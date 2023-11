Murió la esposa de “Chocolate” Rigau en La Plata

Julio Segundo "Chocolate" Rigau fue detenido en septiembre con 48 tarjetas de débito en su poder

Mientras avanza la causa en contra de Julio Segundo “Chocolate” Rigau por el escándalo en la Legislatura bonaerense, la esposa del principal acusado falleció este viernes en La Plata.

La mujer se llamaba Elida Palacio, tenía 69 años y sufría una avanzada enfermedad cardíaca. En consecuencia, en uno de los pedidos de excarcelación, Rigau había argumentado que él era “el asistente principal y directo” de su esposa.

De acuerdo con la información del medio El Día de La Plata, Palacio se encontraba con pronóstico reservado tras ser sometida a varias intervenciones quirúrgicas.

La esposa de Rigau no se encuentra dentro de los 48 titulares de las tarjetas de débito con las que fue detenido en un cajero el puntero de La Plata. Sin embargo, sí está mencionada dentro de los cuadernos encontrados durante los allanamientos realizados en la casa de “Chocolate”.

Mientras tanto, la investigación contra el dirigente del PJ continúa. De hecho, hace tan solo poco más de una semana le agravaron la imputación por asociación ilícita. El pasado 10 de noviembre el hombre fue trasladado hasta la Fiscalía de Betina Lacki para brindar su declaración indagatoria. Sin embargo, se negó a declarar, tal como sucedió el 11 de septiembre, horas después de su detención en el Banco Provincia. Pese a la negativa a brindar testimonio por recomendación de sus abogados defensores, la fiscal logró ampliar la acusación a Rigau.

En paralelo, la Fiscalía puso la mira en otras dos personas: el concejal platense Facundo Albini y su padre, Claudio Albini. Ambos sindicados como los “jefes” de “Chocolate”. Luego de que Lacki solicitó la detención de ambos y el juez Guillermo Atencio hiciera lugar a su pedido, los Albini se entregaron el 22 de noviembre en La Plata.

Facundo Albini renueva su banca

Facundo acaba de renovar su banca como concejal de La Plata, en la lista que encabezó Julio Alak, y fue director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa de la Legislatura. Su padre, Claudio, se desempeñó durante años como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados.

Al igual que Rigau, ambos se negaron a declarar ante la fiscal, según pudo conocer Infobae. Al respecto, fuentes de la defensa de Facundo aseguraron a este medio que ahora pedirán su excarcelación y que no tienen previsto declarar por escrito. Además de su arresto, el juez pidió que les secuestren los celulares.

Según se desprende de los mensajes que se extrajeron del celular de Rigau, los Albini eran sus “jefes”. De hecho, “Chocolate” tenía varios intercambios con Facundo, que estaba agendado como “Facu”.

El informe preliminar sobre el teléfono muestra una conversación del 27 de agosto pasado, dos semanas antes de la detención, donde “Facu” le envía varios mensajes reclamándole que si Rigau no quiere trabajar más con él que se lo diga y quedan en buenas relaciones. Ante la falta de respuesta, Albini le habla de dinero: “Te llevás 200 por mes hace 3 años y, cuando te necesito, no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”.

Claudio Albini no tuvo mensajes directos con “Chocolate”, al menos no se detectaron hasta ahora, pero hay varias conversaciones entre Rigau y otras personas donde se lo menciona explícitamente.

Julio Segundo "Chocolate" Rigau en el cajero del Banco Provincia en La Plata (Captura de Pantalla)

El 28 de julio, el puntero le manda un mensaje de voz a una mujer agendada como “Carmen” en el que habla de “rendir” parte de la recaudación: “Bueno, bueno, si ayer nos dijeron que bueno, que... en el horario de visita, once y media, entre once y media y doce ehh... la... tenía el alta, yo tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio tratar de rendir lo más temprano posible y llegar por lo menos a las doce”.

El 18 de agosto, en una conversación con un hombre agendado como “Chispa”, Rigau vuelve a mencionar a Albini. “Negro, negro, negro, negro, negro, escucháme una cosa, ehhh... que quedaste con el gordo porqueee Claudio hoy me preguntó si, cómo venía... cómo venía eso y para el lunes, tengo que tener finiquitado ese tema”.

Atencio también ordenó detener a 15 dueños de las tarjetas que tenía Rigau. A todos se los acusa de ser participes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

En cuestión de días, cayeron 14 de esas personas y solo queda un prófugo. El se entregó Raul Boragina en la DDI de La Plata y Raul Marcelo Falone fue detenido en el Hospital de Ensenada, tal como reveló a Infobae una fuente de la investigación.