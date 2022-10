Reactivan un convenio para que el gobierno de Chile asuma los costos de los tratamientos de sus ciudadanos en el hospital de Esquel

El hospital Zonal de Esquel recibe también derivaciones de al menos 14 centros de salud rurales de la Argentina

El gobierno de la provincia de Chubut y las autoridades sanitarias del país vecino de Chile resolvieron reactivar un convenio que había sido interrumpido durante la pandemia y que contempla que todos los tratamientos médicos que ciudadanos chilenos deban realizarse en la ciudad de Esquel serán cubiertos por el gobierno del país trasandino.

Así lo confirmó el director del Hospital Zonal de Esquel, Carlos Winter, quien detalló cuáles serán los procedimientos y por qué el propio centro de salud que dirige se convierte en un destino de cabecera para muchas ciudades del país limítrofe.

“Esto no es algo nuevo. Se estuvo aplicando durante casi ocho años. Había quedado suspendido en pandemia porque no se podía pasar la frontera. En realidad, no es que ahora se les cobra. Chile, para algunas prestaciones que no tienen en ciudades como Chaitén, Futaleufú y Palena, que son municipios rurales limítrofes con la Argentina, en vez de derivar a sus pacientes a Puerto Montt, donde se dificulta el traslado, solicitan que esas atenciones se hagan en nuestro país”, explicó el director médico, en declaraciones a la radio Cadena 3.

“Puede ser una consulta con un especialista, un estudio de alta complejidad o alguna cirugía que no se pueda realizar en alguno de esos lugares”, completó.

Winter destacó que una ciudad como Futaleufú está apenas a unos 50 km de Esquel y que para que se pueda trasladar a un paciente con necesidad de una atención más sofisticada a Puerto Montt, se necesita un traslado aéreo. “Chile ha encontrado la logística para poder realizar los tratamientos a través de este hospital”, agregó.

El Hospital Zonal de Esquel está consolidado, de todos modos, como un hospital histórico de atención a turistas chilenos. Por lo tanto, la metodología de trabajo en el propio centro de atención sanitaria no se verá modificado.

“Los pacientes que vengan de Chile lo tendrán que hacer con alguna derivación médica de alguno de los tres hospitales que tienen en el sur de ese país. Además, tienen que especificar cuál es la prestación que no pueden brindar en su región y necesitan que se realice aquí”, declaró Winter.

“De todos modos, para las emergencias médicas no habrá ningún tipo de prohibición ni negativa. Nunca se ha negado la atención médica a nadie en ningún lugar de la Argentina. Cualquier ciudadano que se accidente o tenga algún inconveniente es atendido gratuitamente. Después se verá si tiene algún seguro médico, independientemente de dónde sean”, aclaró.

Durante la pandemia, el convenio entre el Gobierno de Chubut y el chileno quedó suspendido (Télam)

Winter explicó que el Hospital Zonal de Esquel no posee una gran cantidad de camas y que en muchas ocasiones la sala de internación se encuentra al límite. Al margen de recibir a ciudadanos de las tres ciudades del sur chileno, el mismo centro de salud es el principal hospital de complejidad al cual se derivan pacientes desde al menos 14 hospitales rurales del sur de la Argentina.

Con el pasar de los meses y a medida de que la pandemia de coronavirus queda cada vez más alejada en el tiempo, la Argentina vuelve a consolidarse como un epicentro del turismo médico. De acuerdo a la Cámara Argentina de Turismo Médico, durante el primer semestre de 2022 el país recibió un promedio mensual de 600 extranjeros en busca de una cirugía específica o un tratamiento. Esto representó el 60 por ciento de las cifras que se manejaban antes de la pandemia de Covid-19.

Casi la mitad de los extranjeros que acuden a los hospitales locales son ciudadanos de países limítrofes, como Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia y también llegan pacientes de México y de diferentes naciones de Europa.

De acuerdo a la complejidad del tratamiento o la rama médica solicitada, algunos turistas extranjeros pueden llegar a ahorrarse un 80% en costos al someterse a una atención en centros de salud de la Argentina.

