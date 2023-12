Pasó en la TV: los festejo a un año del Mundial, las medidas contra los piqueteros y las inundaciones en el AMBA

Resumen de la TV del 18 de diciembre

Las calles volvieron a pintarse celeste y blanco y los argentinos salieron a festejar el aniversario de la victoria del mundial, mientras las medidas de Sandra Pettovello fueron caracterizadas como “autoritarias” y las inundaciones azotaron a varios puntos del país.

El 18/12/2022 será una fecha que quedará perpetuada en la historia argentina y en el día de ayer a un año del penal de Montiel, de la atajada del “Dibu” Martínez a Kolo Muani y del momento en el que el capitán de la Scaloneta levantó la Copa del Mundo, los argentinos salieron a festejar.

Las calles volvieron a teñirse de celeste y blanco con la salida de algunos ciudadanos que fueron a celebrar al obelisco. Se volvieron a escuchar aquellas canciones que se transformaron en parte del cancionero patrio después de lo que se vivió tanto en Doha como en Buenos Aires 365 días atrás.

“Feliz aniversario, campeones del mundo”, dijo Diego Leuco al iniciar el ciclo de stream que conduce en Luzu TV, mientras sus colegas arengaban y bailaban al ritmo de “Muchachos”.

En tanto, a Olga, el stream que conduce Migue Granados, tuvo como invitado a Gastón Edul, quien le hizo la nota más viral en años a Lionel Messi, aquella que tuvo lugar luego de la victoria contra Holanda, en la que indignado gritó: “Qué miras bobo, anda pa´ allá, bobo”.

“En este torneo, en particular que fue tan emocional para todos, valía la pena periodísticamente ir a lo emocional. Vos no podías preguntarle a Messi después del partido contra Holanda si sirvió la línea de 5″, detalló el periodista de TyC Sports y sugirió de manera graciosa: “Escuchen esa nota porque no me respondió ni una sola pregunta”.

El periodista Gastón Edul junto a Lionel Messi

Los festejos llegaron hasta el Teatro Colón donde se pudo disfrutar de una orquesta que entonó la melodía de la icónica canción “Muchachos” mientras la gente bailaba, saltaba y filmaba el momento que fue viralizado en redes sociales.

En Gran Hermano, los hermanitos también disfrutaron del aniversario y rememoraron el momento viendo la repetición de la tensa final.

Sin embargo, no todo son festejos en la casa (Telefe), ya que las peleas cada vez se intensifican más, sobre todo con la presencia de Juliana “Furia”, que en esta oportunidad se enfrentó con Isabel.

“Deja de enseñarme a vivir. Déjame tranquila”, exigió la joven que se sintió atacada por la otra participante que, según dijo, solo estaba buscando, de buena onda, aconsejarla y acercarse a ella.

De todas formas esta situación poco le importó a Juliana, ya que continúa circulando por la casa gritando o arrojando comentarios desafiantes: “Bienvenidos a Gran Hermano psiquiátrico. Estamos todos del culo”, expresó.

Gran Hermano vivió nuevamente la final del Mundial 2022 y la convivencia se tensa

Continuando por el mundo de la política, en el día de ayer, la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, anunció cuál será la posición del gobierno frente a la movilización convocada por las organizaciones sociales para el próximo 20 de diciembre.

La funcionaria ratificó que el gobierno será riguroso con quiénes corten calles: “Como dijo el presidente, el que corta no cobra”, afirmó y explicó que “si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a sus trabajos”.

Además, aseguró que “todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el ministerio de capital humano”.

Sandra Pettovello anunció como se trataran los piquetes y las manifestaciones de acá en más

Ante esta situación, las diversas opiniones sociales pudieron dejarse ver a través de un móvil realizado por Crónica. “A mí me parece muy bien”, dijo una señora que caminaba por la vía pública. Del mismo reaccionó otra interrogada: “Está bien, porque a las personas que trabajamos nos molesta mucho”.

“Es complicada la opinión, pero creo que todos tenemos derechos y los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos de otro”, sentenció una porteña.

Quien se mostró absolutamente en contra de la medida fue el referente piquetero Raúl Castells, que en diálogo con el canal aseguró: “No es una dictadura. Tienen que respetar. Hace 40 años el último milico que hubo gobernando se tuvo que ir corriendo”, manifestó.

En tanto a la seguridad, la ministra Patricia Bullrich prometió comenzar a abordar la Ley de Seguridad Interior para luchar contra la ola de violencia desatada por la disputa de zonas del narcotráfico en Rosario.

El nuevo Gobierno argentino anuncia medidas "letales" para el narcotráfico EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

“Vamos a tener un grupo de élite de investigadores de las cuatro fuerzas para poder llevar adelante una tarea de investigación de calidad, que nos permita pegar certeramente sobre las banda que aún perviven en el territorio”, afirmó y añadió que se está trabajando también sobre “una ley similar a la ley norteamericana que se llama Ley Rico”.

Para concluir, el día de ayer circuló un video que se viralizó tras los fuertes destrozos e inundaciones que generó el temporal que azotó gran parte de Buenos Aires. Sin embargo, no fueron las calles cortadas o los árboles caídos los protagonistas del video, sino un notero de Crónica que al realizar un móvil se cayó al agua.

“Uh”, exclamó, mientras desde el piso le sugirieron salir de ese lugar y mantenerse “tranquilo” frente a la situación.