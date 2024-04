Cómo estará el clima durante el fin de semana: rige alerta amarilla en algunas provincias

Cómo estará el clima durante el fin de semana

Si bien el fin de semana presenta un leve mejoría, durante el día de hoy continuarán las lluvias, el cielo nublado y la humedad en el ambiente, según lo comunicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este viernes se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad e inclusive alguna puede llegar a ser moderada o fuerte, en especial al mediodía o en las primeras horas de la tarde. La mínima será de 17° y la máxima de 20°.

Luego, llegando el fin de semana el panorama cambiará. A partir del sábado rota el viento al sector sur provocando un marcado descenso de temperatura que se verá reflejado en la madrugada. Los valores oscilarán entre los 14 y 19 grados. Los más bajos se darán al final de la jornada y hasta podrían ubicarse por debajo de lo pronosticado.

Podría notarse la presencia de fuertes ráfagas de viento de entre 51 a 59 km/h, y a pesar de que el cielo estará mayormente despejado, el algunos momentos del día podría intentar asomar el sol.

El domingo, ya con la masa de aire frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires se estima que habrá temperaturas matinales bajas a razón de las que venían siendo. Las marcas se ubican entre 8 a 10 grados. Por su parte, en el conurbano estarán entre los 4 y 6 grados, con una máxima de 20 y cielo despejado.

Pronóstico extendido (Foto: SMN)

La inestabilidad del clima volverá a verse reflejada durante la semana que viene cuando vuelvan las lluvias. En lo que respecta al día lunes, iniciará con un cielo parcialmente nublado que traerá algunos chaparrones aislados durante la tarde noche del mismo día, mientras que las temperaturas rondarán entre los 14 y 20 grados.

Según el pronóstico del tiempo extendido, el martes será el último día de lluvia de la semana que en términos generales contará con marcas térmicas de 17 a 21 grados.

Al respecto, es importante destacar que del 10 al 20 de abril se registraron precipitaciones de entre 100 y 200 mm en sectores del centro y noreste de Argentina. A raíz de esta situación, en algunas zonas ya se superó el promedio de lluvias para todo el mes de abril.

En lo que respecta al resto del país, solo hay cuatro provincias bajo alerta amarilla para el día sábado: Entre Ríos, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

La primera espera fuertes lluvias para hoy, el día sábado y parte del domingo. No obstante, la alerta rige solamente para el sábado. El cielo estará completamente nublado y las temperaturas irán de 13 a 20 grados. Además se esperan fuertes ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Ante una alerta amarilla por lluvia, el Servicio Meteorológico recomienda no sacar la basura, retirar los objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Provincias que estarán bajo alerta amarilla durante el sábado (Foto: SMN)

En tanto a las otras provincias, están bajo una alerta amarilla por fuertes vientos que tendrán lugar desde hoy y se extenderán todo el fin de semana. Los mismos podrían llegar a 87 km/h, lo que según el Servicio Meteorológico Nacional, es un fenómeno que tiene posible capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las temperaturas serán realmente frías y se ubicarán, tanto en Santa Cruz como en Tierra del Fuego, en los 2 grados. Inclusive en el llamado Fin del Mundo habrá temperaturas bajo cero y se esperan nevadas.

Ante esta situaciones de alerta, el organismo especializado recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar aquellos elementos que puedan volarse y mantenerse informado por autoridades. Además es importante tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.