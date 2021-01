Fernán Quirós descartó más restricciones en CABA frente al aumento de casos de coronavirus: “No hay que estigmatizar a los jóvenes, sino lograr un diálogo ciudadano”

Fernán Quirós descartó más restricciones en CABA frente al aumento de casos de coronavirus

Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, durante las últimas 24 horas se registraron 151 muertes y 13.790 nuevos casos positivos de COVID-19. Desde el 28 de octubre de 2020 que no se registraba una cifra tan alta. La Ciudad de Buenos Aires es una de las regiones del país que continúa registrando un aumento significativo de los casos.

¿Habrá nuevas restricciones en Capital Federal para frenar la expansión del virus mientras avanza la vacunación? Según lo expresado por el ministro de Salud de CABA, Fernán Quirós, por el momento la opción está descartada .

“A la gente le quedó poca energía en la época de las fiestas y le ha costado mucho cuidarse. Principalmente en las personas de edad media, de 15 a 30 años. Han tenido mucho encuentro social. Pero esto no significa estigmatizarlos, sino entender que pasa con ellos: el virus no los impacta de manera clínica sino emocional y psicológicamente, al no realizar sus encuentros”, resaltó Quirós.

El funcionario definió la necesidad de implementar un “diálogo ciudadano” para mejorar la situación sanitaria y construir “una sociedad diferente”. “Cada día, cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar qué tenemos para aportar. No tenemos que decirle ‘no’ a los jóvenes, que lo toman muy mal. Acordemos para que se junten de una manera más segura. Todos somos parte del cuidado”, destacó.

Y advirtió, durante la entrevista con la señal TN: “Si ese diálogo no alcanza y los casos son muchos habrá que tomar nuevas medidas. Pero primero hay que pensar cómo puedo dialogar con mi hijo para que no tome riesgos. Y, si lo hizo, como voy a hacer para convivir durante 10 días con él”.

De esta manera, la gestión de la Ciudad de Buenos Aires se diferenció en parte de lo que ocurrirá en los próximos días en zonas del territorio bonaerense. Si bien el gobierno de Axel Kicillof resolvió junto a los intendentes no adoptar más acciones restrictivas ante el aumento de casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires, sí se anunciaron nuevas restricciones para 15 distritos que bajarán de fase.

Frente al crecimiento de los contagios y la capacidad de testeo para prevenirlos, explicó: “Venimos hace más de 15 días con un aumento sistemático de casos. Fue una quincena de mucho encuentro social. En los últimos días hemos duplicado la cantidad de testeos que hacemos en la Ciudad, un promedio de 10 mil test por día, muy superior a lo que hemos tenido”.

En ese sentido, el ministro describió que “la primera ola de contagios golpea por el lado socioeconómico”, en referencia a los sectores más vulnerables como así también al personal de salud y trabajadores esenciales. A su vez, en un “segundo momento” se relaciona con lo social, la juventud, que son quienes, según Quirós, “llevan a cada domicilio la enfermedad”. El señalamiento ocurre en un contexto en el que los encuentros sociales sin los cuidados necesarios, o las fiestas clandestinas, se replican en distintos puntos del país.

Cómo sigue la campaña de vacunación en CABA

Al igual que en el resto del país, en la Ciudad de Buenos Aires se avanza con la campaña de inoculación contra el coronavirus luego de la llegada de las dosis iniciales de la vacuna rusa Sputnik-V. Se trata de un plan gradual y por etapas. En esta primera tanda, CABA recibió 23.100 unidades, que están siendo destinadas a todo el personal de Salud de primera línea y abarcan tanto al sector público como al privado.

Consultado sobre el tema, Quirós afirmó que el gobierno porteño se limita a seguir los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación. “Ellos definen las prioridades y van entregando las partidas. En la Ciudad de Buenos Aires vamos a seguir a rajatabla lo dispuesto por el ministerio nacional. Cuando tengamos la segunda partida vamos a ir comunicando a qué grupo de riesgo le corresponde y abriremos la inscripción para que cada uno de ellos se anote”, describió.

Y adelantó: “ Para mayo habremos completado la vacunación de los grupos más vulnerables . Venimos en el mismo ritmo que el país. Al día de hoy alcanzamos las 5 mil aplicaciones. Estimamos que en los próximos 10 días completaremos el resto de la vacunas que nos han otorgado. La información que tenemos del ministerio de Salud de la Nación es que a partir del 15 de enero van a estar recibiendo las partidas del segundo componente, más una cantidad significativa del primer componente”.

Sobre estas estimaciones, días atrás el presidente Alberto Fernández había anticipado: “El plan que tenemos es que Rusia nos termine de dar en los primeros días de enero las 300 mil segundas dosis y sobre el final de enero tendremos 4 millones de la primera dosis y 1 millón de la segunda dosis”.

El dato demuestra la carrera a contrarreloj a la que se enfrenta el gobierno nacional para cumplir con los plazos. Si bien los voceros oficiales explican que se puede extender el plazo recomendado de 21 días entre la primera y la segunda dosis, expertos admiten que la vacuna puede perder efectividad.

Por último, Quirós fue consultado sobre la decisión de no inocularse, como si lo hicieron otros funcionarios de distintas provincias. “Queremos ser respetuosos de las cuestiones técnicas. Yo no tengo indicado estar vacunado en esta etapa. No estoy en la primera línea del sistema de salud y el Jefe de Gobierno (por Horacio Rodríguez Larreta) tampoco”, argumentó.

Y concluyó, diferenciándose una vez más del accionar del oficialismo nacional y reiterando una crítica que ya ha realizado con anterioridad: “Si hay un debate social o duda sobre la vacuna por falta de detalles técnicos, la forma de zanjarla es consiguiendo la información, no poniendo gente muy respetada a vacunarse . Eso es transferir la confianza de una persona a otra y no se trata de eso. Se trata de confianza en la ciencia y la ciencia construye confianza con información clara”.

