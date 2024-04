Lluvia y bajas temperaturas: cómo seguirá el estado del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires

El domingo la temperatura descendería hasta los 9 grados, según el SMN - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de una jornada marcada por las lluvias débiles y el cielo nublado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo será la evolución del tiempo en Buenos Aires y alrededores para los próximos días.

Para este viernes se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad e inclusive alguna puede llegar a ser moderada o fuerte, en especial al mediodía o en las primeras horas de la tarde. La mínima será de 17° y la máxima de 21°, según explicó el meteorólogo Lucas Berengua a Infobae.

Luego, a partir del sábado cambia el viento al sector sur provocando un marcado descenso de temperatura que se verá reflejado en la madrugada. Los valores oscilarán entre los 14 y 19 grados. Los más bajos se darán al final de la jornada y hasta podrían ubicarse por debajo de lo pronosticado.

El domingo, ya con la masa de aire frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires se estima que habrá temperaturas matinales bajas, con mínimas en Capital Federal en torno a los 8 a 10 grados. Por su parte, en el conurbano estarán entre los 4 y 6 grados, con una máxima de 20 y cielo despejado.

En algunas zonas ya se superó el promedio de lluvias para todo el mes.

Sin embargo, el próximo lunes no se mantendrá el frío y volverán a subir las temperaturas, con valores previstos entre los 13 y 20 grados.

De todas formas, para el martes y miércoles de la semana que viene nuevamente se esperan lluvias y tormentas para ambas jornadas.

Por último, las tendencias para después del miércoles marcan un nuevo descenso de las temperaturas pronosticadas, al menos para el próximo jueves y viernes.

Al respecto, es importante destacar que del 10 al 20 de abril se registraron precipitaciones de entre 100 y 200 mm en sectores del centro y noreste de Argentina. A raíz de esta situación, en algunas zonas ya se superó el promedio de lluvias para todo el mes de abril.

Frío en otras regiones del país

El organismo nacional informó al inicio de la jornada que este jueves 25 de abril estuvo marcado por las bajas temperaturas en numerosas ciudades de la Argentina. En efecto, en su cuenta de X, el Servicio Meteorológico Nacional indicó cuáles fueron las localidades más frías en la mañana. El listado fue el siguiente:

El Calafate -2

Uspallata 0.2

Chapelco 3

Río Grande 3

Jáchal 3

Malargüe 3

Río Gallegos 3.5

Tandil 4

Esquel 4.4

La Quiaca 4.7

Bariloche 4.9

Maquinchao 5

Perito Moreno 5

Ushuaia 5

Villa Gesell 5.2

Pto. Sta. Cruz 5.2

Mar del Plata 5.3

Para la región del noreste argentino, en tanto, el SMN emitió una alerta por tormentas fuertes. Allí se mantienen las condiciones de inestabilidad dado que se siguen desarrollando lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad. Por este motivo, el organismo nacional emitió una alerta por probables eventos fuertes que abarca a las provincias de Corrientes, este de Formosa y Chaco y el norte de Santa Fe, según destacó el sitio Meteored.

“El avance del sistema frontal frío generará que las tormentas presenten un desplazamiento desde el centro-este del país hacia el noreste, motivando el desarrollo de precipitaciones de variada intensidad y posteriormente a un moderado descenso de las marcas térmicas”, explicó el portal especializado.

La llegada de aire frío para este viernes va a provocar tormentas de muy fuerte intensidad, que da lugar a un aviso de alerta meteorológico amarillo en Entre Ríos. A su vez, la misma entrada de aire de origen polar va a generar vientos intensos en toda la Patagonia, que se encuentra bajo alerta tanto para el viernes como para el sábado.

Para las zonas que se encuentran alerta amarilla, las sugerencias de los expertos son: no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o pileta, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades locales y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.