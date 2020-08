Volvieron a robar el busto del filósofo español Ortega y Gasset en Recoleta

De esta base volvieron a robar el busto de José Ortega y Gasset

La Fundación Ortega y Gasset Argentina (FOGA) denunció el robo del busto que homenajeaba al filósofo español , situado en una plazoleta ubicada en la esquina de Quintana y Ayacucho, en el barrio porteño de Recoleta.

No es la primera vez que sustraen el monumento de José Ortega y Gasset. El mismo fue robado en 2016 y, tras reiterados pedidos de la FOGA, fue repuesto por el gobierno de la Ciudad, quien colocó nuevamente la figura del rostro del ensayista fallecido en 1955.

En abril de aquel año, la fundación se contactó con el centro de gestión de la Comuna 2 de la ciudad Buenos Aires y solicitó la financiación para instalar el busto de Ortega y Gasset. La figura fue reemplazada por una obra de la escultora Silvia Vera.

El busto estaba ubicado frente a la residencia del filósofo español

“Hoy compartimos una lamentable noticia. Quintana y Ayacucho: ¡Volvieron a robar el busto de Ortega, frente a lo que fue su residencia! La estatua original de bronce había sido sustraída en 2016 y, luego de sucesivos pedidos de parte de FOGA, el gobierno de la Ciudad la repuso”, redactaron desde la fundación en su sitio web.

Y agregaron: “Aunque esta vez, de una resina patinada que imitaba bronce, un material de poco valor comercial. Los maleantes no se llevaron un gran botín ya que este busto, precavidamente, era de resina patinada, no de bronce. Esta vez no resultó como esperaban”.

El tuit de la Fundación Ortega y Gasset Argentina

Fue el área de Monumentos y Obras de Arte (MOA) quien confeccionó la última figura del madrileño, en un trabajo que llevó varios meses. En el MOA son muchos los escultores y artistas que trabajan para recuperar, mantener, limpiar y poner en valor piezas que forman parte de la vida e historia del territorio porteño. El busto de Ortega y Gasset había sido confeccionado con el molde de una imagen original, aunque no de bronce como el primer monumento robado, tal como explicaron desde la fundación.

“Ortega y Gasset nació el 8 de mayo de 1883 en Madrid. Estudió en la Universidad de Deusto y luego en la Universidad Central de Madrid. También lo hizo en Alemania en 1905, 1907 y 1911, donde tomó contacto con el idealismo, la base de su primer proyecto de regeneración ética y social de España. En 1916 emprendió su primer viaje a la Argentina , de gran importancia en su trayectoria profesional y para las relaciones culturales con Iberoamérica”, detallaron desde la fundación.

El busto del español se suma a una ola de robos de piezas de bronce ocurridos durante las últimas semanas en la Ciudad. Hace aproximadamente un mes, uno de los pasamanos de la Iglesia San Nicolás de Bari, a un kilómetro de donde estaba el monumento de Ortega y Gasset. De un día para el otro, el riel que sirve para proporcionar estabilidad o soporte a las personas, desapareció de las escaleras de entrada.

La imagen que exhibe la falta del riel en las escaleras de la iglesia

Según denunciaron vecinos de Retiro, como también lo hicieron en otros barrios como Recoleta o Belgrano, desde que comenzó la cuarentena se incrementaron los casos de robos de piezas de bronce, un robo que es un clásico en tiempos de crisis, ya que el precio de reventa del cobre es alto.

Aprovechando la poca circulación de gente en la calle, se robaron picaportes, aldabas, manijas y placas de porteros eléctricos, chapas catastrales, algunas partes de esculturas, incluso desaparecieron asientos del Metrobus.

Ante el creciente número de denuncias, desde la Policía de la Ciudad dispusieron un sistema de vigilancia preventivo.

Fotos: Nicolás Stulberg

SEGUÍ LEYENDO:

Ola de robos de piezas de bronce: se llevaron un pasamanos de la Iglesia San Nicolás de Bari