y Civilización.

El encuentro fue organizado por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y se trató de una jornada histórica para toda la comunidad evangélica del país. El auditorio nacional del Palacio se vio colmado y fue escenario de un festejo de gran magnitud. Cabe destacar que la celebración se convirtió en Ley Nacional 27.741 en abril pasado.

El encuentro de ACIERA conformó un acto con presencia de diferentes actores gubernamentales de todos los estamentos, como también de autoridades de diferentes cultos religiosos.

En el evento, estuvieron presentes la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel; el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos; la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino; el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo; la vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio; la subsecretaria de Gestión Cultural del Gobierno de la Ciudad, Alejandra Cuevas; el ministro de Desarrollo Urbano y Hábitat Urbano porteño, Gabriel Mraida; los diputados Diego Santilli, Nadia Márquez y Santiago Pauli, entre otros.

Además, asistieron los intendentes de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el ministro de Seguridad de provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; la directora general de Cultos de la Ciudad, Pilar Bosca; el director de Culto de la Provincia, Juan Torreiro; y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela.

Cabe recordar que el 18 de abril pasado se sancionó la Ley 27.741, que instituye cada 31 de octubre -fecha de la Reforma- como “Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes”.

Fueron varias las confesiones religiosas e instituciones que acompañaron la celebración, tales como la AMIA, la DAIA, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Centro Islámico y la ACDE, el Congreso Judío Latinoamericano, Fundación CONIN, Cáritas, la FAIE, la FECEP, Fundación Convergencia y la Sociedad Rural Argentina.

“Hoy no celebramos una fiesta religiosa. Celebramos la identidad histórica de la fe de millones de ciudadanos argentinos. Celebramos junto a las instituciones amigas que hoy nos acompañan, la pluralidad, la diversidad y la igualdad. Un reconocimiento que encuentra en la fecha del 31 de octubre la unidad de los cristianos evangélicos y protestantes, como un hito que marcó el inicio de la Reforma Protestante, allá por 1517, la transformación de una parte importante de Occidente. Las 5 solas del monje Martín Lutero: ‘Solo Cristo, Sola Escritura, Solo Gracia, Solo Fe y Solo a Dios la Gloria’ fueron un emblema que permaneció y llegó a influenciar fuertemente la cultura, el conocimiento y la ciencia. Hoy, esta fe cristiana contiene millones de personas en el mundo, y en nuestro país, según la última encuesta del CONICET en 2019, ya éramos el 15,3% de la población, relevando nosotros unas 25.000 iglesias evangélicas”, dijo el presidente de ACIERA, el pastor Christian Hooft.

Y continuó: “Por eso, estamos agradecidos de que este año 2024 se sancionó la Ley 27.741 que finalmente instituyó este día, y se transformó en la primera ley nacional que toma nota de la comunidad evangélica”.

En este sentido, destacó el accionar de la Cámara de Diputados del año pasado y el de la Cámara de Senadores, y reconoció a los autores de los proyectos de ley.

Por otra parte, Hooft subrayó: “Estamos viviendo tiempos complejos. Muchos años de crisis tras crisis. Un índice de pobreza y de degradación cultural y moral enorme. Aunque tenemos fe en Dios, no sostenemos el pensamiento mágico. Salir de este estado requiere mucho esfuerzo, y el compromiso de TODOS, y por supuesto la ayuda del Dios Todopoderoso. No podemos salir, sin falta de perdón, sin justicia y sin respeto a las libertades individuales. Un pueblo dividido no prevalece. Esta lógica amigo-enemigo y de denostar al que piensa distinto nos paraliza y nos inhibe como nación. Esta manía de deconstruir todo para lograr nada, no nos lleva a ningún lado, es más de lo mismo. Debemos percibir y llamar las cosas como son, no hacernos los distraídos, hablar la verdad y dejar los eufemismos de lado”.

Y prosiguió: “La pobreza es una calamidad. Las iglesias evangélicas estamos con los necesitados como nos enseñó el Señor, pero no ensalzamos la pobreza. No hay ninguna virtud en ella por sí misma”.

“La Palabra de Dios, sin sesgos ideológicos, nos lleva a estar del lado correcto de la historia. Es la que predicamos todas las semanas en los templos y vivimos en los quehaceres cotidianos, la que nos acerca al Creador y nos inspira a amar al prójimo”, señaló hacia el final de su discurso.