Murió Juan Caschetto, fundador de la mítica parrilla “El Tano” de Avellaneda

El Tano, con delantal blanco, fue el creador de la parrilla más emblemática de Avellaneda.

Todos los que pasaron alguna vez por la parrilla de “El Tano” dicen que ahí se comía “hasta reventar” . También dicen que Juan, el dueño, los recibía con una sonrisa y bandejas repletas de carne, que repartía mesa por mesa, donde veía un plato vacío. “ Por favor, no traigas más comida ”, terminaban pidiéndole los comensales.

Con casi dos décadas de antigüedad, lo de “El Tano” no necesitaba marketing: “El boca en boca” era su mejor publicidad . Ubicada en el corazón de Avellaneda, la mítica parrilla tiene dos sedes: una en la Avenida De Benedetti al 2100 y la otra en la Avenida Güemes 567. El plato emblemático: matambrito tiernizado, a la pizza y a caballo con huevos fritos.

Acostumbrados al cierre durante el mes de enero, los clientes de la parrilla ansiaban la llegada de febrero para volver a ver al Tano y probar sus platos. Pero, lamentablemente, no va a poder ser.

Juan Caschetto falleció este jueves 21 de enero de 2021 a las 5 de la madrugada , según confirmaron desde su círculo a este medio. Le habían diagnosticado coronavirus y por su estado de salud, delicado, quedó internado y debió ser asistido con un respirador.

A lo de "El Tano" iban hinchas de Racing e Independiente (@marcelocurly17)

La noticia de su muerte, sin embargo, comenzó a circular unos días antes en el grupo de Facebook “Parrilla “El Tano” - Avellaneda” que tiene más de 16 mil miembros. Pero los hijos del Tano se ocuparon de desmentirla.

“Pedimos por favor que no crean todo lo que leen. El Tano sigue luchando. Duele que inventen información falsa . Gracias a todos los que se preocupan”, escribían el lunes 18, desde @laspicadasdeltanook, emprendimiento que atiende Damián Caschetto.

“Les volvemos a pedir con la mejor onda que por favor dejen de inventar cosas sobre Juan, mi viejo ‘El Tano’ , no está bueno mentir con cosas así. Métanse en sus cosas y no molesten, con la mejor, en serio. No sabemos por qué lo hacen, pero si quieren ayudar recen, no digan cualquier cosa ”, apuntaban en las historias de la cuenta @el_tano_debenedetti.

Juan "El Tano" falleció este jueves 21 de enero a las 5 de la madrugada. Durante los días previos a su deceso, sus hijos desmintieron rumores que lo daban por muerto.

La parrilla del Tano era tan popular que, en agosto de 2019, el (ahora) ex futbolista Daniele De Rossi fue a comer allí junto a varios compañeros del plantel de Boca Juniors. Tras el almuerzo, el italiano se fotografió con todos los presentes.

El periodista Flavio Azzaro, habitué del lugar, fue uno de los primeros en lamentar la partida. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter donde le dedicó un sentido mensaje.

“El padre de las parrillas más espectaculares de la historia de la humanidad. El tipo más laburador que vi en mi vida. Le mando un fuerte abrazo del alma a sus hijos Dami, Bruno y Fabio. Avellaneda pierde a uno de sus laburantes”, escribió Flavio.

La parrilla del Tano era tan popular que, en agosto de 2019, el (ahora) ex futbolista Daniele De Rossi fue a comer allí junto a varios compañeros del plantel de Boca Juniors. (@danielederossifan)

A medida que pasan las horas, los mensajes de afecto hacia el Tano en las redes sociales se multiplican . Vía Facebook, Twitter o Instagram, los que alguna vez se retrataron junto a él, luciendo su típico delantal blanco, le dedican bellas palabras a él y a su familia.

“Persona admirable, trabajador, bueno , humilde, sencillo, amaba lo que hacía y creó la mejor parrilla, donde vienen de todos lados. No lo vamos a olvidar jamás: te atendía como su fuese tu papá agasajándote con lo mejor en una gran fiesta de cumpleaños . Su vida era esa el trabajo, lo llevaremos siempre en nuestro corazón y su recuerdo en las fotos que tenemos con él. Un ejemplo EL TANO”, escribió Romina Martínez (@rominamartinez08).

Desde su cuenta de Facebook, Leonardo Crescente, de Valentín Alsina, le dedicó un posteo al Tano. “Me despertaron con la mala noticia que te fuiste. Gracias por ser como fuiste, gracias por ser de la escuela de mis viejos, de estos tipos que laburaron de sol a sol , gracias por todos los consejos que me diste. Esperanos arriba con los mejores asados. Hoy el cielo te espera con el brasero al rojo vivo para que le brindes y los deleites con tus mejores asados”.

