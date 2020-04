Apenas se conoció la iniciativa, las repercusiones no tardaron en llegar. Desde el PRO advirtieron que esta decisión avalada por el Gobierno nacional pone en riesgo la seguridad de la sociedad y no respeta el derecho de las víctimas. “En 4 años recuperamos asesinos de la calle para que no sean un peligro para la sociedad y ahora los quieren liberar a todos…”, lamentó Patricia Bullrich en Radio Metro.