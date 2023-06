Se incendió un departamento en Balvanera: diez personas fueron asistidas

Incendio en un edificio en Balvanera

En horas de la madrugada, un incendio se desató en el 7º piso de un edificio ubicado en Valentín Gómez al 2900, en el barrio porteño de Balvanera. Como consecuencia, diez personas, entre las que se encontraban cinco menores, debieron ser asistidas con oxígeno.

Tras recibir las alertas de los vecinos, dotaciones de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires se acercaron al lugar para combatir las llamas. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el fuego se generó en el living de uno de los departamentos y fue combatido de manera inmediata con una línea de 38 milímetros.

La mayoría de los residentes en el edificio de planta baja y diez pisos logró autoevacuarse de manera ordenada, mientras que otros habitantes de pisos superiores quedaron a resguardo dentro de sus departamentos o en balcones, de acuerdo a la inspección realizada por los integrantes del cuerpo de Bomberos.

Del operativo también participaron ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyos profesionales le realizaron controles clínicos de rigor a cinco adultos y cinco niños, que debieron ser asistidos con oxígeno, sin necesidad de ser trasladados a hospitales.

Fuego en el séptimo piso. (Foto: Captura de TV)

“Escuchamos los gritos de los vecinos de enfrente. No sabíamos qué era, nos asomamos a ver y dijeron ‘fuego, fuego’. En un primer momento no sabíamos si era de nuestro edificio, o si era de al lado. Cuando me asomo por arriba, se veía humo en uno de los pisos. Decidimos evacuar, avisamos a los vecinos y nos vinimos para abajo”, relató Emiliano, uno de los residentes del lugar, en diálogo con TN.

“Salimos rápido, obviamente por las escaleras. No se veía humo, ni nada”, agregó.

Al momento, personal de Policía de la Ciudad trabaja en el lugar para determinar las causas del incendio. “Estamos esperando que llegue la Guardia de Auxilio y Emergencias para que haga una evaluación de la estructura, y una vez que esté todo bien, nos van a dejar ingresar”, explicó Emiliano.

Por su parte, Ramona, una de las vecinas que habita en el sexto piso, relató que los estruendos de la explosión la despertaron: “Pensé que estaban tirando una bomba hacia el edificio, porque temblaba el departamento. Lo único que atiné fue a mirar el techo. Quise salir lo antes posible”, dijo en declaraciones al citado medio.

Cómo actuar durante un incendio

De acuerdo al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, existe una serie de recomendaciones para saber cómo actuar ante la existencia de un incendio. Ellas son:

- Si uno está capacitado en el uso del extintor o matafuegos, usarlo siempre dándole prioridad a la seguridad de uno. En caso de no poder extinguirlo, salir inmediatamente por la vía de escape más cercana;

- Mantener las puertas internas de la casa cerradas, ya que esto ayuda a evitar la propagación, y reducir la cantidad de aire para alimentar el incendio;

- Salir del lugar de manera rápida y lo más ordenada posible. No volver a ingresar hasta que los bomberos te autoricen;

- En caso de que exista humo en las vías de escape, agacharse y deslizarse poniendo las manos y rodillas en el suelo;

- Si es imposible dejar el lugar del siniestro, encerrarse en un lugar seguro lejos del foco de incendio. Es importante sellar la entrada para evitar que ingrese humo y los gases. De ser posible, indicar la ubicación con algún tipo de señal.

- Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

