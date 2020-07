En un primer momento vemos a las ambulancias del SAME trasladando a los adultos mayores a otros lugares. Pero después no sabemos que pasó con ellos. No sabemos si las residencias donde los enviaron quedan cerca de los familiares, si van a ser bien atendidos. No conocen ni el lugar ni a los que ahora los van a asistir. Muchas veces pueden morir por la tristeza que estos cambios les genera. Y eso ni se ve, ni forma parte de la estadística. Estamos en el peor de los mundos.