Incendio en un edificio de Parque Patricios: siete personas fueron hospitalizadas

Personal de Bomberos de la Ciudad controló el incendio en un edificio de Parque Patricios.

Hoy a la madrugada, cerca de las 4, un incendio se inició en el 5 piso de un edificio situado en el barrio porteño de Parque Patricios, y como consecuencia del siniestro 7 personas debieron ser hospitalizadas. Afortunadamente, personal de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires pudo controlar las llamas tras un arduo trabajo para que no se propague a otras plantas.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el siniestro ocurrió en un edificio de ocho pisos ubicado en calle La Rioja al 2000, a metros de la intersección con Cátulo Castillo.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas por este medio, el fuego se inició en la quinta planta, por lo cual el personal de Bomberos de la Ciudad se dividió en dos grupos: mientras que uno se encargó de dominar las llamas con una línea de 38 milímetros, el otro inspeccionó toda la edificación en busca de personas afectadas.

Siete personas fueron trasladadas a distintos hospitales porteños por inhalación de humo.

Los que trabajaron en el plano del siniestro extinguieron el fuego, en tanto que el otro grupo descendió a seis personas que se encontraban en planta baja. Además, otras dos fueron halladas a resguardo en un balcón del séptimo piso.

Mientras un grupo confirmó que no había víctimas y trabajó en la ventilación del departamento siniestrado, ambulancias del SAME acudieron al lugar y se procedió a quienes sufrieron inhalación de humo. Cuatro mayores y dos menores fueron trasladados por ese motivo al hospital Ramos Mejía, dos de ellos del quinto piso. Además, una mujer de avanzada edad, residente del quinto piso, fue trasladada al hospital Churruca por dolor torácico.

Asimismo, tres integrantes de una familia del sexto piso fueron atendidos por el SAME en el lugar para un control clínico de rigor.

Pasadas las 7.20 de la mañana, el jefe del cuartel de bomberos de Parque Patricios, Gustavo Juan, ofreció una rueda de prensa desde el lugar del hecho y deslizó la posibilidad de que las llamas se hayan originado por un cortocircuito. “El propietario contó que había una estufa eléctrica conectada a un prolongador eléctrico, lo cual podría ser la causal del incendio. Estamos investigando”, explicó.

Personal de Bomberos de la Ciudad trabajó en el lugar para controlar las llamas y rescatar a los vecinos afectados.

Además, el Juan contó que el fuego incursionó en un dormitorio y a otros tres ambientes del mismo departamento. A su vez, afectó a un departamento en el piso superior: se derritió la parte plástica de una ventana y de un aire acondicionado”.

Sobre las víctimas del incendio, precisó que una de las personas trasladadas sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo a partir de la caída de un pedazo de vidrio de la planta superior.

Rubén, el encargado del edificio donde se registraron las llamas, contó que la situación no pasó a mayores porque tanto él como los vecinos se pudieron refugiar en una de las dos terrazas. “Cuando me desperté era todo humo y no sabía qué hacer. Traté de ir a la terraza y no veía nada. Los vecinos del séptimo pudieron abrir la otra terraza y fuimos todos para ahí”, señaló en diálogo con Radio Mitre.

