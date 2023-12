Alerta naranja y amarilla en doce provincias: se esperan fuertes tormentas

Alerta naranja y amarilla en varias provincias del país (TELAM/Eva Cabrera)

En la tarde del jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por fuertes tormentas y lluvias intensas en sectores de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, mientras que una alerta amarilla rige en otras doce provincias por tormentas de menor intensidad.

Aquellas localidad mayormente afectadas serán la de Caseros y General López en Entre Ríos y gran parte del norte, centro y sur de la provincia de Buenos Aires.

Informaron que dichas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas, algunas consideradas fuertes o severas. En ambos casos se espera abundante caída de agua con valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros (mm).

Desde el SMN comunicaron que las lluvias estarán acompañadas por ráfagas intensas, caída de granizo de diversos tamaños y actividad eléctrica.

Según el informe, la alerta naranja implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En este contexto el organismo recomendó a los ciudadanos permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse lejos de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; en caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo y evitar circular por calles inundadas o afectadas; y por ultimo, si hay riesgo de que el agua ingrese en las viviendas, cortar el suministro eléctrico.

En tanto al alerta amarillo, aún se encuentra vigente al día de hoy en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la ciudad de La Plata; el este, el centro y el norte de la provincia de Buenos Aires, donde pueden esperarse tormentas de menor intensidad.

Dicha alerta se extenderá al resto de los territorios de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, San Luis; el norte de Chaco; el noreste de Formosa y Santiago del Estero; Salta; al centro y este de Jujuy; casi todo Córdoba, con excepción del sector norte; el norte de La Pampa; y el este de Mendoza.

En este caso los sectores podrán sufrir además de lluvias y tormentas de variada intensidad, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Última emisión del Servicio Meteorológico Nacional

Desde el organismo destacaron que el nivel amarillo refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

De esta forma recomendaron no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no permanecer cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; por último, es importante mantenerse informado y estar atento a los comunicados oficiales arrojados por las autoridades.

En tanto al clima del Área Metropolitana de Buenos Aires a pocos días del inicio oficial del verano, se espera una continuación de la semana con días nublados e intensas lluvias en consonancia con temperaturas elevadas.

Para este viernes el organismo pronostica una jornada con cielo parcialmente nublado con chaparrones durante la mañana. Se esperan vientos del sector sudoeste que rotarán al norte, y una temperatura que oscilará entre los 22 grados de mínima y los 31 grados de máxima.

Además, el sábado se anticipa un cielo mayormente nublado, vientos del sector noreste y una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 32.

Finalmente, el domingo se espera el retorno de las tormentas a la zona de la Capital Federal, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y los 28 grados.