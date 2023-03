Sigue la alerta roja por el calor extremo el fin de semana: cómo cuidarse de las altas temperaturas

Las altas temperaturas marcaron un "récord máximo" para esta época del año. (Foto: REUTERS/Agustín Marcarian)

Tras una semana de intenso calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la alerta roja por temperaturas extremas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y algunos distritos del Conurbano bonaerense. En el día de ayer, la térmica de la Capital Federal superó los 41 grados y se espera otra jornada de máximas agobiantes, por lo que es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar padecer un golpe de calor.

De acuerdo con el sistema de alertas del SMN, la advertencia rige para el territorio porteño y los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.

A estas localidades se le suman Berisso, Ensenada, La Plata, Brandsen, Cañuelas, San Vicente, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza y Merlo, donde se registró el viernes la temperatura más alta de todo el país cuando la sensación térmica tocó los 44.1 grados en horas de la tarde. De igual forma, la Ciudad de Buenos Aires también alcanzó máximos sofocantes al informar 41,2 grados.

Para este sábado, las máximas esperadas para esta región alcanzada por la alerta roja oscilarán entre los 34 y 37 grados, pero la sensación térmica podría llegar a posicionarse de nuevo por encima de los 40° C.

Las zonas de Buenos Aires que se encuentran bajo alerta. (Foto: SMN)

La situación podría continuar durante el domingo, ya que el pronóstico para el territorio porteño y parte de los municipios bonaerenses afectados por la ola de calor indica que el termómetro volverá a posicionarse entre los 35 y 36 grados, dependiendo la zona.

Los demás municipios del Conurbano bonaerense, así como también aquellos que limitan con la provincia de Entre Ríos, tales como San Fernando, Campana y Zárate se encuentran bajo una alerta naranja por las altas temperaturas que se pronostican. También rige la misma advertencia para gran parte del territorio entrerriano y la provincia de Corrientes.

Cómo evitar un golpe de calor

Estos niveles de temperaturas son “muy peligrosas” para las personas, ya que pueden afectar incluso a personas saludables, de acuerdo con el SMN. Por esto mismo, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar un golpe de calor y pasar las altas temperaturas de la mejor manera posible.

Para prevenir un cuadro de este estilo, hay que cuidar la hidratación y la alimentación, por lo que se recomienda no ingerir bebidas muy frías o calientes, no comer alimentos pesados y beber abundante agua; reducir la actividad física en los horarios de mayor calor; permanecer en lugares ventilados y frescos; vestirse con ropa holgada y liviana; mojarse el cuerpo con frecuencia; no exponerse al sol directo entre las 10 y las 16 horas; evitar las bebidas alcohólicas; y nunca permanecer en lugares encerrados y sin ventilación.

Los síntomas más comunes de un golpe de calor son temperaturas corporales por encima de los 40 grados; piel roja y caliente; respiración y frecuencia cardíaca acelerada; dolor palpitante de cabeza; alteración del estado mental como vértigos, mareos, desorientación, delirios, confusión o pérdida del conocimiento; y hasta convulsiones. En el caso de presentar cualquiera de estas manifestaciones físicas, se aconseja acudir a un centro médico para recibir la atención correspondiente.

Las temperaturas extremas afectan a la zona de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires desde hace varios días. Incluso, el SMN emitió un informe en el que asegura que las condiciones meteorológicas superaron un “récord histórico” para la primera semana de marzo. Según este documento, las anomalías climáticas “más significativas” se localizaron en la región norte del territorio bonaerense y oscilaron entre los 8° C y 10° C por encima de lo normal para esta época del año.

Las temperaturas continuarán elevadas hasta los primeros días de la semana que viene. (Foto: NA)

“Este patrón tan extremo en las temperaturas que se vuelve a repetir en el comienzo del otoño climatológico es causado por un patrón de circulación semiestacionario, comúnmente denominado de bloqueo. El anticiclón del Atlántico sur se encuentra muy intensificado en superficie aportando viento norte y humedad al centro del país y condiciones de bloqueo atmosférico en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la franja central del país, impiden el ingreso de aire más frío a la región promoviendo que las temperaturas sean persistentemente muy altas para la época del año y den lugar al desarrollo de esta ola de calor muy intensa y tardía”, explicaron.

