Video: la secuencia completa del brutal asesinato del veterano de Malvinas durante un intento de robo en Lanús

Distinas cámaras de seguridad registraron la secuencia en la que dos delincuentes intentaron asaltar a un veterano de Malvinas. Ante la resistencia le dispararon en la cabeza.

Se conocieron nuevas imágenes del brutal ataque que sufrió Ricardo Akins mientras se encontraba en la calle, descargando elementos de una camioneta Amarok de color oscuro junto a un compañero. Allí, dos delincuentes armados los asaltaron en medio de un intento de robo en Lanús, el sábado pasado a plena luz del día. De esta forma se pudo apreciar la secuencia completa del asesinato del veterano de Malvinas, registrada por distintas cámaras de seguridad de la zona.

El trágico episodio tuvo lugar en la intersección de las calles A. Illia y Ferre de la localidad bonaerense, pasadas las cinco de la tarde. El ex combatiente de 64 años estaba trabajando en una custodia particular cuando los dos hombres pasaron por la vereda de enfrente observando la situación, con una actitud totalmente simuladora. Fue en ese momento cuando cruzaron la calle y volvieron hacia donde estaban Akins y su par, Osvaldo Guzmán.

Ricardo Akins tenía un nieto de un año y tres meses

En un acto que duró pocos segundos, los asaltantes le dispararon en la cabeza al veterano de Malvinas. En simultáneo, comenzaron un violento forcejeo con su compañero, quien sufrió una herida de bala en su brazo derecho.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se observa cómo Akins cae desplomado al suelo producto del disparo. En tanto, la segunda víctima logra escapar corriendo.

Los delincuentes, después de efectuar los disparos, sustrajeron el arma del veterano que yacía en el piso sin signos vitales. Inmediatamente, huyeron de la escena del crimen a pie, según el parte policial.

Ricardo Akins, de 64 años, un suboficial retirado de la Infantería de Marina

La Policía tomó conocimiento del hecho tras un llamado al 911. Posteriormente, un grupo de agentes de la comisaría 2da de Lanús asistieron al lugar, como así también el Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de Lanús y un equipo de la Policía Científica. La causa quedó a cargo del fiscal Martín Darío Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6. Por el crimen hay un sospechoso detenido.

“Mi padre estaba frío en un cajón, con el uniforme con el que defendió a mi país”, lamentó Brian, el hijo de la víctima fatal, en diálogo con TN. Y agregó: “El 1 de abril se embarcó y el 1 de abril lo enterramos”. Es que la fecha coincide con la antesala del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que se conmemora cada 2 de abril.

“Ver a tu padre caer abatido en un video es algo que te va a quedar toda la vida", confesó el hijo de Ricardo Akins, asesinado en Lanús

“No quiero que la muerte de mi padre sea en vano, queremos justicia y que no se olviden porque el día de mañana le puede pasar a cualquiera”, señaló. “Es algo que está pasando todos los días, uno nunca piensa que le va a tocar tan de cerca, ves en las noticias que matan a pobre gente que está yendo a laburar, que se gana la moneda… Y hoy me tocó a mí”, dijo en medio de un profundo dolor.

“Ver a tu padre caer abatido en un video es algo que te va a quedar toda la vida, hace dos días que no duermo. No se lo deseo a nadie, no puedo llorar más”, comentó sobre las desgarradoras imágenes del episodio.

Además, se refirió al difícil momento que está atravesando su familia y contó que Akins tenía un nieto de un año y tres meses. “Le habíamos hecho una remera que decía ´mi abuelo es héroe de Malvinas´. No llegó a verla, me lo arrebataron”, confesó.

Mensaje del Comando Anfibios sobre la muerte de Ricardo Akins (Captura: Facebook)

También recordó el instante en que se enteró de la triste noticia sobre la muerte de su padre. “A mí me llamaron, lo mataron de un tiro. Ya está, no hay nada más, velorio, entierro y queda en la memoria. Lo vamos a recordar como un héroe y su nieto va a estar preguntando por su abuelo”, concluyó.

Akins integró la Agrupación Comandos Anfibios, con la que sirvió en la guerra de Malvinas. Además, fue promoción 46 de la Escuela de Suboficiales de la Infantería Marina (ESIM). Después de conocer la noticia, sus compañeros publicaron un sentido mensaje a través de la red social Facebook. “Con profundo pesar tengo que informarles que ha pasado a la inmortalidad el comando anfibio y veterano de la guerra de Malvinas”, escribieron.