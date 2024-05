Los separaban miles de kilómetros, ahora están de novios y sellaron un pacto de amor poco habitual

Están de novios hace un meses y sellaron un pacto de amor tan polémico como increíble: “Somos una pareja poco convencional”

La historia de amor entre Valerie Michelle Small (30) y Andrés Espinoza (26) es atípica por la forma en que decidieron formalizar su relación. Se conocieron por redes sociales y están de novios hace apenas un mes. Él la descubrió en Tik Tok, cuando le apareció un video viral de ella, y cayó rendido ante su belleza. Poco le importó que los separaran casi 11.000 kilómetros y fue quien dio el primer paso para la conquista.

Empezó a seguirla en febrero, intercambiaron algunos mensajes y después siguieron conociéndose por Whatsapp. “Primero tuvimos una atracción física pero luego nos dimos cuenta que había una conexión mucho más grande”, aseguraron los jóvenes en diálogo con Infobae.

Andrés vive en Madrid y venía de experimentar “una vida un poco desordenada” marcada por “muchos excesos” que lo llevaron a alejarse de su familia y de sus amigos. Y justo en ese proceso de querer encauzar nuevamente conoció a Valerie y quedó deslumbrado por sus “mensajes motivacionales para aquellos que tienen el corazón roto”.

Valerie, por su parte, es venezolana nacida en Caracas pero actualmente está viviendo en Santiago de Chile. Ya había tenido otras relaciones pero en ninguna había sentido ese “flechazo” como le ocurrió con Andrés. A él le pasó lo mismo y cuando ella le sugirió que viajara para conocerla solo le tomó dos días organizarse y volar hasta el país andino.

Andrés es madrileño y tiene 26 años. Valerie es venezolana y tiene 30

El encuentro ocurrió a fines de abril. Fueron dos semanas muy intensas, que quedaron documentadas en las redes sociales de ambos; que en total suman casi 150 mil seguidores. Su primer contacto en el aeropuerto, las caminatas al aire libre, una tarde en el cine y sus recorridos por la ciudad, fueron algunos de los momentos que decidieron retratar.

Así como el video que subieron el 5 de mayo, donde Andrés le propuso a Valerie ser su novia con un anillo de compromiso de por medio, hubo otro que llamó mucho más la atención. Fue cuando sellaron un pacto de amor, que rápidamente se viralizó.

Allí explicaron los motivos por los cuales decidieron no besarse hasta el día del casamiento. “Somos novios y no nos besamos”, exclamaron al unísono. “Tomamos la decisión de guardarnos el beso para el matrimonio, en el altar”, explicó ella sobre ese polémico e increíble trato que los tiene como protagonistas. Si bien la idea fue de Valerie, él lo aceptó y al día de hoy lo agradece porque “fue la mejor decisión”.

Los jóvenes se conocieron por redes en febrero y se pusieron de novios a principios de mayo

“No queremos decir que besar sea malo dentro del noviazgo, pero sí que el beso puede abrir muchas puertas que te pueden incitar a pecar”, remarcó Andrés, que actualmente es pastor en la iglesia cristiana Focus Church Madrid. “Es un noviazgo cero convencional, lo sé. Porque es un noviazgo que quiere glorificar y honrar a nuestro amado Jesús en todo”, aseguró. Y las críticas no tardaron en llegar por lo difícil que resultaría esta práctica en la mayoría de las parejas.

“Si se casan, no se reproduzcan porfa”, “A los dos días se divorcian”, “Chicos no quiero decepcionarlos pero Dios no existe”, “Beso no pero sexo sí”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.

“Estamos en un mundo donde practicar la poligamia está bien pero guardarte un beso para el matrimonio es antinatural y está mal visto”, reflexionó Valerie sobre la crueldad de algunos seguidores. Ella prefiere quedarse con los “likes”, que son muchos, y ya pasaron la barrera de los 93 mil corazones.

Andrés, por su parte, agregó: “Hay mucha gente que no lo puede entender porque vivimos en una sociedad que es como la comida fast food, donde no podemos ser pacientes. Queremos dejar un mensaje de que las cosas se pueden hacer en orden y que no por ello no se van a poder disfrutar. No queremos que la pareja se destruya por quemar etapas de forma muy rápida”.

Andrés viajó desde España a Chile para conocer a su enamorada y asegura que van a casarse este año

El joven español aseguró que no le hace falta “desnudar a Valerie para conocer quién es realmente porque ya ha podido tocar su alma”. Insistió en que “se trata de un pacto de fe, al cual la juventud y las nuevas generaciones no están acostumbradas” e hizo hincapié en que “la paciencia siempre trae bendición”.

Al igual que Andrés, Valerie también concurre a una iglesia cristiana en Santiago de Chile llamada Mires. Allí se desempeña como una de las líderes de los grupos de jóvenes. Dijo que no es virgen pero que decidió probar algo diferente pero obtener un resultado distinto en el amor, que hasta antes de conocer a su actual novio le fue esquivo.

“Mi testimonio es que Dios me sacó del mundo de la fornicación. Yo lo he dicho abiertamente en mis redes sociales. Estuve con muchos hombres y sé muy bien lo que no quiero. Los dos ya habíamos experimentamos el sexo y aún así decidimos agradar a Dios y obedecerlo”, explicó la joven, cuyo propósito “es lograr que las nuevas generaciones aprendan cumplir con su palabra, que es algo que se ha perdido en las relaciones interpersonales”.

Con respecto a si también se manejarán con reglas estrictas dentro del matrimonio, los jóvenes explicaron que vivirán una vida sexual plena, sin ataduras, una vez que pasen por el altar. “Las relaciones sexuales son un acto hermoso dado por el Señor. No solamente sirven para procrear sino también para disfrutarlas”, coincidieron. “Sabemos que Dios nos va a recompensa por lo que estamos haciendo y nos va a bendecir en todas las áreas de nuestras vidas, no solo en el matrimonio”, dijo ella.

"Nuestro primer beso será en el altar, ante Dios, cuando nos casemos", aseguran los jóvenes

Mientras continúan con la relación a la distancia, Valerie ya tiene todo listo para ir a Madrid a fines de julio y aprovechará su estadía para ofrecer un evento llamado Strong Woman en la iglesia donde Andrés es pastor. “El encuentro estará dirigido a mujeres abandonadas, rechazadas por su padres, que se han sentido heridas y rotas desde su infancia o que estén lidiando con una ruptura sentimental que no puedan superar”, explicó la joven venezolana, que se consolidó como una influencer cristiana latinoamericana y utiliza sus redes para “crear una comunidades de mujeres fuertes”.

Por ahora, la fecha del casamiento la mantienen en reserva pero algunos indicios dejan entrever que será este año. Sus seguidores están más ansiosos que ellos y presionan por una pronta boda para terminar con esta agonía propia de una telenovela. Mientras, ellos invitan a seguirlos en sus redes para no perderse ningún capítulo de esta particular historia de amor que remite a tiempos pasados y los mantiene expectantes en el presente.