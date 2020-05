Anatole France, galardonado con el Nobel once años después, llegó precedido de un gran prestigio. Daría una serie de conferencias con entradas muy caras. Gran parte de la alta sociedad argentina se peleaba por alojarlo en sus mansiones. La disputa la ganó el juez Lavallol. Pero France decidió ignorar y despreciar a su anfitrión por sus preferencias sexuales. Le llenó la casa de actrices, cantantes líricas y viudas de sociedad y le vació la bodega. Lavallol deseaba discutir cuestiones literarias con el escritor que no tenía el menor interés en escucharlo. Sólo quería divertirse. Las conferencias resultaron un fiasco pero a France poco le importó porque sus dotes de seductor se mostraron intactas. Sólo se preocupó cuando Lavallol ordenó que le prohibieran el acceso a su bodega particular y le mandó decir que ya no podrían ingresar invitadas a la casa. France se reunió con su secretario privado, con el que siempre viajaba, y le ordenó ceder ante un eventual avance amoroso del juez; estaba convencido que de esa manera podría volver a disfrutar sin restricciones de los placeres de los primeros días.