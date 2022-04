La Primera Dama, Fabiola Yañez, confirmó donde dará a luz a su hijo

Fabiola Yañez

Luego de diversas especulaciones sobre el sitio del alumbramiento, la Primera Dama Fabiola Yañez confirmó, a través de un comunicado, el lugar donde dará a luz al hijo que espera con el presidente Alberto Fernández. “Se encuentra cursando la etapa final de su embarazo en perfecto estado de salud. Desde el inicio del mismo, ha sido atendida en el Sanatorio Otamendi, institución en la que será el nacimiento”, se lee en el mensaje difundido por la Unidad Médica Presidencial.

En septiembre de 2021, fue también la Unidad Médica Presidencial la encargada de confirmar que la Primera Dama estaba cursando “la décima semana de su embarazo “ y que era “único”, ya que en un momento circuló la versión de que podía tratarse de mellizos. Poco más de un mes antes de esa confirmación, el rumor había surgido cuando la propia Yañez había publicado en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se la veía sentada y con la mano sobre el vientre apoyada de modo sugestivo.

Ahora, cercana la fecha del parto, Yañez brindó una entrevista a la Revista GENTE donde dio pormenores del tratamiento al que se sometieron para convertirse en padres y reveló el nombre que le pondrán a su hijo varón: Francisco Fernández Yañez. “Es un nombre que siempre me gustó y además cuenta con un significado muy lindo: ´perteneciente al pueblo de los francos. Procede del latín ‘francus’, que significa ‘hombre libre’. Claro que a ello, además, hay que sumarle que tanto Alberto como yo admiramos al Papa Francisco”, añadió.

Luego reveló que había perdido dos embarazos de forma natural, situación que la estresó y angustió mucho. “Allí decidimos acudir a un tratamiento de fertilización in vitro. Por suerte el primer intento fue exitoso. Cuando supe que finalmente estaba esperando mi primer hijo, me ilusioné mucho”, dijo y recordó que inicialmente los médicos creían que podían ser mellizos.

La Primera dama admitió que siempre le tuvo miedo a la maternidad, por su propia experiencia de vida, y que durante los 8 meses de embarazo tuvo momentos difíciles. “Recibí muchos ataques, con mucha saña y violencia. Transcurrí tres meses anímicamente mal, pero este hijo me dio las fuerzas y la valentía para levantarme y seguir adelante todos los días, realizando las tareas que he hecho hasta el día de hoy”, afirmó.

Yañez junto a Fernández

Contó que se imagina como madre protectora y compañera. Incluso admite que le gustaría tener más hijos. “He tenido unas ganas muy particulares en los últimos tiempos de adoptar a un niño o niña y que puedan criarse juntos con el que llega”.

Yañez piensa en cómo hacer a su hijo partícipe de su vida. “Quiero que conozca y sea consciente de las muchas realidades que coexisten en este mundo, y se forme con valores”, asegura. Lo imagina heredando los gustos de ambos por la música, la lectura, las artes en todas sus expresiones. Y añora que sea una persona valiente, sin miedos, con mucha convicción en sus propósitos y positiva a pesar de cualquier adversidad; que no le falte amor.

En la entrevista, Yañez también habló sobre el momento más controversial que atravesó como Primera Dama. Se trató de lo ocurrido el 14 de julio de 2020 cuando celebró su cumpleaños 39 en la Quinta de Olivos durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus. “Ésta es la primera oportunidad que se me presenta para hacerlo, debo transmitirle a todos los argentinos y argentinas mi sincero pedido de disculpas y, por supuesto, mi gran arrepentimiento, ahora sí en primera persona, por lo ocurrido”, señaló.

Recordó además que en ese momento se decidió que el Presidente y el equipo de Comunicación fueran quienes dieran las explicaciones. “De todas maneras pedir disculpas, para mi persona no era suficiente en ese momento, al contrario, me parecía muy poco. Entonces opté por ponerme como cualquier ciudadana a disposición de la Justicia desde el primer día. Me parecía que era lo que la gente merecía, y aceptar mi entera responsabilidad sobre los hechos. Hoy estoy a la espera de lo que la Justicia considere que sea el pago por aquel tremendo error que cometimos. Aunque ni siquiera haya sido previsto con antelación, ni organizado”, añadió.

