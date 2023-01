Conflicto en los colectivos: el gobierno bonaerense pagará hoy los subsidios tras el lockout en el servicio

En las últimas horas, se desencadenó un conflicto entre las empresas de colectivos del AMBA y el gobierno bonaerense (Foto NA: JUAN VARGAS)

Un centenar de empresas de líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) realizaban esta mañana una reducción de servicios en reclamo por la demora del pago de los subsidios al boleto, afectando a miles de pasajeros. Sin embargo, el conflicto estaría en vías de resolución ya que durante este martes se pagarán las transferencias exigidas.

Así lo confirmó hoy el el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, que cuestionó la medida de fuerza impulsada por las cámaras empresarias. “Hoy se van a hacer las transferencias”, prometió.

Ayer, las líneas nucleadas en la Cámara de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) anunciaron en un comunicado que a partir de las 0 de hoy habría una reducción del 50% de la frecuencia habitual en reclamo del retraso del pago de subsidios por parte del gobierno bonaerense.

Ante la implementación del lockout patronal, desde el gobierno de Axel Kicillof observaron con malestar la retención de tareas definida. El sector transportista exige cerca de $8.000 millones en concepto de compensación tarifaria, que se deberían haber abonado la semana pasada.

“Me parece muy raro la oportunidad y la manera en que se hizo. Me llaman 27 veces por día para saber cómo está el expediente y sabían que estaba por salir. Y de hecho sale hoy a la mañana, pero ayer sale publicado esto que lo único que lleva es intranquilidad a la gente”, se quejó D’Onofrio, en declaraciones por radio La Red.

“Las empresas son muy rápidas para comunicar la medida de fuerza, pero no que no se hace”, dijo el funcionario, al insinuar que la protesta se desactivaría en las próximas horas. “La próxima vez voy a publicar los WhatsApp”, amenazó.

En relación al fondo del conflicto, D’Onofrio aseguró que los pagos se están efectuando con regularidad, si bien admitieron una mora previsible en las obligaciones. “Hace pocos días se transfirieron 15.000 millones de pesos correspondientes a fines de 2022. No creo que sea un problema de iliquidez de las empresas. Además, estamos cuatro días administrativos tarde pagando, no es que como en otras gestiones que llevaban entre 30 y hasta 40 días de retraso”, reprochó.

Según D’Onofrio, en los comienzos de año “siempre hay un retraso” en el pago de este concepto a las empresas “porque se firma una addenda entre Nación y provincia por el convenio de transferencia de compensaciones. Nación liquida, nos comunica el número a la Provincia de Buenos Aires, y la Provincia de Buenos Aires paga”, reveló sobre el funcionamiento estatal.

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, anticipó multas a las empresas que reduzcan la circulación

Las cámaras empresarias justificaron la reducción del servicio como “la única posibilidad del sector para no agotar de manera inmediata los pocos recursos operativos que aún quedan disponibles en las empresas”. “A la falta de actualización de costos, cuyos precios no se actualizan desde agosto de 2022, se agrega el pago incompleto de los gastos ya reconocidos oficialmente”, argumentaron en un comunicado.

“Sin estos ingresos, habiéndose agotado todas las vías de financiamiento, la mayoría de las empresas se encuentran imposibilitadas de continuar operando con normalidad”, completaron.

Tras confirmar el pago de las transferencias, D’Onofrio remarcó que la provincia de Buenos Aires está reclamando el mismo sistema que tiene la Ciudad de Buenos Aires, donde a las líneas de colectivos les paga el subsidio la Nación y luego el gobierno porteño le devuelve un porcentaje. “La provincia de Buenos Aires, en cambio, se hace cargo de la totalidad de los subsidios”, aseveró D’Onofrio. “Me atraso cuatro días y me hacen un lockout patronal. La Ciudad no paga y sigue funcionando el transporte”, comparó.

El ministro bonaerense aseguró que habrá multas a las empresas que hoy mantengan un esquema reducido de circulación, si bien “naturalmente se ponen menos servicios por el verano”. “Unidad que falte en la calle, será sancionada”, anticipó. Además se quejó de que las empresas ya tuvieron un incremento del 40% en el boleto. “Cuando empezaron a cobrar el 40%, esa parte no la cuentan”, dijo el ministro. Desde el sector apuntan que ese aumento no llega a la totalidad a las compañías.

En agosto del 2022 también se generó un conflicto por la falta de pago de los subsidios y las cámaras llevaron adelante la misma protesta, pero en esa oportunidad la situación escaló e incluso se realizaron algunos paros nocturnos y reducción de los servicios diurnos.

