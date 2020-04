“Pedimos hisopado para toda la población. No nos condenaron a muerte, nos condenaron a las penas que estamos pagando. No pedimos escaparnos, no queremos que nos maten, pedimos salud y el derecho a la vida. No queremos que nos encierren para morir como ratas, no queremos morir”, explicaba a Inbofae Carlos Ojeda, uno de los condenados que cumple su pena en este establecimiento, mientras todavía estaban los disturbios y el acuerdo estaba lejos de alcanzarse.