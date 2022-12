Vacaciones 2023: ¿cómo evitar estafas en alquileres de verano?

Mercado Libre, Booking y Airbnb son las plataformas más utilizadas para alquilar casas durante el verano.

La temporada de vacaciones 2023 ya llegó, y con ella, la posibilidad de alquilar un departamento o una casa quinta en las afueras de la ciudad surge como una opción para quienes no pueden viajar al exterior. Ya sea para alojarse en la Costa Atlántica, o para disfrutar de un jardín con pileta en el interior de la provincia de Buenos Aires, los alquileres temporarios prometen dispararse este verano.

Con el avance de la tecnología, alquilar una casa o un departamento online es una práctica habitual. Plataformas como Mercado Libre, Booking y Airbnb son las más elegidas por quienes buscan un hospedaje para sus vacaciones. Sin embargo, esto aumenta las chances de ser víctima de fraude y engaños en el contrato de alquiler.

Situaciones como encontrarse con que la casa o el departamento no existen, no cuentan con las comodidades prometidas, tiene vencidos los servicios, o no recuperar el depósito son de las más habituales cuando se alquila un inmueble de forma temporal. Por eso, para ahorrarte un gran disgusto justamente cuando de lo que se intenta es de relajarse y disfrutar unas lindas vacaciones, te contamos acá cómo evitar estafas en alquileres de verano.

Se espera una buena temporada de alquileres en la Costa Atlántica.

¿Cómo darse cuenta de que nos quieren estafar?

La Defensoría del gobierno de la Provincia de Buenos Aires publicó una serie de consejos para evitar engaños en los alquileres de verano y señalaron cuál es el modus operandi de los estafadores. Si tenés en cuenta esto, tenés más herramientas para poder identificar un posible fraude:

-Los estafadores crean una identidad falsa en redes sociales, ingresan a grupos de Facebook y allí ofrecen una propiedad en alquiler, que en muchos casos existe pero que no es de su propiedad.

-Seducen a los turistas con casas grandes (para 8 a 10 personas), bien equipadas, lujosos amenities y con una ubicación envidiable. Y una vez que reciben un adelanto en concepto de “depósito”, desaparecen.

-A la hora de armar el aviso clasificado online, los estafadores obtienen información de los propietarios, utilizan fotos reales del exterior del alojamiento y aportan datos verdaderos acerca de las características del inmueble en cuestión.

-Las imágenes del interior por lo general son falsas al igual que el teléfono de contacto, ya que suelen ser chips prepagos que se descartan una vez que se hizo la estafa.

Por otra parte, señalaron que el peligro más latente está en los perfiles que ofrecen casas grandes a precios accesibles, con excelente ubicación y calidad de construcción, algo que resulta muy tentador para las familias que buscan hospedaje.

El modus operandi de los estafadores es crear un perfil falso en redes sociales.

¿Qué hacer para evitar estafas en los alquileres de verano?

A pesar de que las amenazas pueden ser muchas y variadas, la Defensoría del Gobierno de la PBA definió una serie de tips que podés seguir para evitar estafas en los alquileres de verano y saber si un alojamiento es real o no:

-Si las publicaciones o avisos sospechosos son en plataformas como Mercado Libre, Marketplace o Instagram, se sugiere leer los comentarios y puntuaciones que les otorgan a las viviendas en este tipo de plataformas online.

-Buscá el alojamiento en sitios seguros, revisá el perfil de oferente, sus redes sociales, chequeá el domicilio de la propiedad y corroborá la veracidad de las fotos a través de Google Maps o Street View si la vivienda existe.

-Procurá ir a la casa de quien alquila para cerrar la operación. Personalmente es más difícil que suceda la estafa. Cuando la comunicación sea telefónica, que sea a un número fijo y no por WhatsApp. Los celulares se dan de alta y de baja muy fácilmente y son difíciles de rastrear. El teléfono fijo está asociado a un domicilio, es decir, se puede chequear.

-Señá la vivienda a través de una operación bancaria, no pagues el total hasta ingresar al inmueble.

-Solicitá un envío anticipado del contrato como así también un inventario de los muebles que tiene y exigir en el contrato una cláusula que prevea la posibilidad de rescindirlo por parte del inquilino ante alguna falla en los servicios que no se solucione dentro de las 48 horas.

Se aconseja cerrar el trato personalmente.

¿Cómo evitar estafas en la contratación de servicios?

Durante las vacaciones, es muy común querer contratar excursiones y packs de viajes, comprar entradas para eventos o para la realización de actividades deportivas y recreativas. Pero en estas ocasiones, también hay chances de sufrir estafas. Por eso, para evitarlo, tené esto en cuenta:

- Si contratás un viaje o servicio tené en cuenta que la página web sea segura antes de ingresar los datos de cualquier tarjeta (la dirección debe comenzar con “https” o tener un candado).

- El prestador tiene que informar los costos finales del viaje o servicio que se contrate y recordar que, como en toda contratación online, tenés la posibilidad de “arrepentirte” dentro de los 10 días corridos de la contratación sin costo ni motivo (siempre y cuando se trate de empresas radicadas en Argentina y que se ajusten a la legislación local).

-Si contratás excursiones, hacelo en agencias habilitadas. Además, pedí copia del contrato, donde deben estar aclaradas las condiciones de la excursión, los servicios que se incluyen y sus costos finales.

- Si un evento, un show o un recital se suspende, podés pedir la devolución del dinero o la entrada para la fecha de reprogramación. Si fue cancelado por la organización, podés pedir que te devuelva los gastos extra que hayas realizado (como transporte y alojamiento, entre otros).

-Si vas a contratar a través de una agencia, fijate que esté habilitada en: www.turismo.gov.ar

- Si contratás un pasaje aéreo, los reclamos por la cancelación o reprogramación de vuelos y la pérdida o el deterioro de equipaje se puede rehacer a través de la empresa. Si no responde, se debe realizar el reclamo ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Otros problemas como falta de información, incumplimiento de promociones o programas de puntos/ millas se canalizan a través de los organismos de defensa del consumidor.

¿Qué tener en cuenta cuando se alquila un auto?

Asegurate de que te den la cédula verde y la constancia de seguro.

Una forma práctica de resolver el problema de trasladarse a través de largas distancias en el lugar de destino, es alquilar un auto. Así, vas a poder aprovechar al máximo tus días de vacaciones, vas a estar más cómodo y no vas a tener que pasar tiempo viajando en transporte público. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta cuando se alquila un auto en vacaciones?

-Pedí una copia del contrato con anticipación.

-Cuando se entregue, antes de firmar, verificá que cumpla con las condiciones acordadas.

- Asegurate de que te den la cédula verde y la constancia de seguro. No olvides constatar que ambos estén vigentes.

-Al finalizar el tiempo del contrato, tené en cuenta que si el auto sufre algún daño ajeno a tu responsabilidad, corresponde que se te devuelva la totalidad del depósito.

Es importante que sepas que en caso de ser engañado o sufrir una estafa es aconsejable hacer la denuncia policial. Además, estos son los teléfonos a los que podés llamar por cualquier consulta:

Dirección Nacional de Defensa del Consumidor: 0800-666-1518.

Ministerio de Turismo de la Nación: 0800-555-0016.

Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires (0221) 429-4038.

Dirección de defensa de los derechos de las y los consumidores y usuarios Prov. de Bs. As: 148

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires: 0800-222-5262.

Seguir leyendo