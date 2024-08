Insólitas multas a bomberos voluntarios de Neuquén por exceso de velocidad: ya suman cuatro y la suma es de $826 mil

Multaron cuatro veces por exceso de velocidad a Bomberos Voluntarios en San Patricio del Chañar (Asociación Bomberos Voluntarios San Patricio del Chañar)

Una insólita situación se desató en diciembre pasado para el personal de Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar, en la provincia de Neuquén. Todo comenzó cuando una multa por exceso de velocidad llegó al cuartel. Sin embargo, esto se repitió tres veces más y la suma total ascendió a $826 mil.

“Buscamos en nuestra base de datos de los servicios y las cuatro coinciden con distintas emergencias ocurridas en la zona rural sobre la ruta provincial 7″, explicó Florencio Barro, jefe de Cuerpo Activo, en diálogo con Infobae.

“Todo surgió del mismo radar”, precisó. El hecho les genera mucha confusión e incertidumbre. Es que, después de meses de reclamos, todavía aguardan una respuesta judicial que les brinde “la seguridad” de que no se sancionará más a los bomberos cuando acudan a “realizar su trabajo”.

“Nos llegó la primera infracción, que correspondía a diciembre del año pasado. Se hizo el descargo correspondiente al Tribunal de Faltas, pero no nos respondieron. De hecho, no hay respuesta hasta el día de la fecha. Y, a su vez, enviamos otro reclamo al área de Tránsito local. Desde la Municipalidad, nos contestaron pidiéndonos las patentes de los vehículos para que quedaran eximidos”, relató Barro sobre el inicio del conflicto.

Y prosiguió: “El tiempo pasó hasta que hace dos semanas llegó otra multa. Nuevamente, se hizo el descargo correspondiente y se volvió a consultar sobre si se había hecho el pedido para excluir los vehículos. Nos respondieron que sí, pero que la empresa Fluxa, que se encarga de los radares, de Entre Ríos, no había dado una respuesta”.

"Las cuatro emergencias fueron en la zona rural, sobre la ruta provincial 7", aseguró Barro

Luego, enfatizó: “Al día siguiente, recibimos otra multa. Ya eran tres, así que volvimos a hacer un descargo y mandamos una nota al intendente Gonzalo Núñez solicitando una reunión durante el lunes pasado para poder aclarar el tema, pero no se presentó. Luego, llegó la cuarta infracción. Entre todas suman $826.000″.

Frente a la falta de una solución concreta, los Bomberos Voluntarios decidieron hacer público su reclamo a través de las redes sociales. “Después, se comunicaron con nosotros diciendo que habían hecho la solicitud, pero que teníamos que esperar. Y, posteriormente, apareció una nota de la empresa Fluxa en la que manifestaron que las multas habían sido anuladas y que no íbamos a recibir más”.

Pero, lejos de sentir tranquilidad, Barro recalcó: “Lo que nosotros reclamamos es que a esto nos lo diga la Justicia”. Y añadió: “Nuestra preocupación es que quizás aceptemos esa nota de la empresa y que después de un par de años nos aparezca un embargo por no haber pagado”.

“Bomberos está exceptuado de respetar las normas viales siempre y cuando vaya a una emergencia. Pero nosotros aceptaríamos que nos hicieran una multa por exceder el límite de velocidad para algo fuera del trabajo, como por ejemplo, hacer un trámite”, añadió el jefe de Bomberos, en conversación con este medio.

Además, señaló: “Da bronca todo este panorama porque pone en riesgo el servicio. No sabemos cómo salir. Se trata de dinero de la institución, fondos propios”.

Por otro lado, aseguró que desde el personal corroboraron las fechas de las presuntas infracciones en su base de datos y verificaron que se trató de “cuatro situaciones de emergencia en la zona rural, sobre la ruta 7″, que atraviesa la localidad de San Patricio del Chañar, situada al norte de la capital neuquina.

Otro dato que los indigna es el “modo” en que están hechas las infracciones. “Los dominios de los vehículos son correctos, pero el domicilio que figura no. Se menciona la calle Gobernador Vidal y no sabemos dónde es. Otra dice Añelo, que es el pueblo que está al lado, pero nuestro domicilio no es ahí: el domicilio legal está en la calle Arroyo Covunco”, comentó Barro.

Y agregó: “Además, están firmadas digitalmente por una inspectora de tránsito que ya no trabaja en el lugar y que nos dice que nunca firmó”.

En medio de este contexto, y como consecuencia de un problema que aún no está totalmente resuelto, afirmaron -a través de una publicación en las redes sociales- que tienen la “sensación de que no se está valorando la labor de Bomberos Voluntarios”.

Según dio a conocer Diario Río Negro, los radares se encuentran sobre la ruta 7 y la velocidad máxima en ese tramo es de 60 kilómetros por hora.